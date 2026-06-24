Kólumbía og Króatía unnu bæði 1-0 sigra á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt.
Færin létu ekki á sér standa þegar Kólumbía mætti Kongó en samt sem áður varð niðurstaðan „aðeins“ 1-0 sigur Kólumbíu, sem tryggði sér þrjú stig og er því á toppi riðilsins.
Varnarjaxlinn Daniel Munoz frá Crystal Palace kom boltanum tvisvar í netið í leiknum, en vegna rangstöðu var aðeins annað markið gilt.
Sigurmarkið hans kom á 76. mínútu eftir stoðsendingu frá varmanninum Juan Quintero.
Þrátt fyrir að Kongómenn hafi byrjað með látum, með þrumuskoti rétt yfir þverslána áður en tvær mínútur voru liðnar, hafði Kólumbía greinilega yfirhöndina í leiknum.
Undir lok leiksins skoraði Kólumbíumaðurinn Luis Diaz einnig, en til einskis. Markið var dæmt af vegna augljósrar rangstöðu.
Panamamenn eru úr leik á HM eftir 1-0 tap fyrir Króatíu.
Peter Musa skapaði ekki mikið sem eini framherjinn hjá Króötum og fékk heldur ekki mikið að vinna með í fremstu víglínu fyrir afar slakt króatískt lið fyrir hlé. Reyndar fékk Panama stærstu færin, meðal annars skalla sem fór í stöngina.
Sóknarsinnuð tvöföld skipting með Ante Budimir og Andrej Kramarić kom heldur betur lífi í leikinn.
Eftir 54 mínútur fékk Budimir þann heiður að ljúka við glæsilega króatíska sókn. Á hægri kantinum sáu Marco Pasalic og Josip Stanisic um frábæran undirbúning og þetta reyndist vera eina mark leiksins.
Panama er nú úr leik á HM þótt leikurinn gegn Englandi sé eftir. Bæði Bretar og Gana eru nefnilega með fjögur stig, en Panama – jafnvel með þremur stigum aðfaranótt sunnudags – mun alltaf enda neðar en Króatar í þessari innbyrðis viðureign gegn Króatíu.