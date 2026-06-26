Eftir að hafa slegið út Dani, sem og Heimi Hallgrímsson og hans menn í írska landsliðinu, úr leik í umspili fyrir HM í fótbolta enduðu Tékkar í neðsta sæti A-riðils og eru úr leik. Markahrókurinn Patrik Schick hefur fengið nóg og er hættur í tékkneska landsliðinu.
Tékkar töpuðu gegn Suður-Kóreu og Mexíkó, og gerðu jafntefli við Suður-Afríku, og enduðu því neðstir í A-riðli með eitt stig.
Degi síðar tilkynnti hinn þrítugi Schick að hann væri hættur í landsliðinu. Þar með er skarð fyrir skildi því hann skoraði 26 mörk í 56 leikjum með landsliðinu og hefur raðað inn mörkum í búningi Leverkusen síðustu ár, eftir mikla glímu við meiðsli.
Schick virðist óánægður með hvernig málum er háttað hjá tékkneska knattspyrnusambandinu en það mátti lesa út úr tilkynningu hans á Instagram um að hann væri hættur að þjóna því.
View this post on Instagram A post shared by Patrik Schick (@p_schicky)
A post shared by Patrik Schick (@p_schicky)
„Ég hætti stoltur af því sem ég hef afrekað í landsliðstreyjunni. Á sama tíma finnst mér hins vegar að tékkneskur fótbolti gæti afrekað MUN, MUN meira en raunin hefur verið síðustu ár,“ skrifaði Schick meðal annars og hélt áfram.
„Við verðum að horfast í augu við staðreyndir og breyta mörgum hlutum sem hafa ekki verið að ganga upp í langan tíma. Ég segi þetta ekki vegna reiði eða af vonbrigðum heldur vegna þess að mér er afar annt um tékkneskan fótbolta.
Þakkir til allra stuðningsmanna, liðsfélaga og annarra sem stutt hafa við mig í gegnum árin. Það var heiður að klæðast tékknesku treyjunni,“ skrifaði Schick.