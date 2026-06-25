Uppskrift að algjöru hneyksli á HM Sindri Sverrisson skrifar 25. júní 2026 22:33 Keppni í öllum öðrum riðlum verður lokið þegar Austurríkismenn mæta Alsír aðfaranótt sunnudags, svo þeir munu vita hvaða úrslit duga þeim og hvort naumt tap gæti fært þeim auðveldari mótherja í 32-liða úrslitum. Getty/Charlotte Wilson Nýja keppnisfyrirkomulagið á HM, þar sem 48 lið keppa og 32 þeirra komast áfram í útsláttarkeppnina, býður upp á hættu á hneyksli í lokaumferð riðlakeppninnar, sérstaklega í tveimur leikjum. Til þess að hafa hreina 32-liða útsláttarkeppni ákvað FIFA að hleypa átta liðum með bestan árangur í 3. sæti, í riðlunum tólf á HM, áfram á mótinu. Þetta þýðir að liðin í riðlunum sem klárast síðast vita betur en önnur hvaða úrslit duga þeim til þess að komast áfram í 32-liða úrslitin, og jafnvel hvaða andstæðingum þau myndu mæta þar. Miðlar á borð við BBC, Goal og fleiri hafa bent á hættuna sem af þessu skapast, sérstaklega í tilviki leiks Austurríkis og Alsírs í J-riðli. Í J-riðli er nefnilega þegar orðið öruggt að Argentína endar í 1. sæti og Jórdanía í 4. sæti. Austurríki og Alsír eru með þrjú stig hvort í 2.-.3 sæti en Austurríki með betri markatölu. Þetta þýðir að liðin vita að jafntefli mun senda þau bæði áfram á mótinu, því fjögur stig munu örugglega duga fyrir lið í 3. sæti til að komast í 32-liða úrslitin. Það verður komið alveg á hreint fyrir leik liðanna sem fram fer aðfaranótt sunnudags. Standings provided by Sofascore Gætu forðast Spán með tapi En það sem meira er þá er sú hætta fyrir hendi að Austurríkismenn freistist til þess, meðvitað eða ómeðvitað, að tapa leiknum til að fá hentugri mótherja í útsláttarkeppninni, verði orðið ljóst að þeir hafi efni á að tapa en komist samt áfram. Eins og staðan er núna mun liðið sem endar í 2. sæti J-riðils nefnilega mæta Spáni en liðið í 3. sæti mæta Sviss, í 32-liða úrslitunum. Flestir myndu eflaust frekar kjósa að mæta Svisslendingum en sjálfum Evrópumeisturunum. BBC bendir á að í nótt sé einnig hætta á að Ástralía og Paragvæ taki litla áhættu og sættist á jafntefli í lokaumferðinni í D-riðli, þar sem það myndi þýða að bæði lið endi með fjögur stig og komist að öllum líkindum bæði áfram. Einnig gætu Japan og Svíþjóð verið býsna sátt með jafntefli í F-riðli, sem og Gana og Króatía í L-riðli, en í þessum tilfellum eru meiri líkur á að Japan og Gana séu tilbúin að sækja til sigurs þar sem þau eru þegar komin með fjögur stig. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Fótbolti „Ég fór einn inn í búningsklefa og grét“ Fótbolti Uppskrift að algjöru hneyksli á HM Fótbolti Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-4 | Flengdu Blika og hafa unnið tólf í röð Íslenski boltinn Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“ Íslenski boltinn Hafþór Júlíus fer aðeins varlegar í næstu heimsmetstilraun Sport Frábær sigur á Þjóðverjum sendi Ekvadora áfram Fótbolti Veit ekki hvort Haaland var að grínast Fótbolti Af hverju mega sumir tala bak við lófa á HM en aðrir ekki? Fótbolti „Mér fannst við ekki góðir“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Uppskrift að algjöru hneyksli á HM Smáþjóðin úr leik á HM en Pépé sendi Fílabeinsströndina áfram Frábær sigur á Þjóðverjum sendi Ekvadora áfram Þurfum að draga lærdóm hratt og koma peppaðir á sunnudaginn „Mér fannst við ekki góðir“ Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-4 | Flengdu Blika og hafa unnið tólf í röð Veit ekki hvort Haaland var að grínast Anton Ingi ráðinn þjálfari dansks félags Fær himinhá laun hjá ungu félagi sem stefnir hátt Guðrún eftirlét Thelmu og Fanneyju toppsætið fyrir sumarfríið Onana aftur að láni frá Man. Utd Tómas Bent kominn með nýjan stjóra Oliver til FH „Alltaf skemmtilegt að taka á móti Víkingum heima“ Portúgalar gætu farið tvær mjög ólíkar og miserfiðar leiðir á HM Yngstur til að byrja leik á HM í 24 ár Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“ Fékk fimm leikja bann fyrir að valda fótbroti Kone Fótboltamaður drukknaði í hitabylgjunni í Frakklandi Krakkarnir fögnuðu eins og Ronaldo á Norðurálsmótinu Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Óþekkti markvörðurinn kominn með fleiri fylgjendur en Tom Brady Maður dagsins á HM: „Það var ekki ég sem uppgötvaði Vini Jr.“ Af hverju mega sumir tala bak við lófa á HM en aðrir ekki? Átján ára markahæst: Nýtir pirringinn sem orku og fer glaðbeitt á EM „Ég fór einn inn í búningsklefa og grét“ Ganverskur drengur fer á kostum með enskum landsliðsmönnum „Ég held að við séum á heimleið“ Sögulegt afrek Suður-Afríku en Mexíkó fagnaði sérstaklega einni skiptingu Sjá meira