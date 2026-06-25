Frábær sigur á Þjóðverjum sendi Ekvadora áfram Sindri Sverrisson skrifar 25. júní 2026 21:55 Gonzalo Plata og félagar fagna eftir sigurmarkið gegn Þjóðverjum í kvöld. Getty/Mattia Ozbot Ekvadorar skoruðu fyrstu tvö mörk sín á HM í fótbolta í kvöld og þau dugðu til sigurs gegn Þýskalandi og sætis í 32-liða úrslitum mótsins. Þýskaland, sem hafði þegar tryggt sér efsta sæti E-riðils, komst yfir strax á 2. mínútu leiksins þegar Leroy Sané skoraði. Ekvadorar voru mjög óánægðir með að markið fengi að standa enda töldu þeir um háskaleik að ræða í aðdragandanum. Nilson Angulo náði hins vegar að jafna metin með fyrsta marki Ekvadors á mótinu, með góðu skoti á 9. mínútu. Jafntefli hefði hins vegar aldrei dugað Ekvadorum og þeir kepptust við að finna sigurmark í leiknum. Það tókst á 77. mínútu þegar Gonzalo Plata skoraði af stuttu færi, eftir hornspyrnu og skalla frá varamanninum Kevin Rodriguez. Leiknum lauk því 2-1 og hið baráttuglaða og sterka varnarlið Ekvadors er komið í 32-liða úrslit þrátt fyrir að enda í 3. sæti E-riðils, því liðið endaði með fjögur stig og er með markatöluna 0 sem ljóst er að mun duga til að verða eitt af átta bestu liðunum í 3. sæti, í riðlunum tólf. Þýskaland og Fílabeinsströndin, sem vann Curacao í kvöld, enduðu í efstu tveimur sætum E-riðils og fara einnig áfram í 32-liða úrslitin. HM 2026 í fótbolta