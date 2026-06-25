Fótbolti

Maður dagsins á HM: „Það var ekki ég sem upp­götvaði Vini Jr.“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Vinicius Junior fagnar öðru marka sinna á móti Skotlandi með því að hlaupa til Carlo Ancelotti en Vini hefur skorað í öllum þremur leikjum Brasilíumanna á þessu heimsmeistaramóti.
Vinicius Junior fagnar öðru marka sinna á móti Skotlandi með því að hlaupa til Carlo Ancelotti en Vini hefur skorað í öllum þremur leikjum Brasilíumanna á þessu heimsmeistaramóti. Getty/Hugo Rivera/

Vinícius Júnior hefur átt erfið ár með brasilíska landsliðinu en hefur heldur betur blómstrað á þessu heimsmeistaramóti. Í nótt varð hann aðeins fimmti leikmaðurinn í glæsilegri sögu Brassa á HM til að skora í öllum þremur leikjum riðlakeppninnar.

Vinicius skoraði tvö mörk þegar Brasilía tryggði sér efsta sætið í C-riðli með 3-0 sigri á Skotlandi.

Hinn 25 ára Vinicius hafði ekki verið sannfærandi á fyrstu árum sínum með landsliðinu þrátt fyrir frábæra frammistöðu með Real Madrid á sama tíma.

Þar lék hann undir stjórn Carlo Ancelotti og síðan Ancelotti tók við stjórnartaumunum hjá Brasilíu fyrir þrettán mánuðum hefur frammistaða Vinícius með landsliðinu gjörbreyst.

Eftir aðeins sex mörk í 39 leikjum undir stjórn fyrri þjálfara hefur hann skorað sjö sinnum í 13 leikjum undir stjórn Ancelotti.

„Ég er mjög ánægður. Ég efaðist aldrei um hversu langt eða vel hann myndi koma inn í þetta heimsmeistaramót – það gleður hann að spila fyrir landsliðið. Hann stendur sig frábærlega,“ sagði Carlo Ancelotti við fréttamenn eftir leikinn.

„Hann skoraði líka með skalla, en það var ekki ég sem uppgötvaði Vini Jr. – hann er heimsklassaleikmaður, einn af þeim bestu í heimi,“ sagði Ancelotti en Vinicius er nú kominn með fjögur mörk og eina stoðsendingu í fyrstu þremur leikjunum.

Vinicius varð líka aðeins fimmti brasilíski leikmaðurinn til að skora í öllum þremur leikjum riðlakeppninnar á HM og slæst þar með í hóp goðsagna á borð við Jairzinho (1970), Romario (1994), Ronaldo og Rivaldo (báðir 2002). Í öll þessi skipti fór Brasilía alla leið og lyfti bikarnum.

Næstum allir í Brasilíu vissu hvers mætti vænta af Viní Júnior, allt frá byrjun. Umtalið hófst þegar hann var á unglingsaldri hjá Flamengo og hann stóð undir væntingum.

Árið 2017, þá 17 ára, samdi hann við Real Madrid, þar sem hann varð táknmynd velgengni liðsins eftir tíma Cristiano Ronaldo.

Frammistaðan hefur ekki alltaf verið stöðug en ef einhver veit hvernig á að ná því besta út úr honum þá er það auðvitað Ancelotti. Árið 2024 sagði Vinícius um þáverandi knattspyrnustjóra sinn:

„Hann hefur gert allt fyrir mig. Hann hefur alltaf sýnt mér traust og skammað mig þegar ég þurfti á því að halda. Honum er annt um mig eins og mér er annt um hann. Hann hefur breytt mér sem leikmanni, ekki á vellinum, heldur í hugsunarhætti mínum,“ sagði Vinicius og þetta er heldur betur að kristallast eftir að Ítalinn tók við landsliðinu.

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