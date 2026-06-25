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Smá­þjóðin úr leik á HM en Pépé sendi Fíla­beins­ströndina á­fram

Sindri Sverrisson skrifar
Nicolas Pépé og félagar fögnuðu vel í sigrinum í kvöld.
Nicolas Pépé og félagar fögnuðu vel í sigrinum í kvöld. Getty/Darrian Traynor

Eftir að hafa komið á óvart með markalausu jafntefli við Curacao er þessi fámennasta þjóð sem hefur keppt á HM hins vegar úr leik, með 2-0 tapi gegn Fílabeinsströndinni í kvöld.

Arsenal-maðurinn fyrrverandi Nicolas Pépé skoraði bæði mörkin fyrir Fílabeinsströndina sem þar með endaði í 2. sæti E-riðils og komst áfram í 32-liða úrslitin.

Þangað fara einnig Þýskaland, sem vann riðilinn, og Ekvador sem eitt af bestu liðunum í 3. sæti síns riðils, en Ekvadorar unnu frábæran 2-1 sigur á Þjóðverjum í kvöld.

Curacao gerði frábærlega í að ná markalausu jafntefli við Ekvador í síðasta leik og markvörðurinn Eloy Room jafnaði met á HM með 15 markvörslum en hann varð hins vegar að sækja boltann í netið strax á sjöundu mínútu í kvöld.

Pépé skoraði þá eftir góðan undirbúning hins eftirsótta Yan Diomande og Pépé bætti svo við seinna marki sínu með frábæru skoti á 64. mínútu.

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