Alþjóðaknattspyrnusambandið, FIFA, mun íhuga að halda drykkjarhléum áfram á komandi heimsmeistaramótum þrátt fyrir neikvæð viðbrögð við auknum leikhléum á heimsmeistaramótinu í ár.
Gianni Infantino, forseti knattspyrnusambandsins, varði ákvörðunina um að taka upp þessi hlé – sem eru um miðjan hvorn hálfleik – á þessu heimsmeistaramóti og sagði á þriðjudag að þau gætu veitt áhorfendum meiri skemmtun.
Hann sagði að FIFA myndi greina hvað gert yrði á komandi mótum „byggt á þessari reynslu“.
En eftir gagnrýni um að hléin væru laumuleg leið til að koma auglýsingum eða leikhléum í amerískan stíl gaf Infantino í skyn að leikhléin hefðu verið jákvæð.
Gianni Infantino insists Fifa are gaining "no additional revenue" from the controversial hydration breaks at the World Cup. pic.twitter.com/brPWflYvCm— BBC Sport (@BBCSport) June 24, 2026
Gianni Infantino insists Fifa are gaining "no additional revenue" from the controversial hydration breaks at the World Cup. pic.twitter.com/brPWflYvCm
„Kannski getur þjálfarinn endurmetið ákveðnar aðstæður, leiðrétt ákveðin mistök. Leikmennirnir fá smá hvíld og koma aftur á fullum hraða. Er það endilega slæmt? Kannski er það gott,“ sagði Infantino við SNTV.
„Og við sjáum líka ákefðina í leikjunum. Við höfum aldrei séð 90 mínútur á móti eins og þessu spilaðar með slíkri ákefð,“ sagði Infantino.
„Allt til síðustu sekúndu leiksins sækja leikmenn og svo framvegis,“ hélt hann áfram. „Og kannski, kannski ekki, en kannski er það líka svolítið þökk sé þessu litla hléi sem leikmennirnir fá og eftir það geta þeir farið aftur inn á völlinn og sýnt hvað þeir geta gert,“ sagði Infantino,
Heimsmeistaramótið hefur svo sannarlega staðið undir væntingum hvað varðar skemmtanagildi, með metfjölda marka og frábærri frammistöðu frá stjörnuleikmönnum eins og Lionel Messi, Kylian Mbappé og Erling Haaland.
Hydration breaks at the World Cup are here to improve the game, according to FIFA president Gianni Infantino 🤨‘It is based purely on the sporting equity and sporting merits… We don’t make $1 more revenue.’ 🗣️#StanSportAU #WorldCup pic.twitter.com/QAX5QEEpTo— Stan Sport Football (@StanSportFC) June 24, 2026
Hydration breaks at the World Cup are here to improve the game, according to FIFA president Gianni Infantino 🤨‘It is based purely on the sporting equity and sporting merits… We don’t make $1 more revenue.’ 🗣️#StanSportAU #WorldCup pic.twitter.com/QAX5QEEpTo
Það hafa líka komið óvænt úrslit frá nýliðunum Grænhöfðaeyjum og Curaçao, þrátt fyrir ótta um að stækkun mótsins úr 32 liðum í 48 myndi draga úr gæðum.
En mesta gagnrýnin hefur verið innleiðing vökvunarhléa í öllum leikjum, óháð leikvangi eða staðsetningu.
Hávært baul hefur fylgt leikhléunum, um 22 mínútum inn í hvorn hálfleik, sérstaklega í leikjum sem spilaðir eru á leikvöngum með þaki og loftkælingu, eins og í Atlanta.
Infantino sagði að það væri nauðsynlegt vegna jafnræðis í íþróttum.
„Ef við myndum aðeins nota drykkjarhlé í þeim leikjum þar sem var of heitt en ekki í hinum leikjunum, myndum við veita sumum þjálfurum eða sumum liðum forskot eða ókosti,“ sagði Infantino.
„Af hverju ætti þjálfarinn að hafa tækifæri til að hafa áhrif á leikinn í einum leik bara af því að það er heitt, en í öðrum leik þar sem er aðeins minni hiti, ætti hann ekki að hafa það tækifæri?“ sagði Infantino.
Infantino fullyrti einnig að FIFA væri ekki að græða neina aukapeninga vegna þess að sjónvarpsstöðvar klipptu yfir í auglýsingar, þar sem samningar hefðu verið undirritaðir áður en ákvörðun var tekin um að taka upp drykkjarhlé.