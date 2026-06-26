Þjálfari Fílabeinsstrandarinnar er vonsvikinn eftir að hafa heyrt rasísk ummæli frá þýsku goðsögninni Bastian Schweinsteiger um afrískan fótbolta. Hann vonar að þetta endurspegli ekki skoðanir hans.
Bastian Schweinsteiger er fótboltasérfræðingur fyrir ARD í Þýskalandi. Þar nefndi hann eftir leik Þýskalands og Fílabeinsstrandarinnar að afrískur fótbolti væri „villtur, óhefðbundinn og einkenndist ekki af taktík“.
Engin ummæli um athugasemdina komu frá Fílabeinsströndinni eftir þetta en Emerse Fae, þjálfari Fílabeinsstrandarinnar, var spurður út í athugasemdina eftir sigur á Curacao í gær.
Þar nefndi Fae að hann hefði orðið fyrir vonbrigðum með að svona mikil goðsögn myndi koma með rasísk ummæli um afrískan fótbolta. Fae varð fyrir einstaklega miklum vonbrigðum vegna þess að þegar hann sjálfur var leikmaður þá leit hann mikið upp til Schweinsteiger.
Fae leiðrétti athugasemd Schweinsteiger og útskýrði að afrískur fótbolti væri tæknilegur og úthugsaður. „Vonandi voru þessar athugasemdir klaufalegar og endurspegla ekki hvað honum finnst í raun og veru.“
Schweinsteiger hefur ekki tjáð sig frekar um málið að svo stöddu.
Fílabeinsströndin á leik gegn annaðhvort Frakklandi eða Noregi í 32-liða úrslitum. Þau lið mætast í kvöld og mætir Fílabeinsströndin liðinu sem tapar þeim leik.