Mexíkó og Suður-Afríka eru komin áfram í 32 liða úrslit á heimsmeistaramótinu í fótbolta eftir að keppni lauk í A-riðli í nótt en Suður-Kóreumenn þurfa aftur á móti að bíða og vona. Tékkar eru úr leik.
Suður-Afríka þurfti nauðsynlega á sigri að halda gegn Suður-Kóreu til að komast áfram úr riðlakeppninni og þeir unnu leikinn 1-0.
Fyrri hálfleikur endaði markalaus en eina mark leiksins kom eftir 63 mínútur. Thapelo Maseko fékk þá boltann inni í teignum og sendi Suður-Afríku til himna með meistaralegri afgreiðslu í fjærhornið.
„Þetta var ótrúlegt. Þetta var eins og draumur. Þessi sigur er fyrir alla sem studdu okkur og líka fyrir þá sem trúðu ekki á okkur. Margir sögðu að við myndum ekki komast áfram, en hér erum við,“ sagði Maseko eftir leikinn.
Með sigrinum skaust Suður-Afríka upp í annað sæti riðilsins og er komið áfram í útsláttarkeppni HM í fyrsta sinn í sögu landsins.
Með tapinu endaði Suður-Kórea með þrjú stig í þriðja sæti, sem gæti dugað til að komast áfram sem eitt af átta bestu liðunum í þriðja sæti.
Hinn fertugi Guillermo Ochoa kom inn á og fékk mikinn fögnuð í 3-0 sigri Mexíkó á Tékklandi. Mexíkóar voru þegar búnir að tryggja sér sigur í riðlinum en Tékkar eru nú úr leik.
Eftir að leikurinn fór rólega af stað án stórra færa náði gestgjafaþjóðin loks að brjóta ísinn tíu mínútum eftir hlé.
Romo sendi stungusendingu á Mateo Chávez sem komst einn á móti markverði og skoraði. Sex mínútum síðar skoraði Julián Quinones annað mark Mexíkó.
Fullsettur Azteca-leikvangurinn var alsæll með forystuna, en stundarfjórðungi fyrir leikslok fengu áhorfendur nýtt tilefni til að fagna þegar markvarðargoðsögninni Guillermo Ochoa var skipt inn á. Hann hefur tekið þátt í sex heimsmeistaramótum en aðeins spilað í fjórum.
Þremur mínútum í uppbótartíma kom þriðja mark heimamanna. Álvaro Fidalgo kom boltanum í netið eftir langa sendingu frá Ochoa.
Mexíkóbúar enduðu því riðilinn með fullt hús á toppnum og markatöluna 6-0. Þetta er því fullkomin byrjun hjá heimamönnum á þessu heimsmeistaramóti.