Fótbolti

Upp­skrift að al­gjöru hneyksli á HM

Sindri Sverrisson skrifar
Keppni í öllum öðrum riðlum verður lokið þegar Austurríkismenn mæta Alsír aðfaranótt sunnudags, svo þeir munu vita hvaða úrslit duga þeim og hvort naumt tap gæti fært þeim auðveldari mótherja í 32-liða úrslitum.
Keppni í öllum öðrum riðlum verður lokið þegar Austurríkismenn mæta Alsír aðfaranótt sunnudags, svo þeir munu vita hvaða úrslit duga þeim og hvort naumt tap gæti fært þeim auðveldari mótherja í 32-liða úrslitum. Getty/Charlotte Wilson

Nýja keppnisfyrirkomulagið á HM, þar sem 48 lið keppa og 32 þeirra komast áfram í útsláttarkeppnina, býður upp á hættu á hneyksli í lokaumferð riðlakeppninnar, sérstaklega í tveimur leikjum.

Til þess að hafa hreina 32-liða útsláttarkeppni ákvað FIFA að hleypa átta liðum með bestan árangur í 3. sæti, í riðlunum tólf á HM, áfram á mótinu.

Þetta þýðir að liðin í riðlunum sem klárast síðast vita betur en önnur hvaða úrslit duga þeim til þess að komast áfram í 32-liða úrslitin, og jafnvel hvaða andstæðingum þau myndu mæta þar.

Miðlar á borð við BBC, Goal og fleiri hafa bent á hættuna sem af þessu skapast, sérstaklega í tilviki leiks Austurríkis og Alsírs í J-riðli.

Í J-riðli er nefnilega þegar orðið öruggt að Argentína endar í 1. sæti og Jórdanía í 4. sæti. Austurríki og Alsír eru með þrjú stig hvort í 2.-.3 sæti en Austurríki með betri markatölu.

Þetta þýðir að liðin vita að jafntefli mun senda þau bæði áfram á mótinu, því fjögur stig munu örugglega duga fyrir lið í 3. sæti til að komast í 32-liða úrslitin. Það verður komið alveg á hreint fyrir leik liðanna sem fram fer aðfaranótt sunnudags.

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Gætu forðast Spán með tapi

En það sem meira er þá er sú hætta fyrir hendi að Austurríkismenn freistist til þess, meðvitað eða ómeðvitað, að tapa leiknum til að fá hentugri mótherja í útsláttarkeppninni, verði orðið ljóst að þeir hafi efni á að tapa en komist samt áfram.

Eins og staðan er núna mun liðið sem endar í 2. sæti J-riðils nefnilega mæta Spáni en liðið í 3. sæti mæta Sviss, í 32-liða úrslitunum. Flestir myndu eflaust frekar kjósa að mæta Svisslendingum en sjálfum Evrópumeisturunum.

BBC bendir á að í nótt sé einnig hætta á að Ástralía og Paragvæ taki litla áhættu og sættist á jafntefli í lokaumferðinni í D-riðli, þar sem það myndi þýða að bæði lið endi með fjögur stig og komist að öllum líkindum bæði áfram.

Einnig gætu Japan og Svíþjóð verið býsna sátt með jafntefli í F-riðli, sem og Gana og Króatía í L-riðli, en í þessum tilfellum eru meiri líkur á að Japan og Gana séu tilbúin að sækja til sigurs þar sem þau eru þegar komin með fjögur stig.

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