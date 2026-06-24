Fótbolti

Banda­ríkin hjálpa Írönum fyrir næsta leik á HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Mehdi Taremi fagnar marki sínu fyrir Íran á móti Belgíu. Markið fékk þó ekki að standa og leiknum lauk með markalausu jafntefli.
Mehdi Taremi fagnar marki sínu fyrir Íran á móti Belgíu. Markið fékk þó ekki að standa og leiknum lauk með markalausu jafntefli. Getty/Stu Forster

Bandaríkjamenn hafa ákveðið að aflétta ferðatakmörkunum fyrir HM-leikmenn Írans og auðvelda þeim þannig undirbúning fyrir síðasta leikinn í riðlakeppninni.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá talsmanni heimavarnarráðuneytis Bandaríkjanna.

Íranar hafa áður kvartað yfir ströngum ferðatakmörkunum sem þeir hafa sætt á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Liðið hefur bækistöðvar í Tijuana í Mexíkó en spilar alla leiki sína í riðlakeppninni í Bandaríkjunum.

Fyrir leikina gegn Nýja-Sjálandi (2-2) og Belgíu (0-0) í Kaliforníu þurftu þeir að ferðast til Bandaríkjanna rétt fyrir leiki og snúa aftur til Mexíkó strax að þeim loknum.

Fyrir síðasta leikinn í riðlakeppninni gegn Egyptalandi, sem gæti tryggt Írönum sæti í útsláttarkeppni HM, fær liðið hins vegar að ferðast til Bandaríkjanna tveimur dögum fyrir leik.

Leikurinn gegn Egyptalandi fer fram í Seattle aðfaranótt laugardags.

Mikið hefur gengið á hjá íranska liðinu bæði fyrir og í upphafi HM. Vegna vandræða með vegabréfsáritanir og skipulag flutti Íran bækistöðvar sínar á HM frá Tucson í Arizona til Tijuana skömmu fyrir mót.

Samskipti Írans og Bandaríkjanna hafa verið stirð og er sagt að bandarísk yfirvöld hafi neitað nokkrum meðlimum stuðningsliðsins um vegabréfsáritun. Leikmennirnir fengu vegabréfsáritun rétt fyrir upphaf mótsins.

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