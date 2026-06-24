„Alfreð er æðsti klerkur þar“ Sindri Sverrisson skrifar 24. júní 2026 11:01 Alfreð Finnbogason og Freyr Alexandersson þekkjast vel og vinna nú saman hjá Rosenborg. Samsett/Getty Freyr Alexandersson og Alfreð Finnbogason tala „allt of mikið“ saman nú þegar þeir hafa sameinað krafta sína við að reisa norska stórveldið Rosenborg við eftir mikla lægð síðustu misseri. Freyr var ráðinn þjálfari Rosenborgar á dögunum og Alfreð hefur verið yfirmaður fótboltamála hjá félaginu síðan í janúar. Þeir hafa áður unnið saman, þegar Alfreð var leikmaður, og Freyr nýtur þess að endurnýja kynnin: „Það er bara ótrúlega gaman. Alfreð er náttúrulega mjög professjonal og hefur alltaf verið það, var það leikmaður hjá mér í Lyngby, stórkostlegur þar og líka með íslenska landsliðinu,“ segir Freyr við Vísi. „Hann er líka skemmtilegur náungi, algjör fagmaður og maður sem hefur þurft að hafa fyrir hlutunum í lífinu. Hann hefur átt stórkostlegan feril og er síðan kominn strax í þessa stöðu sem einn sá fyrsti sem fer utan Íslands í stöðu yfirmanns knattspyrnumála. Mér finnst það líka bara mikil ábyrgð á mér að ná því besta út úr honum og ég hef mikla trú á okkar samvinnu. Það eru miklir möguleikar í því, þannig að mér finnst þetta bara spennandi og skemmtilegt og hef mikla trú á þessu,“ segir Freyr. Þeir Alfreð eru í daglegum samskiptum og tala mikið saman, nú þegar finna þarf leiðir til að koma Rosenborg úr fallsæti og aftur meðal bestu liða Noregs. „Já, hingað til tölum við allt of mikið saman en það er betra en ekki. Við munum vera í miklu sambandi en þurfum kannski að finna – einhvern tímann þegar við erum komnir aðeins lengra inn í samvinnuna – smá jafnvægi í því að tala ekki bara um vinnuna alltaf þegar við hittumst,“ segir Freyr. Á þeim stöðum sem Freyr hefur þjálfað hafa íslenskir leikmenn ítrekað dúkkað upp en mun hann áfram horfa til íslenskra leikmanna í nýju starfi hjá Rosenborg? „Ég horfi bara alltaf á góða leikmenn sem hafa rétt hugarfar en ég er með frábæran mann til að stjórna þessum takti og það er Alfreð Finnbogason sem er æðsti klerkur þar. Þannig að ég er bara honum til haldls og trausts og við gerum þetta auðvitað í sameiningu, ásamt „scoutum“ (njósnurum), þannig að góðir íslenskir leikmenn koma auðvitað til greina ásamt öllum öðrum,“ segir Freyr. Norski boltinn Mest lesið Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Íslenski boltinn „Er mörgum árum á eftir þeim og einn daginn verð ég í þeirra sporum“ Golf Allt í steik hjá Senegal: Óánægja með kokkinn og ógreiddir bónusar Fótbolti Bandaríkin hjálpa Írönum fyrir næsta leik á HM Fótbolti Pólitískar skoðanir ráða miklu um hvort fólk elskar Messi eða Ronaldo Fótbolti Forseti FIFA vill drykkjarhlé hér eftir á öllum heimsmeistaramótum Fótbolti Stólarnir styrkja sig: „Spilað í stórum leikjum á háu stigi“ Körfubolti Búinn að vera með martraðir af kvíða fyrir þessu Sport „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ Íslenski boltinn Trump mætir á úrslitaleikinn og afhendir bikarinn Fótbolti Fleiri fréttir Ancelotti staðfesti að hann getur notað Neymar í fyrsta sinn í kvöld „VAR fór í kaffi“ til að hjálpa „heppnum“ Englendingum „Alfreð er æðsti klerkur þar“ Liðsfélagi Fanneyjar og Thelmu verður sú dýrasta í sögunni Maður dagsins á HM: „Ég er mættur aftur“ Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Pólitískar skoðanir ráða miklu um hvort fólk elskar Messi eða Ronaldo Forseti FIFA vill drykkjarhlé hér eftir á öllum heimsmeistaramótum Allt í steik hjá Senegal: Óánægja með kokkinn og ógreiddir bónusar Varnarjaxl og varamaður tryggðu sínum þjóðum nauma sigra í nótt Bandaríkin hjálpa Írönum fyrir næsta leik á HM „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ Trump mætir á úrslitaleikinn og afhendir bikarinn Varnarmúr Gana hélt gegn Englandi Guðni: Ekki á vísan að róa ef nýtingin er svona slök Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Víkingur 1-1 | Jafnt suður með sjó Uppgjör: FH - Valur 1-1 | FH mistókst að komast á toppinn Kominn með nýtt starf eftir að hafa mistekist að koma Ítalíu á HM Missti móður sína og stýrir Frakklandi ekki gegn Noregi Ronaldo í sögubækurnar í stórsigri Portúgals Ronaldo fyrstur til að skora á sex heimsmeistaramótum Ipswich ræður gamla stjóra Úlfanna Neitar að róa með Norðmönnum Ganga hús úr húsi til að safna pening til að bjarga félaginu sínu Hörð barátta um Gullskóinn Engin skylda að gefa á Cristiano Ronaldo Erfitt fyrir leikmenn að bíða eftir veðri Alvarez segir að hann vilji fara frá Atletico „Það er stórt“ að skáka Eiði Smára „Held að sú umræða sé bara heima á Íslandi“ Sjá meira