Fótbolti

Maður dagsins á HM: „Ég er mættur aftur“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Cristiano Ronaldo fagnar fyrsta marki sínu á HM 2026 en hann hefur nú skorað á sex heimsmeistaramótum í röð.
Cristiano Ronaldo fagnar fyrsta marki sínu á HM 2026 en hann hefur nú skorað á sex heimsmeistaramótum í röð. Getty/Torbjorn Tande

Cristiano Ronaldo skráði sig á spjöld sögunnar í gær þegar hann varð fyrsti leikmaðurinn til að skora á sex mismunandi heimsmeistaramótum, en hann skoraði þá tvö mörk í 5-0 sigri Portúgals á Úsbekistan.

Hinn 41 árs gamli Ronaldo hafði ekki skorað í tíu leikjum í röð á stórmótum – allt frá því í nóvember 2022 – eftir að hafa ekki náð að skora gegn Austur-Kongó síðastliðinn miðvikudag.

Í gær opnaði Ronaldo markareikninginn snemma með skoti á nærstöng á sjöttu mínútu, áður en hann afþakkaði tækifæri til að bæta við öðru marki úr aukaspyrnu – og leyfði Nuno Mendes að taka hana og skora – en síðar stakk hann sér á stungusendingu frá Bruno Fernandes og kom Portúgal 3-0 yfir fyrir hálfleik.

Ronaldo og liðsfélagar hans sættu harðri gagnrýni eftir 1-1 jafntefli Portúgals gegn Austur-Kongó – þar sem þjálfarinn Roberto Martínez var gagnrýndur fyrir að halda áfram að velja stjörnuna í stöðu framherja – sem gaf sigrinum á þriðjudag aukna þýðingu.

„Guð hjálpar þeim sem leggja hart að sér. Ég vissi að liðsfélagar mínir myndu líka hjálpa til,“ sagði Ronaldo eftir leikinn. „Þetta var erfið vika, dimm vika. Mér leið eins og ég væri hættur í fótbolta. En ég hélt út, eins og ég geri alltaf, því ég trúi á vinnusemi meira en allt annað.“

„Þetta var erfitt, ég verð að viðurkenna það, en við erum komnir aftur,“ sagði Ronaldo sem sagði „Ég er mættur aftur“ í myndavélina í leikslok.

Ronaldo fékk nokkur tækifæri til að fullkomna þrennuna í seinni hálfleik á þriðjudag en tókst ekki að finna þriðja markið þegar Portúgal náði fjórum stigum í riðlinum fyrir lokaleikinn gegn Kólumbíu í Miami á laugardag.

Mörkin þýða að fyrirliði Portúgals, sem var valinn maður leiksins, er fyrsti leikmaðurinn til að skora á sex mismunandi heimsmeistaramótum: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 og 2026.

Hann er nú einnig næstelsti markaskorarinn í sögu HM (41 árs og 138 daga), á eftir Roger Milla sem skoraði fyrir Kamerún gegn Rússlandi árið 1994 (42 ára og 39 daga). Enginn eldri hefur heldur skorað fleiri en eitt mark í leik.

„Við höfum bætt okkur; svona er lífið bara. Við verðum fyrir áföllum í leikjum og í lífinu, en aðalmarkmiðið er alltaf að bæta okkur,“ sagði Ronaldo. „Og það er það sem við gerðum. Þetta var mjög erfið og þung vika, þar sem almenningsálitið var mjög hart gagnvart öllum leikmönnunum, sérstaklega mér og þjálfaranum,“ sagði Ronaldo.

„En mér er alveg sama. Ég hef verið í þessu fagi í 23 ár núna, og alltaf þegar vel gengur er Cristiano frábær, en þegar illa gengur er Cristiano hættur, hann er of gamall. Þetta verður alltaf svona,“ sagði Ronaldo.

Á þessu ári hafa Ronaldo og fyrirliði Argentínu, Lionel Messi, orðið einu mennirnir í sögunni til að spila á sex heimsmeistaramótum. Hins vegar stendur Ronaldo einn í því að hafa skorað í hverri keppni, eftir að Messi tókst ekki að skora mark á HM 2010 í Suður-Afríku.

Ronaldo hefur nú skorað 10 mörk á HM og Messi 18, eftir þrennu í opnunarleik Argentínu gegn Alsír og tvö mörk til viðbótar gegn Austurríki sem gerðu hann að markahæsta leikmanni í sögu HM.

„Ég mæti alltaf. Fyrr eða síðar er ég kominn. Þetta snýst um að halda áfram að vinna. Ég trúi því sannarlega að Guð hjálpi þeim sem leggja hart að sér. „Þannig hefur það alltaf verið á mínum ferli, ekkert mun breytast. Ég er mjög ánægður. Það mikilvægasta er liðið, að vera sameinaður með því og fjölskyldum okkar. Við getum ekki stjórnað því sem kemur utan frá. Við vitum að þegar við vinnum ekki er ráðist á okkur. Sérstaklega mig,“ sagði Ronaldo.

HM 2026 í fótbolta

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