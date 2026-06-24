Bruno Fernandes var létt yfir því að liðsfélagi hans í portúgalska landsliðinu, Cristiano Ronaldo, hafi opnað markareikning sinn með tveimur mörkum á heimsmeistaramótinu í gær.
Miðjumaður Manchester United lagði upp þriðja mark Portúgals fyrir Ronaldo í 5-0 sigri á Úsbekistan.
„Það er alltaf sérstakt að gefa stoðsendingu með landsliðinu, sérstaklega á heimsmeistaramótinu, sem er einstakt mót,“ sagði Fernandes.
Portúgal og Ronaldo höfðu verið gagnrýnd í fjölmiðlum fyrir slaka frammistöðu í fyrsta leik sínum, markalausu jafntefli gegn Austur-Kongó.
Bruno 🤝 CR7 pic.twitter.com/T6832iq0Dt— Manchester United (@ManUtd) June 24, 2026
Bruno 🤝 CR7 pic.twitter.com/T6832iq0Dt
Hinn 41 árs gamli Ronaldo svaraði með því að skora fyrsta markið á sjöttu mínútu áður en hann bætti við öðru marki sínu fyrir hálfleik.
Með því varð hann fyrsti maðurinn í sögunni til að skora á sex mismunandi heimsmeistaramótum.
„Það var mikilvægt fyrir fyrirliðann okkar að skora,“ sagði Bruno Fernandes um Ronaldo.
„Það var mikilvægt fyrir okkur að hann skyldi skora. Hann er okkar aðalmaður í sókninni. Við erum mjög ánægðir fyrir hans hönd,“ sagði Bruno.
Fernandes á að baki frábært tímabil með Manchester United, þar sem hann sló met ensku úrvalsdeildarinnar yfir flestar stoðsendingar (21) á einu tímabili og hlaut verðlaun sem besti leikmaður tímabilsins í ensku úrvalsdeildinni.
„Það sem skiptir máli er að Portúgal skori, hvort sem það er ég eða ekki,“ sagði Bruno.
„Okkur tókst að skora mörg mörk og við erum ánægð með það. Ég er hér til að leggja upp færi fyrir liðsfélaga mína í framlínunni – það er hluti af mínum leik – óháð því hvort ég skora eða ekki. Ég trúi því að mitt augnablik muni koma og að það verði á tímapunkti þegar þess er raunverulega þörf,“ sagði Bruno.
Portúgal mætir næst Kólumbíu á laugardag í baráttu um efsta sætið í K-riðli. Kólumbía hefur þegar tryggt sér sæti í útsláttarkeppni heimsmeistaramótsins með tveimur sigrum í tveimur leikjum.
🚨🇵🇹 Bruno Fernandes vs Uzbekistan 🇺🇿• 90 minutes played• 1 assist• 3 chances created• 2 big chances created• 9 passes into the final third• 1 shot on target• 1 shot blockedClassic Bruno performance — always pulling the strings in attack 🔥🇵🇹No matter the… pic.twitter.com/i7OrZesY1s— Manchester United Forever (@UtdForever7) June 23, 2026
🚨🇵🇹 Bruno Fernandes vs Uzbekistan 🇺🇿• 90 minutes played• 1 assist• 3 chances created• 2 big chances created• 9 passes into the final third• 1 shot on target• 1 shot blockedClassic Bruno performance — always pulling the strings in attack 🔥🇵🇹No matter the… pic.twitter.com/i7OrZesY1s
Cristiano Ronaldo skráði sig á spjöld sögunnar í gær þegar hann varð fyrsti leikmaðurinn til að skora á sex mismunandi heimsmeistaramótum, en hann skoraði þá tvö mörk í 5-0 sigri Portúgals á Úsbekistan.
Hvor er betri, Lionel Messi eða Cristiano Ronaldo? Þetta er spurning sem er spurð hvað eftir annað innan fótboltafjölskyldunnar og fótboltaáhugafólk er alls ekki sammála um.
Cristiano Ronaldo skráði sig í sögubækur heimsmeistaramótsins í fótbolta þegar hann kom Portúgal yfir gegn Úsbekistan í leik sem nú stendur yfir í K-riðli. Hann er fyrsti leikmaðurinn í sögu HM sem skorar á sex mótum.
Eftir vonbrigðin gegn Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó sýndu Cristiano Ronaldo og félagar hans í portúgalska landsliðinu styrk sinn þegar þeir rúlluðu yfir Úsbekistan, 5-0, í K-riðli heimsmeistaramótsins. Ronaldo skoraði tvívegis og hefur því skorað á sex heimsmeistaramótum á ferlinum.
Francisco Conceicao, leikmaður Portúgals, vísaði þeim orðrómi til föðurhúsanna að liðið finni fyrir pressu til að leita stöðugt að Cristiano Ronaldo á vellinum á þessu heimsmeistaramóti í fótbolta.