Maður dagsins á HM: „Ég er mættur aftur“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. júní 2026 10:02 Cristiano Ronaldo fagnar fyrsta marki sínu á HM 2026 en hann hefur nú skorað á sex heimsmeistaramótum í röð. Getty/Torbjorn Tande Cristiano Ronaldo skráði sig á spjöld sögunnar í gær þegar hann varð fyrsti leikmaðurinn til að skora á sex mismunandi heimsmeistaramótum, en hann skoraði þá tvö mörk í 5-0 sigri Portúgals á Úsbekistan. Hinn 41 árs gamli Ronaldo hafði ekki skorað í tíu leikjum í röð á stórmótum – allt frá því í nóvember 2022 – eftir að hafa ekki náð að skora gegn Austur-Kongó síðastliðinn miðvikudag. Í gær opnaði Ronaldo markareikninginn snemma með skoti á nærstöng á sjöttu mínútu, áður en hann afþakkaði tækifæri til að bæta við öðru marki úr aukaspyrnu – og leyfði Nuno Mendes að taka hana og skora – en síðar stakk hann sér á stungusendingu frá Bruno Fernandes og kom Portúgal 3-0 yfir fyrir hálfleik. Ronaldo og liðsfélagar hans sættu harðri gagnrýni eftir 1-1 jafntefli Portúgals gegn Austur-Kongó – þar sem þjálfarinn Roberto Martínez var gagnrýndur fyrir að halda áfram að velja stjörnuna í stöðu framherja – sem gaf sigrinum á þriðjudag aukna þýðingu. HISTORY-MAKER! 🙌Cristiano Ronaldo is the first player to score in six different World Cups 🔥 pic.twitter.com/jBRxgAg4N1— BBC Sport (@BBCSport) June 23, 2026 „Guð hjálpar þeim sem leggja hart að sér. Ég vissi að liðsfélagar mínir myndu líka hjálpa til,“ sagði Ronaldo eftir leikinn. „Þetta var erfið vika, dimm vika. Mér leið eins og ég væri hættur í fótbolta. En ég hélt út, eins og ég geri alltaf, því ég trúi á vinnusemi meira en allt annað.“ „Þetta var erfitt, ég verð að viðurkenna það, en við erum komnir aftur,“ sagði Ronaldo sem sagði „Ég er mættur aftur“ í myndavélina í leikslok. Ronaldo fékk nokkur tækifæri til að fullkomna þrennuna í seinni hálfleik á þriðjudag en tókst ekki að finna þriðja markið þegar Portúgal náði fjórum stigum í riðlinum fyrir lokaleikinn gegn Kólumbíu í Miami á laugardag. Mörkin þýða að fyrirliði Portúgals, sem var valinn maður leiksins, er fyrsti leikmaðurinn til að skora á sex mismunandi heimsmeistaramótum: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 og 2026. Hann er nú einnig næstelsti markaskorarinn í sögu HM (41 árs og 138 daga), á eftir Roger Milla sem skoraði fyrir Kamerún gegn Rússlandi árið 1994 (42 ára og 39 daga). Enginn eldri hefur heldur skorað fleiri en eitt mark í leik. „Við höfum bætt okkur; svona er lífið bara. Við verðum fyrir áföllum í leikjum og í lífinu, en aðalmarkmiðið er alltaf að bæta okkur,“ sagði Ronaldo. „Og það er það sem við gerðum. Þetta var mjög erfið og þung vika, þar sem almenningsálitið var mjög hart gagnvart öllum leikmönnunum, sérstaklega mér og þjálfaranum,“ sagði Ronaldo. Cristiano Ronaldo! 🇵🇹👑“I’M BACK! I’M BACK!!” pic.twitter.com/ERrw6R78EE— World Cup 2026 (@WorldCupMedia) June 23, 2026 Cristiano Ronaldo! 