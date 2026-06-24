Fótbolti

Mikil upp­lifun fyrir fólkið í bænum að mæta Man. Utd

Sindri Sverrisson skrifar
Freyr Alexandersson er orðinn þjálfari Rosenborgar eftir að hafa stýrt Brann í hálft annað ár.
Freyr Alexandersson er orðinn þjálfari Rosenborgar eftir að hafa stýrt Brann í hálft annað ár. Getty/Craig Foy

Eitt af fyrstu verkefnum Freys Alexanderssonar sem þjálfari norska stórveldisins Rosenborg verður að stýra liðinu gegn enska stórveldinu Manchester United.

Freyr tók við Rosenborg í fallsæti í norsku úrvalsdeildinni, með aðeins 9 stig eftir 11 leiki, og stýrir liðinu í fyrsta sinn þegar það mætir Kristiansund á heimavelli 12. júlí og svo Start á útivelli 18. júlí.

Eftir þessa tvo leiki á Rosenborg svo vináttulandsleik gegn stjörnum prýddu liði Manchester United, á Lerkendal-leikvanginum í Þrándheimi 24. júlí. 

„Já, það er bara skemmtilegt. Þetta er æfingaleikur, „showcase“-leikur. Norðmenn eru svipaðir og Íslendingar varðandi áhuga sinn á enska fótboltanum, þannig að ég geri ráð fyrir að það verði fullur völlur og einhverjar stórstjörnur, þannig að það verður bara gaman,“ segir Freyr.

Aðeins þremur dögum síðar er svo leikur við Fredrikstad.

„Þetta er á svolítið skrýtnum stað í dagatalinu hjá okkur en við horfum bara jákvæðum augum á þetta og þetta verður mikil upplifun fyrir fólkið í bænum sérstaklega.“

Norski boltinn

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