Sviss tryggði sér toppsætið eftir sigur á Kanada Stefán Árni Pálsson skrifar 24. júní 2026 18:30 Vargas kemur Sviss yfir. Vísir/getty Eftir markalausan fyrri hálfleik tóku Svisslendingar öll völd á fyrstu mínútum síðari hálfleiks. Ruben Vargas kom Sviss yfir skömmu eftir hlé og Johan Manzambi tvöfaldaði forystuna aðeins nokkrum mínútum síðar. Kanadamenn neituðu þó að gefast upp. Jesse Marsch gerði nokkrar breytingar á liðinu og varamaðurinn Promise David minnkaði muninn í 2-1 á 76. mínútu, aðeins augnabliki eftir að hann kom inn á. Kanada sótti stíft á lokakaflanum og var nálægt því að jafna metin, en Svisslendingar héldu út og fögnuðu sigri sem tryggði þeim toppsætið í riðlinum. Kanada fylgir þeim áfram í 32 liða úrslitin eftir góða frammistöðu í riðlakeppninni, þar á meðal stórsigur á Katar fyrr í mótinu. Á sama tíma fór fram leikur Bosníu og Katar. Bosníumenn unnu þann leik þægilega 3-1 og enda með 4 stig í riðlinum sem ætti alltaf að skila þjóðinni áfram í 32-liða úrslitin en þær átta þjóðir með besta árangurinn af þeim 12 sem hafna í þriðja sæti í riðli sínum fara einnig áfram. HM 2026 í fótbolta