Smáþjóðin úr leik á HM en Pépé sendi Fílabeinsströndina áfram Sindri Sverrisson skrifar 25. júní 2026 22:00 Nicolas Pépé og félagar fögnuðu vel í sigrinum í kvöld. Getty/Darrian Traynor Eftir að hafa komið á óvart með markalausu jafntefli við Curacao er þessi fámennasta þjóð sem hefur keppt á HM hins vegar úr leik, með 2-0 tapi gegn Fílabeinsströndinni í kvöld. Arsenal-maðurinn fyrrverandi Nicolas Pépé skoraði bæði mörkin fyrir Fílabeinsströndina sem þar með endaði í 2. sæti E-riðils og komst áfram í 32-liða úrslitin. Þangað fara einnig Þýskaland, sem vann riðilinn, og Ekvador sem eitt af bestu liðunum í 3. sæti síns riðils, en Ekvadorar unnu frábæran 2-1 sigur á Þjóðverjum í kvöld. Curacao gerði frábærlega í að ná markalausu jafntefli við Ekvador í síðasta leik og markvörðurinn Eloy Room jafnaði met á HM með 15 markvörslum en hann varð hins vegar að sækja boltann í netið strax á sjöundu mínútu í kvöld. Pépé skoraði þá eftir góðan undirbúning hins eftirsótta Yan Diomande og Pépé bætti svo við seinna marki sínu með frábæru skoti á 64. mínútu. HM 2026 í fótbolta