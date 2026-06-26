Norskir stuðningsmenn hafa vakið heimsathygli vegna fagns í anda víkingaróðurs á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Einhverjum finnst róðurinn líkjast víkingaklappi Íslendinga og segja sumir að fagninu sé einfaldlega stolið.
Noregur er búið að tryggja sig í 32-liða úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta fyrir lokaumferð riðlakeppninnar. Noregur er búið að vinna báða sína leiki og mun spila úrslitaleik I-riðils við Frakkland um efsta sæti riðilsins.
Björgvin G. Björgvinsson er í stjórn Tólfunnar, stuðningsmannasveitar íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, og finnst honum Noregur ekki vera að stela víkingaklappinu.
„Þeir eru búnir að setja sinn stíl á þetta. Maður getur fundið hvernig þeim líður þegar maður sér þá þarna úti. Ég er mjög ánægður með þetta og samgleðst þeim að hafa fundið upp á þessu,“ sagði Björgvin um fagn Norðmanna.
Björgvin segist endurupplifa ævintýrið á EM 2016 þegar hann sér fréttir af Noregi taka fagnið. „Þetta er orðinn eins og gamall draumur, maður veit ekki hvort að þetta var veruleiki eða ekki. En þegar maður sér þetta hjá þeim þá fær maður gæsahúð í hvert einasta skipti.“
Íslenska karlalandsliðið hefur ekki komist á stórmót í fótbolta síðan á heimsmeistaramótinu í Rússlandi árið 2018. Það er því langt síðan Tólfan hefur fengið að taka víkingaklappið þannig að heimsbyggðin taki öll eftir. Björgvin er þó bjartsýnn á að það muni breytast.
„Við tökum víkingaklappið á EM 2028. Ég er alveg klár á því.“
Viðtalið má sjá í heild sinni hér að neðan: