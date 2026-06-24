Fótbolti

Ancelotti stað­festi að hann getur notað Neymar í fyrsta sinn í kvöld

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Neymar Jr. bregður hér á leik í myndatöku brasilíska landsliðsins fyrir heimsmeistaramótið.
Neymar Jr. bregður hér á leik í myndatöku brasilíska landsliðsins fyrir heimsmeistaramótið. Getty/Dustin Satloff

Brasilíumenn mæta Skotum í kvöld í lokaumferðinni í riðli þeirra á heimsmeistaramótinu í fótbolta og þetta verður líklega í fyrsta sinn sem við sjáum risastjörnu brasilíska landsliðsins á þessu móti.

Carlo Ancelotti, þjálfari Brasilíu, staðfesti í gær að Neymar verði leikfær gegn Skotlandi.

Þegar Ancelotti var spurður hvernig Neymar liði sagði hann: „Hann er klár, hann æfði mjög vel í vikunni, hann er í góðu formi og tilbúinn að spila. Við erum mjög ánægðir með að hann sé kominn aftur, hann er gæðaleikmaður,“ sagði Ancelotti.

„Hann getur spilað hálfan leikinn eða allar 90 mínúturnar. Honum líður mjög vel, hann hefur lagt mikið á sig og er því tilbúinn,“ sagði Ancelotti.

Neymar hefur ekki spilað landsleik síðan 18. október 2023 en hann hefur glímt við fjölda meiðsla síðan þá og meðal annars krossbandsslit. Hann er með 79 mörk og 59 stoðsendingar í 128 landsleikjum og enginn hefur skorað fleiri mörk fyrir brasilíska landsliðið.

„Viðhorf hans er mjög gott, hann er í góðu skapi, hann er góður leikmaður og liðsfélagi, hann er mjög alvarlegur og við viljum koma honum aftur inn á völlinn eins fljótt og auðið er. Hann býr yfir reynslu og þekkingu og honum gengur mjög vel,“ sagði Ancelotti.

Þetta yrði fjórða heimsmeistarakeppni Neymars en hann var með 8 mörk og 4 stoðsendingar í 13 leikjum sínum á HM 2014, 2018 og 2022.

Einn leikmaður sem verður ekki með er framherji Barcelona, Raphinha, sem meiddist aftan í læri í 3-0 sigri Brasilíu á Haítí. Ancelotti vildi ekki gefa upp hver myndi byrja í hans stað en Rayan, Endrick og Igor Thiago eru meðal þeirra valkosta sem hann hefur.

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