Maður dagsins á HM: „Það var ekki ég sem uppgötvaði Vini Jr.“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 25. júní 2026 10:02 Vinicius Junior fagnar öðru marka sinna á móti Skotlandi með því að hlaupa til Carlo Ancelotti en Vini hefur skorað í öllum þremur leikjum Brasilíumanna á þessu heimsmeistaramóti. Getty/Hugo Rivera/ Vinícius Júnior hefur átt erfið ár með brasilíska landsliðinu en hefur heldur betur blómstrað á þessu heimsmeistaramóti. Í nótt varð hann aðeins fimmti leikmaðurinn í glæsilegri sögu Brassa á HM til að skora í öllum þremur leikjum riðlakeppninnar. Vinicius skoraði tvö mörk þegar Brasilía tryggði sér efsta sætið í C-riðli með 3-0 sigri á Skotlandi. Hinn 25 ára Vinicius hafði ekki verið sannfærandi á fyrstu árum sínum með landsliðinu þrátt fyrir frábæra frammistöðu með Real Madrid á sama tíma. Þar lék hann undir stjórn Carlo Ancelotti og síðan Ancelotti tók við stjórnartaumunum hjá Brasilíu fyrir þrettán mánuðum hefur frammistaða Vinícius með landsliðinu gjörbreyst. Eftir aðeins sex mörk í 39 leikjum undir stjórn fyrri þjálfara hefur hann skorað sjö sinnum í 13 leikjum undir stjórn Ancelotti. „Ég er mjög ánægður. Ég efaðist aldrei um hversu langt eða vel hann myndi koma inn í þetta heimsmeistaramót – það gleður hann að spila fyrir landsliðið. Hann stendur sig frábærlega,“ sagði Carlo Ancelotti við fréttamenn eftir leikinn. „Hann skoraði líka með skalla, en það var ekki ég sem uppgötvaði Vini Jr. – hann er heimsklassaleikmaður, einn af þeim bestu í heimi,“ sagði Ancelotti en Vinicius er nú kominn með fjögur mörk og eina stoðsendingu í fyrstu þremur leikjunum. Vinicius varð líka aðeins fimmti brasilíski leikmaðurinn til að skora í öllum þremur leikjum riðlakeppninnar á HM og slæst þar með í hóp goðsagna á borð við Jairzinho (1970), Romario (1994), Ronaldo og Rivaldo (báðir 2002). Í öll þessi skipti fór Brasilía alla leið og lyfti bikarnum. Næstum allir í Brasilíu vissu hvers mætti vænta af Viní Júnior, allt frá byrjun. Umtalið hófst þegar hann var á unglingsaldri hjá Flamengo og hann stóð undir væntingum. Árið 2017, þá 17 ára, samdi hann við Real Madrid, þar sem hann varð táknmynd velgengni liðsins eftir tíma Cristiano Ronaldo. Frammistaðan hefur ekki alltaf verið stöðug en ef einhver veit hvernig á að ná því besta út úr honum þá er það auðvitað Ancelotti. Árið 2024 sagði Vinícius um þáverandi knattspyrnustjóra sinn: „Hann hefur gert allt fyrir mig. Hann hefur alltaf sýnt mér traust og skammað mig þegar ég þurfti á því að halda. Honum er annt um mig eins og mér er annt um hann. Hann hefur breytt mér sem leikmanni, ekki á vellinum, heldur í hugsunarhætti mínum,“ sagði Vinicius og þetta er heldur betur að kristallast eftir að Ítalinn tók við landsliðinu. HM 2026 í fótbolta Mest lesið „Ég fór einn inn í búningsklefa og grét“ Fótbolti Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Fótbolti Hafþór Júlíus fer aðeins varlegar í næstu heimsmetstilraun Sport Af hverju mega sumir tala bak við lófa á HM en aðrir ekki? Fótbolti Ganverskur drengur fer á kostum með enskum landsliðsmönnum Fótbolti „Ég held að við séum á heimleið“ Fótbolti Brasilía og Marokkó áfram en Skotar þurfa bíða Fótbolti Sögulegt afrek Suður-Afríku en Mexíkó fagnaði sérstaklega einni skiptingu Fótbolti „Ég er kominn á þann stað að ég þarf hjálp“ Sport Stjörnur framtíðarinnar og risaleikur Íslenski boltinn Fleiri fréttir Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Óþekkti markvörðurinn kominn með fleiri fylgjendur en Tom Brady Maður dagsins á HM: „Það var ekki ég sem uppgötvaði Vini Jr.“ Af hverju mega sumir tala bak við lófa á HM en aðrir ekki? Átján ára markahæst: Nýtir pirringinn sem orku og fer glaðbeitt á EM „Ég fór einn inn í búningsklefa og grét“ Ganverskur drengur fer á kostum með enskum landsliðsmönnum „Ég held að við séum á heimleið“ Sögulegt afrek Suður-Afríku en Mexíkó fagnaði sérstaklega einni skiptingu Stjörnur framtíðarinnar og risaleikur Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson Brasilía og Marokkó áfram en Skotar þurfa bíða Martraðarvítaspyrnukeppni og lærisveinar Sigga Ragga úr leik Thelma hetjan og Häcken á toppinn Sviss tryggði sér toppsætið eftir sigur á Kanada Hörð keppni milli Margrétar Láru og Mistar Bruno um Ronaldo: „Mikilvægt fyrir okkur að hann skoraði“ Ronaldinho tók skóna af hillunni eftir níu ár: „Við munum gera eitthvað sérstakt“ Hefur komið Eiði Smára skemmtilega á óvart við HM Mikil upplifun fyrir fólkið í bænum að mæta Man. Utd Ancelotti staðfesti að hann getur notað Neymar í fyrsta sinn í kvöld „VAR fór í kaffi“ til að hjálpa „heppnum“ Englendingum „Alfreð er æðsti klerkur þar“ Liðsfélagi Fanneyjar og Thelmu verður sú dýrasta í sögunni Maður dagsins á HM: „Ég er mættur aftur“ Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Pólitískar skoðanir ráða miklu um hvort fólk elskar Messi eða Ronaldo Forseti FIFA vill drykkjarhlé hér eftir á öllum heimsmeistaramótum Allt í steik hjá Senegal: Óánægja með kokkinn og ógreiddir bónusar Varnarjaxl og varamaður tryggðu sínum þjóðum nauma sigra í nótt Sjá meira