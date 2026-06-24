„VAR fór í kaffi“ til að hjálpa „heppnum“ Englendingum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. júní 2026 11:30 Carlos Queiroz, þjálfari Gana, öskrar á enska landsliðsmanninn Jude Bellingham eftir deilur á milli þeirra í leiknum. Getty/Marc Atkins Carlos Queiroz, þjálfari Gana, sagði í gríni að myndbandsdómarinn (VAR) hlyti að hafa farið í kaffi þegar England slapp að hans mati við það að fá á sig vítaspyrnu og rautt spjald í markalausu jafntefli liðanna á heimsmeistaramótinu í fótbolta í gær. Eftir að bæði lið unnu opnunarleiki sína í L-riðli lögðust hinir vel skipulögðu Ganverjar aftur á völlinn og gerðu Englendingum lífið leitt. England var með boltann 79 prósent af leiktímanum, sem er það hæsta hjá liði sem ekki hefur tekist að skora í leik á HM síðastliðin sextíu ár. En Gana var einnig misboðið eftir að áfrýjun um vítaspyrnu seint í leiknum vegna brots Ezri Konsa á Prince Adu var hafnað. View this post on Instagram A post shared by The Athletic | Football (@theathleticfc) Varamaðurinn hafði meiðst skömmu áður í samstuði við markvörðinn Jordan Pickford, sem fékk aukaspyrnu í stað þess að vera refsað. Queiroz, þjálfari Gana, horfði á fulltrúa FIFA á blaðamannafundinum eftir leik og sagði: „Ég er ekki viss um að VAR sé enn í notkun á HM. Erum við enn með VAR? Virkar það? Ég hef nokkrar efasemdir um það eftir þessa augljósu vítaspyrnu sem þeir hefðu átt að gefa Gana gegn Englandi,“ sagði Queiroz. „Við fengum okkar færi, svo mikið að þeir eru heppnir. Þeir eru mjög heppnir,“ hélt Queiroz áfram. „Enn og aftur fór VAR í kaffi. Það er eðlilegt, ég myndi líka vilja fá mér kaffi af og til, en þetta var augljós vítaspyrna, rautt spjald. Hafið þið einhverjar efasemdir um það? Hafið þið sem sáuð leikinn einhverjar efasemdir um það eða er það bara ég sem var í leiknum,“ spurði Queiroz. „Þegar öllu er á botninn hvolft þá er það ástæðan fyrir því að ég segi að þetta hafi verið sanngjörn úrslit. Þeir voru meira með boltann, við börðumst meira, við börðumst betur, við sköpuðum okkar færi, þeir fengu færi í lokin. Ég held að þeir séu ánægðir og ég er líka ánægður með jafnteflið,“ sagði Queiroz. „Ég biðst afsökunar á kaldhæðninni, en ef ég segi svona hluti í alvöru þá refsa þeir mér, svo ég vona að þið skiljið að ég er að grínast,“ sagði Queiroz. Bæði lið unnu opnunarleiki sína á mótinu í ár. Gana sigraði Panama 1-0 og England vann Króatíu 4-2. Nú eiga bæði lið enn verk fyrir höndum í L-riðli áður en þau tryggja sér sæti í útsláttarkeppninni á fyrsta heimsmeistaramótinu með 48 liðum. England tapaði að lokum fyrir Frakklandi í átta liða úrslitum á mótinu 2022. Gana hefur ekki komist í útsláttarkeppnina síðan liðið komst í átta liða úrslit á heimsmeistaramótinu 2010 í Suður-Afríku. En með stækkuðu móti í ár munu átta efstu liðin í þriðja sæti komast áfram, sem gefur báðum liðum góða möguleika fyrir síðustu leiki sína í riðlakeppninni. England mætir næst Panama á laugardag en Gana mætir Króatíu á sama tíma. 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