Tómas Bent kominn með nýjan stjóra

Hearts, sem var hársbreidd frá því að verða skoskur meistari á síðasta tímabili, er búið að finna sér nýjan knattspyrnustjóra. Það er Belginn Wouter Vrancken.
Eyjamaðurinn Tómas Bent Magnússon leikur með Hearts sem var í toppsæti skosku úrvalsdeildarinnar stærstan hluta síðasta tímabils. Liðið tapaði hins vegar fyrir Celtic, 3-1, í lokaumferðinni og varð af skoska meistaratitlinum sem það vann síðast 1960.
Í síðustu viku var greint frá því að Derek McInnes væri hættur sem stjóri Hearts og tæki við Rangers. Framherjinn Lawrence Shankland, markahæsti leikmaður Hearts á síðasta tímabili, fylgir McInnes til Rangers.
Vrancken stýrði Sint-Truden á síðasta tímabili en liðið endaði þá í 3. sæti belgísku úrvalsdeildarinnar. Þar áður stýrði Vrancken Gent, Genk, Mechelen, Lommel, Thes Sport, Overpelt og Gravelo. Hann gerði Mechelen að bikarmeisturum í Belgíu 2019.
Tómas Bent lék 29 leiki í öllum keppnum á síðasta tímabili en missti af lokaspretti þess vegna meiðsla. Hearts keypti hann frá Val sumarið 2025.
Skotland spilar sinn fyrsta leik á HM síðan 1998 í kvöld þegar liðið mætir Haítí. Þar mun elsti leikmaður mótsins, og klefafélagi Tómasar Bent Magnússonar, koma við sögu.