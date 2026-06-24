Pólitískar skoðanir ráða miklu um hvort fólk elskar Messi eða Ronaldo

Hvor er betri, Lionel Messi eða Cristiano Ronaldo? Þetta er spurning sem er spurð hvað eftir annað innan fótboltafjölskyldunnar og fótboltaáhugafólk er alls ekki sammála um.
Lionel Messi byrjaði þetta heimsmeistaramót með því að setja met en Cristiano Ronaldo minnti á sig með tveimur mörkum og metum í sínum öðrum leik í gær.
Margir líta á þetta sem enn eitt tækifæri þeirra félaga til að sannfæra heiminn um hvor hafi átt flottari feril. Það er samt löngu ljóst að fólk flykkist í fylkingar þegar kemur að því að velja á milli Ronaldo og Messi.
Nú hefur ný rannsókn komist að því að valið á milli þessara tveggja fótboltasnillinga er ekki aðeins spurning um fótboltalega getu þeirra tveggja heldur snýst einnig um stjórnmálaskoðun þeirra sem svara.
La preferenza per Messi o Ronaldo dipende dall’ideologia politica? Cosa dice questo studio. https://t.co/aVM8o6rHg8— Economia X Finanza (@EconXFin) June 23, 2026
La preferenza per Messi o Ronaldo dipende dall’ideologia politica? Cosa dice questo studio. https://t.co/aVM8o6rHg8
Vinstrisinnað fólk hallast þannig að argentínsku stjörnunni en hægrisinnað fólk frekar að þeirri portúgölsku.
Í næstum tvo áratugi hefur samkeppnin milli Leo Messi og Cristiano Ronaldo verið ein sú þekktasta og alþjóðlegasta í fótboltaheiminum. Ekki aðeins á milli þeirra, heldur einnig meðal aðdáenda íþróttarinnar.
En hvað ef valið á öðrum hvorum þeirra tengdist ekki aðeins hæfileikum þeirra á vellinum, heldur einnig pólitískri hugmyndafræði og persónuleika okkar? Rannsóknarteymi hefur með gögnum komist að því að á bak við hverja skoðun leynist oft ákveðin heimsmynd.
Höfundar rannsóknarinnar báðu 10.661 manns í 26 löndum að gefa Messi og Cristiano Ronaldo einkunn frá 1 (alls ekki hlynntur) til 7 (mjög hlynntur). Með þessi svör í höndunum leituðu þeir að því hvaða persónueinkenni spáðu fyrir um val hvers og eins.
Af hverju þessi samkeppni en ekki önnur? Vegna þess að þetta er nánast einstakt tilfelli: tveir íþróttamenn með sambærilegan árangur, þekktir um allan heim og með andstæðar ímyndir út á við.
The longest time EVER between a player's first and latest World Cup goal:-Ronaldo: 20 years and 11 days-Messi: 20 years and 11 daysWe'll never see anything like this ever again 🐐🐐 pic.twitter.com/BHboApfYpT— ESPN FC (@ESPNFC) June 23, 2026
The longest time EVER between a player's first and latest World Cup goal:-Ronaldo: 20 years and 11 days-Messi: 20 years and 11 daysWe'll never see anything like this ever again 🐐🐐 pic.twitter.com/BHboApfYpT
Þetta gerir þá að kjörnu „tilraunaverkefni“ til að sjá hversu mikið pólitík smýgur inn á svið sem, í orði kveðnu, hafa ekkert með hana að gera.
Fyrir utan almennar óskir eftir löndum finnur rannsóknin nokkur einstaklingseinkenni sem hafa veruleg áhrif á hvorn framherjann fólk metur meira. Af þeim þáttum sem greindir eru er pólitísk hugmyndafræði sá þáttur sem spáir sterkast fyrir um valið á milli fótboltamannanna tveggja.
Nánar tiltekið, þeir sem skilgreina sig sem framsækna hafa tilhneigingu til að gefa Messi hærri einkunn en Cristiano Ronaldo og þeir sem eru íhaldssamari hallast að Portúgalanum.
Þessi áhrif eru stöðug í mjög ólíkum löndum: allt frá fullkomnum lýðræðisríkjum með tveggja flokka og fjölflokkakerfi til kerfa sem eru frekar einræðisleg. Samkvæmt höfundunum sýnir þetta að pólitísk-menningarleg tengsl ferðast um alþjóðlega fjölmiðla, jafnvel þangað sem staðbundnar pólitískar aðstæður myndu ekki valda þeim.
Þrátt fyrir þetta hefur hugmyndafræði ekki sömu áhrif á valið á milli fótboltamannanna alla ævi, heldur hefur aldur afgerandi áhrif. Hjá ungu fólki er fylgnin milli pólitískrar afstöðu og fótboltavals mjög áberandi og eftir því sem aldurinn hækkar jafnast áhrifin út.
Tölulega séð, þegar einstaklingur er um ellefu árum eldri en meðalaldur í sínu landi, hættir hugmyndafræðin nánast að spá fyrir um val hans: framsæknir og íhaldssamir gefa ekki lengur Messi eða Cristiano Ronaldo kerfisbundið betri einkunn.
Samkvæmt höfundunum bendir þetta til þess að yngri kynslóðir hafi alist upp í umhverfi meiri pólitískrar sjálfsmyndar þar sem pólitísk sjálfsmynd hefur áhrif á marga þætti lífsins, svo sem fótbolta eða mat á goðsögnum sem passa betur við þeirra gildi.
Hugmyndafræði er langmikilvægasti þátturinn sem spáir fyrir um hvorn menn kjósa frekar, Messi eða Cristiano Ronaldo. Engu að síður greinir rannsóknin fjórtán breytur í heildina (tólf einstaklingsbundnar og tvær fyrir hvert ríki) og það kemur á óvart að flestir þættir hafa ekki marktæk áhrif.
Það gera hvorki aldur, kyn, menntun, þjóðfélagsstaða, samkennd, áhugi á stjórnmálum né sjónvarps- og útvarpsnotkun, né heldur lýðræðisgæði ríkisins eða FIFA-staða landsliðs þess.
Aftur á móti hefur fólk með einræðistilhneigingu, meira sjálfsálit og sem aflar sér upplýsinga með stuttum myndböndum á samfélagsmiðlum (eins og TikTok), tilhneigingu til að meta Cristiano Ronaldo meira. Aftur á móti hallast þeir sem eru greinandi frekar að Messi.
Eins og sjá má, jafnvel þegar áhrifin eru marktæk, er munurinn ekki mjög mikill. Hér er um að ræða könnun sem gerð var meðal almennings, óháð því hvort fólk hefur áhuga á alþjóðlegum fótbolta, og margir hafa ef til vill ekki mótaða skoðun á hverjum leikmanni og því sem hann stendur fyrir.
Auk þess geta aðrir þættir haft áhrif á matið, svo sem velvild í garð Barcelona og Real Madrid, liðanna tveggja þar sem harðasti rígurinn á milli þeirra myndaðist. Allt þetta getur stuðlað að því að draga úr umfangi þessara áhrifa.