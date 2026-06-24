Mikil upplifun fyrir fólkið í bænum að mæta Man. Utd Sindri Sverrisson skrifar 24. júní 2026 13:02 Freyr Alexandersson er orðinn þjálfari Rosenborgar eftir að hafa stýrt Brann í hálft annað ár. Getty/Craig Foy Eitt af fyrstu verkefnum Freys Alexanderssonar sem þjálfari norska stórveldisins Rosenborg verður að stýra liðinu gegn enska stórveldinu Manchester United. Freyr tók við Rosenborg í fallsæti í norsku úrvalsdeildinni, með aðeins 9 stig eftir 11 leiki, og stýrir liðinu í fyrsta sinn þegar það mætir Kristiansund á heimavelli 12. júlí og svo Start á útivelli 18. júlí. Eftir þessa tvo leiki á Rosenborg svo vináttulandsleik gegn stjörnum prýddu liði Manchester United, á Lerkendal-leikvanginum í Þrándheimi 24. júlí. „Já, það er bara skemmtilegt. Þetta er æfingaleikur, „showcase“-leikur. Norðmenn eru svipaðir og Íslendingar varðandi áhuga sinn á enska fótboltanum, þannig að ég geri ráð fyrir að það verði fullur völlur og einhverjar stórstjörnur, þannig að það verður bara gaman,“ segir Freyr. Aðeins þremur dögum síðar er svo leikur við Fredrikstad. „Þetta er á svolítið skrýtnum stað í dagatalinu hjá okkur en við horfum bara jákvæðum augum á þetta og þetta verður mikil upplifun fyrir fólkið í bænum sérstaklega.“ Norski boltinn Tengdar fréttir „Þetta kom gríðarlega á óvart“ Freyr Alexandersson segir það hafa komið sér gríðarlega á óvart að missa starfið sem þjálfari Brann í Noregi. Hann fékk hins vegar strax aftur starf, hjá langsigursælasta liði norsks fótbolta, og vinnur nú aftur náið með Alfreð Finnbogasyni. 23. júní 2026 08:02 „Held að sú umræða sé bara heima á Íslandi“ Freyr Alexandersson segist ekki telja það hafa haft áhrif á sína stöðu sem þjálfari Brann, að hann skyldi fá fjóra samlanda sína til félagsins. 23. júní 2026 10:32 Mest lesið Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Íslenski boltinn „Er mörgum árum á eftir þeim og einn daginn verð ég í þeirra sporum“ Golf Allt í steik hjá Senegal: Óánægja með kokkinn og ógreiddir bónusar Fótbolti Pólitískar skoðanir ráða miklu um hvort fólk elskar Messi eða Ronaldo Fótbolti Bandaríkin hjálpa Írönum fyrir næsta leik á HM Fótbolti „Alfreð er æðsti klerkur þar“ Fótbolti Forseti FIFA vill drykkjarhlé hér eftir á öllum heimsmeistaramótum Fótbolti „VAR fór í kaffi“ til að hjálpa „heppnum“ Englendingum Fótbolti Búinn að vera með martraðir af kvíða fyrir þessu Sport Stólarnir styrkja sig: „Spilað í stórum leikjum á háu stigi“ Körfubolti Fleiri fréttir Hefur komið Eiði Smára skemmtilega á óvart við HM Mikil upplifun fyrir fólkið í bænum að mæta Man. Utd Ancelotti staðfesti að hann getur notað Neymar í fyrsta sinn í kvöld „VAR fór í kaffi“ til að hjálpa „heppnum“ Englendingum „Alfreð er æðsti klerkur þar“ Liðsfélagi Fanneyjar og Thelmu verður sú dýrasta í sögunni Maður dagsins á HM: „Ég er mættur aftur“ Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Pólitískar skoðanir ráða miklu um hvort fólk elskar Messi eða Ronaldo Forseti FIFA vill drykkjarhlé hér eftir á öllum heimsmeistaramótum Allt í steik hjá Senegal: Óánægja með kokkinn og ógreiddir bónusar Varnarjaxl og varamaður tryggðu sínum þjóðum nauma sigra í nótt Bandaríkin hjálpa Írönum fyrir næsta leik á HM „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ Trump mætir á úrslitaleikinn og afhendir bikarinn Varnarmúr Gana hélt gegn Englandi Guðni: Ekki á vísan að róa ef nýtingin er svona slök Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Víkingur 1-1 | Jafnt suður með sjó Uppgjör: FH - Valur 1-1 | FH mistókst að komast á toppinn Kominn með nýtt starf eftir að hafa mistekist að koma Ítalíu á HM Missti móður sína og stýrir Frakklandi ekki gegn Noregi Ronaldo í sögubækurnar í stórsigri Portúgals Ronaldo fyrstur til að skora á sex heimsmeistaramótum Ipswich ræður gamla stjóra Úlfanna Neitar að róa með Norðmönnum Ganga hús úr húsi til að safna pening til að bjarga félaginu sínu Hörð barátta um Gullskóinn Engin skylda að gefa á Cristiano Ronaldo Erfitt fyrir leikmenn að bíða eftir veðri Alvarez segir að hann vilji fara frá Atletico Sjá meira