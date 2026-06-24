Ancelotti staðfesti að hann getur notað Neymar í fyrsta sinn í kvöld Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. júní 2026 12:02 Neymar Jr. bregður hér á leik í myndatöku brasilíska landsliðsins fyrir heimsmeistaramótið. Getty/Dustin Satloff Brasilíumenn mæta Skotum í kvöld í lokaumferðinni í riðli þeirra á heimsmeistaramótinu í fótbolta og þetta verður líklega í fyrsta sinn sem við sjáum risastjörnu brasilíska landsliðsins á þessu móti. Carlo Ancelotti, þjálfari Brasilíu, staðfesti í gær að Neymar verði leikfær gegn Skotlandi. Þegar Ancelotti var spurður hvernig Neymar liði sagði hann: „Hann er klár, hann æfði mjög vel í vikunni, hann er í góðu formi og tilbúinn að spila. Við erum mjög ánægðir með að hann sé kominn aftur, hann er gæðaleikmaður,“ sagði Ancelotti. Ancelotti foi questionado quantos minutos Neymar pode jogar amanhã e respondeu: “eu posso jogar 90 minutos caminhando. Neymar está bem, pode jogar, estou muito feliz com ele” pic.twitter.com/LBmTNVdCHt— Raisa Simplicio (@simpraisa) June 24, 2026 „Hann getur spilað hálfan leikinn eða allar 90 mínúturnar. Honum líður mjög vel, hann hefur lagt mikið á sig og er því tilbúinn,“ sagði Ancelotti. Neymar hefur ekki spilað landsleik síðan 18. október 2023 en hann hefur glímt við fjölda meiðsla síðan þá og meðal annars krossbandsslit. Hann er með 79 mörk og 59 stoðsendingar í 128 landsleikjum og enginn hefur skorað fleiri mörk fyrir brasilíska landsliðið. All football fans need now is to see a vintage Neymar performance at this World Cup 🙏Imagine if he turns back the clock for Brazil 👀 pic.twitter.com/EvsxnVxHr5— ESPN FC (@ESPNFC) June 23, 2026 „Viðhorf hans er mjög gott, hann er í góðu skapi, hann er góður leikmaður og liðsfélagi, hann er mjög alvarlegur og við viljum koma honum aftur inn á völlinn eins fljótt og auðið er. Hann býr yfir reynslu og þekkingu og honum gengur mjög vel,“ sagði Ancelotti. Þetta yrði fjórða heimsmeistarakeppni Neymars en hann var með 8 mörk og 4 stoðsendingar í 13 leikjum sínum á HM 2014, 2018 og 2022. Einn leikmaður sem verður ekki með er framherji Barcelona, Raphinha, sem meiddist aftan í læri í 3-0 sigri Brasilíu á Haítí. Ancelotti vildi ekki gefa upp hver myndi byrja í hans stað en Rayan, Endrick og Igor Thiago eru meðal þeirra valkosta sem hann hefur. 🚨🇧🇷 OFFICIAL: Neymar Jr day at the World Cup, he can play and 100% available. 🔙“Neymar can play, he’s training very well and he’s ready. I am very happy with him”, says Carlo Ancelotti. ✅ pic.twitter.com/y3ZXOSkTel— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026 HM 2026 í fótbolta Mest lesið Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Íslenski boltinn „Er mörgum árum á eftir þeim og einn daginn verð ég í þeirra sporum“ Golf Allt í steik hjá Senegal: Óánægja með kokkinn og ógreiddir bónusar Fótbolti Bandaríkin hjálpa Írönum fyrir næsta leik á HM Fótbolti Pólitískar skoðanir ráða miklu um hvort fólk elskar Messi eða Ronaldo Fótbolti Forseti FIFA vill drykkjarhlé hér eftir á öllum heimsmeistaramótum Fótbolti Stólarnir styrkja sig: „Spilað í stórum leikjum á háu stigi“ Körfubolti Búinn að vera með martraðir af kvíða fyrir þessu Sport „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ Íslenski boltinn Trump mætir á úrslitaleikinn og afhendir bikarinn Fótbolti Fleiri fréttir Ancelotti staðfesti að hann getur notað Neymar í fyrsta sinn í kvöld „VAR fór í kaffi“ til að hjálpa „heppnum“ Englendingum „Alfreð er æðsti klerkur þar“ Liðsfélagi Fanneyjar og Thelmu verður sú dýrasta í sögunni Maður dagsins á HM: „Ég er mættur aftur“ Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Pólitískar skoðanir ráða miklu um hvort fólk elskar Messi eða Ronaldo Forseti FIFA vill drykkjarhlé hér eftir á öllum heimsmeistaramótum Allt í steik hjá Senegal: Óánægja með kokkinn og ógreiddir bónusar Varnarjaxl og varamaður tryggðu sínum þjóðum nauma sigra í nótt Bandaríkin hjálpa Írönum fyrir næsta leik á HM „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ Trump mætir á úrslitaleikinn og afhendir bikarinn Varnarmúr Gana hélt gegn Englandi Guðni: Ekki á vísan að róa ef nýtingin er svona slök Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Víkingur 1-1 | Jafnt suður með sjó Uppgjör: FH - Valur 1-1 | FH mistókst að komast á toppinn Kominn með nýtt starf eftir að hafa mistekist að koma Ítalíu á HM Missti móður sína og stýrir Frakklandi ekki gegn Noregi Ronaldo í sögubækurnar í stórsigri Portúgals Ronaldo fyrstur til að skora á sex heimsmeistaramótum Ipswich ræður gamla stjóra Úlfanna Neitar að róa með Norðmönnum Ganga hús úr húsi til að safna pening til að bjarga félaginu sínu Hörð barátta um Gullskóinn Engin skylda að gefa á Cristiano Ronaldo Erfitt fyrir leikmenn að bíða eftir veðri Alvarez segir að hann vilji fara frá Atletico „Það er stórt“ að skáka Eiði Smára „Held að sú umræða sé bara heima á Íslandi“ Sjá meira