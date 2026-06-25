Veit ekki hvort Haaland var að grínast

Real Madrid-leikmaðurinn Aurélien Tchouaméni segir franska landsliðið einbeitt fyrir toppslaginn við Noreg í lokaumferð riðlakeppninnar á HM og virðist lítið kippa sér upp við ummæli Erlings Haaland.
Frakkland og Noregur mætast annað kvöld en bæði lið hafa unnið Senegal og Írak og eru því komin áfram í 32-liða úrslitin. Frakkar eru með betri markatölu og dugar því jafntefli á morgun til að vinna riðilinn.
Haaland sagði eftir sigur Noregs gegn Senegal að Frakkland myndi eflaust vinna leikinn á morgun:
„Ég spái ekki mikið í þetta. Við erum komnir áfram – það er ótrúlegt. Þeir [Frakkar] munu örugglega vinna okkur, þeir munu örugglega vinna allt mótið,“ sagði Haaland við Fox Sport.
Norski ríkismiðillinn NRK spurði Tchouaméni út í þessi ummæli Haalands og Frakkinn svaraði:
„Ég veit ekki hvort hann var að grínast eða ekki, en eins og alltaf munum við einbeita okkur að okkur sjálfum og gera okkur klára í leikinn.“
Ståle Solbakken, þjálfari Noregs, hefur sagt að búast megi við því að hann geri breytingar á byrjunarliðinu til að dreifa álaginu á leikmenn. En Tchouaméni segist ekkert vera að hugsa um hvort Haaland verði í byrjunarliðinu á morgun.
„Já? Nei? Það er ekki mitt vandamál, í sannleika sagt. Við erum að fara að mæta hörkuliði og sama hverjir spila þá verður þetta erfiður leikur,“ sagði Tchouaméni.