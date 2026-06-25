Anton Ingi Leifsson hefur verið ráðinn aðalþjálfari Hellerup sem spilar í dönsku C-deildinni í fótbolta.
Anton er 31 árs FH-ingur með mikil þjálfaragen en faðir hans er Leifur Garðarsson sem meðal annars þjálfaði Fylki og Víking eftir að hafa verið aðstoðarþjálfari FH.
Anton hefur starfað fyrir Hellerup síðustu átta ár og fær nú tækifæri sem þjálfari meistaraflokks, eftir að hafa stýrt U19-liðinu og áður U17-liðinu.
Hellerup hafnaði í 6. sæti á síðustu leiktíð en AB, undir stjórn Fannars Berg Gunnólfssonar og áður Jóhannesar Karls Guðjónssonar, vann deildina og fór upp í B-deild ásamt Vendsyssel.
„Anton er virkilega fær þjálfari sem við höfum getað fylgst náið með í nokkur ár hjá HIK. Hann hefur unnið frábært starf, fyrst með U17-liðinu okkar og síðan U19, og hann á svo sannarlega skilið að bera ábyrgð á aðalliðinu okkar frá og með deginum í dag,“ segir Per Frimann, yfirmaður íþróttamála hjá Hellerup, á heimasíðu félagsins.
HIK endaði í 6. sæti á síðasta tímabili og fráfarandi þjálfari, Daniel Simacon, var einnig fenginn úr eigin akademíu HIK. Og nú gerist það sama með nýja 31 árs gamla aðalþjálfarann.
„Við erum að sjálfsögðu stolt af því að geta ráðið aðalþjálfara okkar innan úr félaginu. Það gerðum við með Daniel [Simacon, fyrrverandi þjálfara] og höfum áður gert með þjálfurum eins og Kristoffer Wichmann [í dag aðstoðarþjálfari hjá FCK] og Christian Larsen [í dag hjá Vejle] – og það hefur í hvert skipti verið jákvæð upplifun og reynsla fyrir allt félagið,“ segir Per Frimann.
Sjálfur er Anton stoltur en hann mun stýra sinni fyrstu æfingu 2. júlí:
„Ég er gríðarlega ánægður með ráðninguna og mun njóta þess að vinna með þessum leikmannahópi sem býr yfir miklum möguleikum – með blöndu af reyndum og ungum leikmönnum. Ég hef verið hjá HIK síðan 2018 og er stoltur af því að fá þetta tækifæri.“