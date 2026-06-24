Brasilía og Marokkó áfram en Skotar þurfa bíða 24. júní 2026 21:30 Vinicius Junior gerði tvö mörk fyrir Brasilíu í kvöld Vísir/getty Brasilíumenn unnu öruggan 3-0 sigur á Skotlandi og enduðu þar með í efsta sæti riðilsins. Skotar þurftu á sigri að halda til að tryggja sig áfram en áttu fá svör við sterkum Brasilíumönnum. Brasilía hafði yfirhöndina frá upphafi og skoraði tvö mörk í fyrri hálfleik og gerði Vinicius Jr þau bæði. Einnig var mark dæmt af honum eftir skoðun í Varsjáni í fyrri hálfleiknum. Matheus Cunha gerði þriðja mark Brassanna. Sigurinn þýðir að Brasilía lýkur riðlakeppninni með sjö stig eftir tvö sigra og eitt jafntefli. Í hinum leik riðilsins hafði Marokkó betur gegn Haítí í fjörugum leik sem endaði 4-2. Haíti komst yfir í leiknum í tvígang en Marokkóarnir voru sterkari á svellinu í síðari hálfleiknum. Brasilía endar því á toppi C-riðils með sjö stig, Marokkó fylgir á eftir einnig með sjö stig og bæði lið halda áfram í útsláttarkeppnina. Skotland hafnar í þriðja sæti með þrjú stig en Haítí rekur lestina án stiga. Skotar eiga enn von um að komast í 32-liða úrslitin ef liðið verður eitt af þeim átta liðum sem verða með besta árangurinn í þriðja sæti riðlanna tólf. Markatalan þeirra aftur á móti mínus þrjú mörk og því líkurnar ekkert spes. HM 2026 í fótbolta