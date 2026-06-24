Fótbolti

Martraðarvítaspyrnukeppni og læri­sveinar Sigga Ragga úr leik

Stefán Árni Pálsson skrifar
Sigurður Ragnar er þjálfari NSÍ.
Sigurður Ragnar er þjálfari NSÍ.

Lærisveinar Sigurðar Ragnars Eyjólfssonar eru úr leik í færeyska bikarnum eftir sárgrætilegt tap í undanúrslitaeinvíginu gegn Klaksvik á heimavelli í kvöld. Vítaspyrnukeppni þurfti til.

Um var að ræða seinni leik viðureignarinnar en sá fyrri fór 4-2 fyrir Klaksvik.

Eftir venjulegan leiktíma var staðan 2-0 fyrir NSÍ og því varð að framlengja leikinn. NSÍ komst í 3-0 í framlengingunni en þá skoraði Pétur Knudsen. Þá var NSÍ með pálmann í höndunum. Næstu tvö mörk gerði Klaksvík og var staðan allt í einu orðin 3-2 og lítið eftir af framlengingunni. En leikmenn NSÍ gáfust ekki upp og Daniel Obbekjær kom heimamönnum í 4-2 í uppbótartíma framlengingarinnar og náði að knýja fram vítaspyrnukeppni. Daniel Obbekjær er fyrrum leikmaður Breiðabliks.

NSÍ byrjaði á því að skora úr fyrstu tveimur vítaspyrnunum á meðan Klaksvík misnotaði eina af fyrstu tveimur. En þá byrjaði martröð heimamanna. Þeir klikkuðu á þremur síðustu spyrnunum og töpuðu einvíginu að lokum. 3-2 sigur Klaksvík í vítaspyrnukeppninni.

Alex Freyr Elísson lék allan leikinn fyrir NSÍ í kvöld. Víking og Þórhöfn mætast í hinni viðureigninni á morgun. 

Færeyski boltinn

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