Hörð keppni milli Margrétar Láru og Mistar

Mist Rúnarsdóttir og Margrét Lára Viðarsdóttir börðust harkalega í keppni í Bestu mörkunum þar sem þær áttu að giska á feril leikmanna. Leikurinn var erfiður og þurftu stelpurnar að hugsa sig vel um.
Bestu mörkin voru á dagskrá í gærkvöldi þar sem Helena Ólafsdóttir stjórnaði þættinum. Með henni voru Margrét Lára Viðarsdóttir og Mist Rúnarsdóttir en báðar spiluðu í efstu deildum á Íslandi lengi vel.
Helena stjórnaði leik þar sem Margrét Lára og Mist áttu að giska hver leikmaðurinn væri eftir að hafa fengið að sjá liðin sem leikmaðurinn spilaði fyrir. Oft gat það verið erfitt og ruglingslegt en þeim þótti gaman að fá uppbrot í þáttinn.
Leikinn má sjá í spilaranum hér að neðan: