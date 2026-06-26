Mauricio Pochettino, landsliðsþjálfari Bandaríkjanna, var allt annað en sáttur með spurningar sem hann fékk frá blaðamönnum eftir að hans menn töpuðu fyrir Tyrkjum á HM í fótbolta í nótt. Bandaríkin unnu sinn riðil á HM en Tyrkir eru á leið heim.
Með því að toppa D-riðilinn á HM eru Bandaríkin, sem eru einn af gestgjöfum HM í þetta sinn, að fara mæta Bosníu & Hersegóvínu í 32-liða úrslitum mótsins.
Bandaríkin höfðu nú þegar fyrir leikinn gegn Tyrklandi í nótt tryggt sér toppsæti riðilsins og Tyrkirnir vissu fyrir víst að þeir væru á leið heim.
Pochettino gat því leyft sér að gera breytingar á byrjunarliði sínu milli leikja og hvíla leikmenn. 3-2 tapið vakti hins vegar upp spurningar hjá blaðamönnum varðandi frammistöðu liðsins i leiknum, skriðþungann sem liðið hefði geta tekið með sér inn í 32-liða úrslitin með sigri sem og horfurnar fyrir útsláttarkeppnina. Það fór ekki vel í Pochettino.
🗣️ "That is a little bit sad."Mauricio Pochettino was frustrated with journalists for not congratulating USA for topping their group 😬 pic.twitter.com/C4IB21cSGC— Match of the Day (@BBCMOTD) June 26, 2026
🗣️ "That is a little bit sad."Mauricio Pochettino was frustrated with journalists for not congratulating USA for topping their group 😬 pic.twitter.com/C4IB21cSGC
„Það getur ekki verið að Tyrkir fagni þremur stigum, Ástralía fagni því að komast áfram, Paragvæ fagni því að komast áfram og fyrir ykkur að óska okkur ekki til hamingju með að sigra riðilinn. Það er sorglegt.“
Sigurmark Tyrkja kom seint í uppbótartíma venjulegst leiktíma í seinni hálfleik. Sannkallað flautumark með síðustu spyrnu leiksins.
Pochettino benti á það nokkrum sinnum á blaðamannafundi sínum eftir leik að Bandaríkin hefðu nú þegar fyrir leikinn gegn Tyrkjum verið búnir að tryggja sér toppsæti riðilsins.
„Ég er ánægður en er ekki að sýn það vegna þess að spurningarnar sem ég er að fá hér eru smá skrítnar. En ég er ánægður, leikmennirnir eru ánægðir vegna þess að við enduðum í fyrsta sæti. Ég er smá hissa á þessu. Er stemningin þannig að við séum á leið heim í kvöld en að Tyrkirnir haldi áfram á HM?“