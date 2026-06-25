Yngstur til að byrja leik á HM í 24 ár Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 25. júní 2026 13:31 Þrátt fyrir ungan aldur hefur Gilberto Mora leikið tíu leiki fyrir mexíkóska A-landsliðið. getty/Doug Zimmerman Mexíkóska ungstirnið Gilberto Mora varð í nótt yngsti leikmaður til að byrja inn á í leik á heimsmeistaramóti í 24 ár. Hann lét til sín taka og átti þátt í marki í leiknum gegn Tékkum. Mexíkó vann 3-0 sigur á Tékklandi í lokaleik sínum í A-riðli HM í nótt. Mexíkóar hafa verið sterkir á heimavelli á mótinu og unnu alla þrjá leiki sína í riðlakeppninni án þess að fá á sig mark. Javier Aguirre, þjálfari Mexíkó, gerði nokkrar breytingar á byrjunarliði sínu fyrir leikinn gegn Tékklandi á Azteca-leikvanginum í Mexíkó-borg. Mora var meðal þeirra sem komu inn í byrjunarliðið en hann er aðeins sautján ára og 101 dags gamall. Mora er yngsti leikmaðurinn til að byrja inn á í leik á heimsmeistaramóti síðan Femi Opabunmi var í byrjunarliði Nígeríu í markalausu jafntefli gegn Englandi í riðlakeppninni á HM 2002. Opabunmi var jafn gamall og Mora þegar hann spilaði gegn Englandi en aðeins tveir leikmenn hafa verið yngri á HM. Það eru Norður-Írinn Norman Whiteside (sautján ára og 41 dags gamall) og Kamerúninn Samuel Eto'o (sautján ára og 99 daga gamall). Opabumni spilaði aðeins sex landsleiki fyrir Nígeríu en fjórum árum eftir að hafa leikið á HM neyddist hann til að leggja skóna á hilluna vegna gláku. Hann er nú alveg blindur á hægra auga. Miklar vonir eru bundnar við sóknarmiðjumanninn Mora sem leikur með Tijuana í heimalandinu. Hann átti þátt í öðru marki Mexíkó gegn Tékklandi sem Julián Quinones skoraði á 61. mínútu. Ellefu mínútum síðar fór Mora af velli. Mora lék sinn fyrsta landsleik í Gullbikarnum síðasta sumar, þá aðeins sextán ára og 257 daga gamall. Hann er yngsti leikmaður í sögu mexíkóska landsliðsins. Ekki liggur enn fyrir hvaða liði Mexíkó mætir í 32-liða úrslitum HM en sá leikur fer fram á Azteca-leikvanginum á þriðjudaginn. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Fótbolti „Ég fór einn inn í búningsklefa og grét“ Fótbolti Hafþór Júlíus fer aðeins varlegar í næstu heimsmetstilraun Sport Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“ Íslenski boltinn Af hverju mega sumir tala bak við lófa á HM en aðrir ekki? Fótbolti Ganverskur drengur fer á kostum með enskum landsliðsmönnum Fótbolti „Ég held að við séum á heimleið“ Fótbolti „Ég er kominn á þann stað að ég þarf hjálp“ Sport Sögulegt afrek Suður-Afríku en Mexíkó fagnaði sérstaklega einni skiptingu Fótbolti Brasilía og Marokkó áfram en Skotar þurfa bíða Fótbolti Fleiri fréttir Portúgalar gætu farið tvær mjög ólíkar og miserfiðar leiðir á HM Yngstur til að byrja leik á HM í 24 ár Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“ Fékk fimm leikja bann fyrir að valda fótbroti Kone Fótboltamaður drukknaði í hitabylgjunni í Frakklandi Krakkarnir fögnuðu eins og Ronaldo á Norðurálsmótinu Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Óþekkti markvörðurinn kominn með fleiri fylgjendur en Tom Brady Maður dagsins á HM: „Það var ekki ég sem uppgötvaði Vini Jr.“ Af hverju mega sumir tala bak við lófa á HM en aðrir ekki? Átján ára markahæst: Nýtir pirringinn sem orku og fer glaðbeitt á EM „Ég fór einn inn í búningsklefa og grét“ Ganverskur drengur fer á kostum með enskum landsliðsmönnum „Ég held að við séum á heimleið“ Sögulegt afrek Suður-Afríku en Mexíkó fagnaði sérstaklega einni skiptingu Stjörnur framtíðarinnar og risaleikur Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson Brasilía og Marokkó áfram en Skotar þurfa bíða Martraðarvítaspyrnukeppni og lærisveinar Sigga Ragga úr leik Thelma hetjan og Häcken á toppinn Sviss tryggði sér toppsætið eftir sigur á Kanada Hörð keppni milli Margrétar Láru og Mistar Bruno um Ronaldo: „Mikilvægt fyrir okkur að hann skoraði“ Ronaldinho tók skóna af hillunni eftir níu ár: „Við munum gera eitthvað sérstakt“ Hefur komið Eiði Smára skemmtilega á óvart við HM Mikil upplifun fyrir fólkið í bænum að mæta Man. Utd Ancelotti staðfesti að hann getur notað Neymar í fyrsta sinn í kvöld „VAR fór í kaffi“ til að hjálpa „heppnum“ Englendingum „Alfreð er æðsti klerkur þar“ Liðsfélagi Fanneyjar og Thelmu verður sú dýrasta í sögunni Sjá meira