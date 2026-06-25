Guðrún Arnardóttir og stöllur hennar í Hammarby sóttu stíft í lokin en urðu að sætta sig við 1-1 jafntefli á útivelli gegn Piteå í síðasta leik sínum fyrir mánaðarlangt sumarfrí í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta.
Leikmenn Piteå fögnuðu stiginu þrátt fyrir að hafa misst sigurinn úr greipum sér undir lokin.
Piteå komst yfir 28. mínútu þegar Julia Olsson skoraði af fjærstöng, eftir aukaspyrnu Shiho Matsubara yfir vörn Hammarby-liðsins.
Guðrún hafði áður átt skalla eftir hornspyrnu sem ekki fór á markið, og aðrar tilraunir Hammarby-liðsins fóru forgörðum. Það var ekki fyrr en með afar slysalegu sjálfsmarki Andreu Simonovic sem jöfnunarmarkið kom, rétt fyrir leikslok.
Varamaðurinn Madison Pogarch átti þá fyrirgjöf frá vinstri og Simonovic sendi boltann óvart í eigið mark.
Í gær tryggði Thelma Fanney Pálmadóttir liði Häcken sætan 3-2 sigur gegn Uppsala, með sigurmarki korteri fyrir leikslok. Þær Fanney Inga Birkisdóttir komust því með Häcken á toppinn og er liðið með 30 stig, og jafntefli Hammarby í dag þýðir að liðið er áfram í 2. sæti en núna með 28 stig.
Næsti leikur Hammarby er eftir sléttan mánuð, þegar liðið mætir Norrköping.