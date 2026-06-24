Senegal er án stiga eftir fyrstu tvo leiki sína á heimsmeistaramótinu og vinni liðið ekki Írak í lokaumferð riðlakeppninnar er það úr leik. Ýmislegt hefur gengið á bak við tjöldin hjá Senegölum.
Á mánudaginn tapaði Senegal fyrir Noregi, 3-2, í I-riðli heimsmeistaramótsins. Senegalar töpuðu einnig fyrir Frökkum, 3-1, og eiga á hættu að falla snemma úr leik á mótinu.
Ástandið í herbúðum senegalska liðsins hefur ekki verið eins og best verður á kosið eins og BBC fjallar um.
Fyrir það fyrsta hætti kokkur senegalska liðsins af persónulegum ástæðum skömmu áður en heimsmeistaramótið hófst. Leikmenn og þjálfarateymi Senegals ku vera sáttir við nýja kokkinn en aðra sögu er að segja af aðilum í kringum liðið sem dvelja á hóteli þess í New Jersey.
Hinir vandlátu eru ósáttir við að ekki sé boðið upp á senegalskan mat og hafa stundum pantað sér mat annars staðar frá.
Þá voru leikmenn Senegals ósáttir við að hafa ekki fengið greidda bónusa. Því var loks kippt í liðinn af ríkisstjórn Senegals fyrir nokkrum dögum.
Pape Thiaw, þjálfari senegalska liðsins, hefur þvertekið fyrir að vandræðin utan vallar hafi haft áhrif innan vallar.
Thiaw hefur sjálfur staðið í stappi við senegalska knattspyrnusambandið um nýjan samning.
Eftir að hafa komið Senegal í úrslitaleik Afríkumótsins vildi Thiaw fá nýjan samning. Það tafðist þó, meðal annars vegna breytinga í senegölskum stjórnmálum en ríkisstjórn landsins þarf að gefa grænt ljós á samninga sem þessa.
Thiaw hafði ekki skrifað undir nýjan samning þegar senegalska liðið mætti til Bandaríkjanna. En vegna pressu frá aðstandendum Thiaws blandaði forseti Senegals, Bassirou Diomaye Faye, sér í málið. Hann hafði samband við Thiaw og skömmu síðar skrifaði hann undir nýjan samning. Hann felur í sér verulega launahækkun fyrir Thiaw sem tók við senegalska landsliðinu í desember 2024.
„Það er satt að þetta tók langan tíma en þetta snerist aldrei um peninga. Þetta snerist um prinsipp og virðingu en hefur verið leyst,“ sagði Thiaw.
„Sem Senegalar er ættjarðarástin mikilvægari en allt en spurningar varðandi samninginn tilheyra fortíðinni. Það er búið að skrifa undir hann.“
Senegal mætir Írak í Toronto í lokaumferð riðlakeppninnar á föstudaginn og verður að vinna til að eiga möguleika á að komast í 32-liða úrslit.