Fótbolti

Yngstur til að byrja leik á HM í 24 ár

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Þrátt fyrir ungan aldur hefur Gilberto Mora leikið tíu leiki fyrir mexíkóska A-landsliðið.
Þrátt fyrir ungan aldur hefur Gilberto Mora leikið tíu leiki fyrir mexíkóska A-landsliðið. getty/Doug Zimmerman

Mexíkóska ungstirnið Gilberto Mora varð í nótt yngsti leikmaður til að byrja inn á í leik á heimsmeistaramóti í 24 ár. Hann lét til sín taka og átti þátt í marki í leiknum gegn Tékkum.

Mexíkó vann 3-0 sigur á Tékklandi í lokaleik sínum í A-riðli HM í nótt. Mexíkóar hafa verið sterkir á heimavelli á mótinu og unnu alla þrjá leiki sína í riðlakeppninni án þess að fá á sig mark.

Javier Aguirre, þjálfari Mexíkó, gerði nokkrar breytingar á byrjunarliði sínu fyrir leikinn gegn Tékklandi á Azteca-leikvanginum í Mexíkó-borg. Mora var meðal þeirra sem komu inn í byrjunarliðið en hann er aðeins sautján ára og 101 dags gamall.

Mora er yngsti leikmaðurinn til að byrja inn á í leik á heimsmeistaramóti síðan Femi Opabunmi var í byrjunarliði Nígeríu í markalausu jafntefli gegn Englandi í riðlakeppninni á HM 2002.

Opabunmi var jafn gamall og Mora þegar hann spilaði gegn Englandi en aðeins tveir leikmenn hafa verið yngri á HM. Það eru Norður-Írinn Norman Whiteside (sautján ára og 41 dags gamall) og Kamerúninn Samuel Eto'o (sautján ára og 99 daga gamall).

Opabumni spilaði aðeins sex landsleiki fyrir Nígeríu en fjórum árum eftir að hafa leikið á HM neyddist hann til að leggja skóna á hilluna vegna gláku. Hann er nú alveg blindur á hægra auga.

Miklar vonir eru bundnar við sóknarmiðjumanninn Mora sem leikur með Tijuana í heimalandinu. Hann átti þátt í öðru marki Mexíkó gegn Tékklandi sem Julián Quinones skoraði á 61. mínútu. Ellefu mínútum síðar fór Mora af velli.

Mora lék sinn fyrsta landsleik í Gullbikarnum síðasta sumar, þá aðeins sextán ára og 257 daga gamall. Hann er yngsti leikmaður í sögu mexíkóska landsliðsins.

Ekki liggur enn fyrir hvaða liði Mexíkó mætir í 32-liða úrslitum HM en sá leikur fer fram á Azteca-leikvanginum á þriðjudaginn.

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