Bandaríkin hjálpa Írönum fyrir næsta leik á HM Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. júní 2026 06:20 Mehdi Taremi fagnar marki sínu fyrir Íran á móti Belgíu. Markið fékk þó ekki að standa og leiknum lauk með markalausu jafntefli. Getty/Stu Forster Bandaríkjamenn hafa ákveðið að aflétta ferðatakmörkunum fyrir HM-leikmenn Írans og auðvelda þeim þannig undirbúning fyrir síðasta leikinn í riðlakeppninni. Þetta kemur fram í tilkynningu frá talsmanni heimavarnarráðuneytis Bandaríkjanna. Íranar hafa áður kvartað yfir ströngum ferðatakmörkunum sem þeir hafa sætt á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Liðið hefur bækistöðvar í Tijuana í Mexíkó en spilar alla leiki sína í riðlakeppninni í Bandaríkjunum. BREAKING: The U.S. eases restrictions on Iran's World Cup team, allowing the squad to travel two days before its next match, DHS spokesperson says. https://t.co/5TjwGROTrT— The Associated Press (@AP) June 23, 2026 Fyrir leikina gegn Nýja-Sjálandi (2-2) og Belgíu (0-0) í Kaliforníu þurftu þeir að ferðast til Bandaríkjanna rétt fyrir leiki og snúa aftur til Mexíkó strax að þeim loknum. Fyrir síðasta leikinn í riðlakeppninni gegn Egyptalandi, sem gæti tryggt Írönum sæti í útsláttarkeppni HM, fær liðið hins vegar að ferðast til Bandaríkjanna tveimur dögum fyrir leik. Leikurinn gegn Egyptalandi fer fram í Seattle aðfaranótt laugardags. Mikið hefur gengið á hjá íranska liðinu bæði fyrir og í upphafi HM. Vegna vandræða með vegabréfsáritanir og skipulag flutti Íran bækistöðvar sínar á HM frá Tucson í Arizona til Tijuana skömmu fyrir mót. Samskipti Írans og Bandaríkjanna hafa verið stirð og er sagt að bandarísk yfirvöld hafi neitað nokkrum meðlimum stuðningsliðsins um vegabréfsáritun. Leikmennirnir fengu vegabréfsáritun rétt fyrir upphaf mótsins. HM 2026 í fótbolta Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Mest lesið Trump mætir á úrslitaleikinn og afhendir bikarinn Fótbolti „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ Íslenski boltinn Missti móður sína og stýrir Frakklandi ekki gegn Noregi Fótbolti Kominn með nýtt starf eftir að hafa mistekist að koma Ítalíu á HM Fótbolti Búinn að vera með martraðir af kvíða fyrir þessu Sport Tennisstjarna eftir þunga refsingu: „Ég hef ekki notað ólögleg lyf“ Sport Uppgjör: FH - Valur 1-1 | FH mistókst að komast á toppinn Fótbolti Hörð barátta um Gullskóinn Fótbolti Risaskipti í NBA: Giannis til Miami Heat Körfubolti Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Víkingur 1-1 | Jafnt suður með sjó Fótbolti Fleiri fréttir „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ Trump mætir á úrslitaleikinn og afhendir bikarinn Varnarmúr Gana hélt gegn Englandi Guðni: Ekki á vísan að róa ef nýtingin er svona slök Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Víkingur 1-1 | Jafnt suður með sjó Uppgjör: FH - Valur 1-1 | FH mistókst að komast á toppinn Kominn með nýtt starf eftir að hafa mistekist að koma Ítalíu á HM Missti móður sína og stýrir Frakklandi ekki gegn Noregi Ronaldo í sögubækurnar í stórsigri Portúgals Ronaldo fyrstur til að skora á sex heimsmeistaramótum Ipswich ræður gamla stjóra Úlfanna Neitar að róa með Normönnum Ganga hús úr húsi til að safna pening til að bjarga félaginu sínu Hörð barátta um Gullskóinn Engin skylda að gefa á Cristiano Ronaldo Erfitt fyrir leikmenn að bíða eftir veðri Alvarez segir að hann vilji fara frá Atletico „Það er stórt“ að skáka Eiði Smára „Held að sú umræða sé bara heima á Íslandi“ Menn dagsins á HM: Stefnir í rosalegt kapphlaup um Gullskóinn á HM Segist hafa sett bölvun á Harry Kane fyrir kvöldið Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Sjáðu átta marka veislu í Vesturbænum „Þetta kom gríðarlega á óvart“ Manchester United fær landsvæði fyrir nýja leikvanginn Haaland og félagar fögnuðu sigri með víkingaróðri úti á velli Skildu eftir miða í búningsklefa eftir leik „Hefðum við nýtt okkar færi væri ég ekki að fara heim með núll stig“ „Fengum það sem við verðskulduðum“ „Ekki oft sem við erum gripnir í bólinu“ Sjá meira