🇵🇹👑“I’M BACK! I’M BACK!!” pic.twitter.com/ERrw6R78EE— World Cup 2026 (@WorldCupMedia) June 23, 2026 „En mér er alveg sama. Ég hef verið í þessu fagi í 23 ár núna, og alltaf þegar vel gengur er Cristiano frábær, en þegar illa gengur er Cristiano hættur, hann er of gamall. Þetta verður alltaf svona,“ sagði Ronaldo. Á þessu ári hafa Ronaldo og fyrirliði Argentínu, Lionel Messi, orðið einu mennirnir í sögunni til að spila á sex heimsmeistaramótum. Hins vegar stendur Ronaldo einn í því að hafa skorað í hverri keppni, eftir að Messi tókst ekki að skora mark á HM 2010 í Suður-Afríku. Ronaldo hefur nú skorað 10 mörk á HM og Messi 18, eftir þrennu í opnunarleik Argentínu gegn Alsír og tvö mörk til viðbótar gegn Austurríki sem gerðu hann að markahæsta leikmanni í sögu HM. „Ég mæti alltaf. Fyrr eða síðar er ég kominn. Þetta snýst um að halda áfram að vinna. Ég trúi því sannarlega að Guð hjálpi þeim sem leggja hart að sér. „Þannig hefur það alltaf verið á mínum ferli, ekkert mun breytast. Ég er mjög ánægður. Það mikilvægasta er liðið, að vera sameinaður með því og fjölskyldum okkar. Við getum ekki stjórnað því sem kemur utan frá. Við vitum að þegar við vinnum ekki er ráðist á okkur. Sérstaklega mig,“ sagði Ronaldo. "If you think Messi and Ronaldo are in the same conversation, football is maybe not for you."@MikeGrella10 explains why he believes Lionel Messi is in a different league to Cristiano Ronaldo 👀 pic.twitter.com/GEFv41bsKd— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 23, 2026 HM 2026 í fótbolta Mest lesið Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Íslenski boltinn Allt í steik hjá Senegal: Óánægja með kokkinn og ógreiddir bónusar Fótbolti Bandaríkin hjálpa Írönum fyrir næsta leik á HM Fótbolti „Er mörgum árum á eftir þeim og einn daginn verð ég í þeirra sporum“ Golf Pólitískar skoðanir ráða miklu um hvort fólk elskar Messi eða Ronaldo Fótbolti Forseti FIFA vill drykkjarhlé hér eftir á öllum heimsmeistaramótum Fótbolti „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ Íslenski boltinn Búinn að vera með martraðir af kvíða fyrir þessu Sport Trump mætir á úrslitaleikinn og afhendir bikarinn Fótbolti Varnarjaxl og varamaður tryggðu sínum þjóðum nauma sigra í nótt Fótbolti Fleiri fréttir Liðsfélagi Fanneyjar og Thelmu verður sú dýrasta í sögunni Maður dagsins á HM: „Ég er mættur aftur“ Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Pólitískar skoðanir ráða miklu um hvort fólk elskar Messi eða Ronaldo Forseti FIFA vill drykkjarhlé hér eftir á öllum heimsmeistaramótum Allt í steik hjá Senegal: Óánægja með kokkinn og ógreiddir bónusar Varnarjaxl og varamaður tryggðu sínum þjóðum nauma sigra í nótt Bandaríkin hjálpa Írönum fyrir næsta leik á HM „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ Trump mætir á úrslitaleikinn og afhendir bikarinn Varnarmúr Gana hélt gegn Englandi Guðni: Ekki á vísan að róa ef nýtingin er svona slök Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Víkingur 1-1 | Jafnt suður með sjó Uppgjör: FH - Valur 1-1 | FH mistókst að komast á toppinn Kominn með nýtt starf eftir að hafa mistekist að koma Ítalíu á HM Missti móður sína og stýrir Frakklandi ekki gegn Noregi Ronaldo í sögubækurnar í stórsigri Portúgals Ronaldo fyrstur til að skora á sex heimsmeistaramótum Ipswich ræður gamla stjóra Úlfanna Neitar að róa með Norðmönnum Ganga hús úr húsi til að safna pening til að bjarga félaginu sínu Hörð barátta um Gullskóinn Engin skylda að gefa á Cristiano Ronaldo Erfitt fyrir leikmenn að bíða eftir veðri Alvarez segir að hann vilji fara frá Atletico „Það er stórt“ að skáka Eiði Smára „Held að sú umræða sé bara heima á Íslandi“ Menn dagsins á HM: Stefnir í rosalegt kapphlaup um Gullskóinn á HM Segist hafa sett bölvun á Harry Kane fyrir kvöldið Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Sjá meira