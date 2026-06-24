Ronaldinho tók skóna af hillunni eftir níu ár: „Við munum gera eitthvað sérstakt“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. júní 2026 14:33 Endurkoma Ronaldinho þýðir að margir munu fylgjast með ítölsku C-deildinni í haust. Getty/Darrian Traynor Brasilíska knattspyrnugoðsögnin Ronaldinho hefur nú tjáð sig opinberlega um þá ákvörðun að taka fótboltaskóna af hillunni eftir níu ára bið til að ganga til liðs við Ravenna í C-deildinni. „Ég er ánægður með að fólk sé að tala um þetta,“ sagði Ronaldinho. Hann er 46 ára gamall og lék síðast í Indlandi árið 2017. „Fólk hefur líka verið að spyrja mig út í þetta allan tímann. Vinir mínir, öll fjölskyldan – ‚Er það satt að þú sért að fara að spila aftur?‘ Þannig hlutir,“ sagði Ronaldinho. „En sannleikurinn er sá að þetta er dásamlegt; þetta er frábært fyrir okkur og við munum fara þangað til að gera stórkostlega hluti. Við munum gera eitthvað sérstakt. Það er málið,“ sagði Ronaldinho. As Ronaldinho prepares to lace up his boots again at the age of 46 after signing with Italian side Ravenna FC, the Brazil great hopes to inspire the younger generation to follow their dreams https://t.co/x9QiMM3WI6 pic.twitter.com/cv4XYc3jss— Reuters (@Reuters) June 24, 2026 „Ég get ekki beðið eftir að komast þangað, að kynnast staðnum; öll fjölskyldan mín og ég erum alveg himinlifandi. Og ég get ekki beðið eftir að komast þangað,“ sagði Ronaldinho. „Þetta er eitthvað stórkostlegt sem er að gerast og þetta mun vekja athygli allra í heiminum. Ég held að það verði mikil veisla þegar hann spilar í alvöru,“ sagði Ignazio Cipriani, eigandi Ravenna. Ronaldinho er almennt talinn einn af bestu leikmönnum allra tíma. Hann vann tvisvar verðlaunin Knattspyrnumaður ársins hjá FIFA og einn Gullknött (Ballon d'Or). Hann er eini leikmaðurinn sem hefur unnið allt eftirfarandi: heimsmeistaratitil, Suður-Ameríkukeppnina (Copa América), Álfukeppnina (Confederations Cup), Meistaradeildina, Suður-Ameríkukeppni félagsliða (Copa Libertadores) og Gullknöttinn. Ronaldinho var goðsögn í íþróttinni á heimsvísu og var þekktur fyrir sendingar sínar, nákvæmni í aukaspyrnum, brellur, gabbhreyfingar, sendingar án þess að horfa og hjólhestaspyrnur, auk hæfileika sinna til að skora og skapa mörk. Hann var einnig þekktur undir gælunafninu „O Bruxo“ („Galdramaðurinn“) og var á ferli sínum einn verðmætasti íþróttamaður heims. Ronaldinho lék alls 97 landsleiki fyrir Brasilíu og skoraði í þeim 33 mörk. Hann var lykilmaður í síðasta heimsmeistaraliði Brassa árið 2002. Ronaldinho is back in club football 😍🇧🇷The Brazilian legend has joined Italian Serie C side Ravenna FC at the age of 46. pic.twitter.com/JgY2bddV7R— Sky Sports (@SkySports) June 20, 2026 Ítalski boltinn Mest lesið Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Íslenski boltinn „Er mörgum árum á eftir þeim og einn daginn verð ég í þeirra sporum“ Golf Allt í steik hjá Senegal: Óánægja með kokkinn og ógreiddir bónusar Fótbolti Pólitískar skoðanir ráða miklu um hvort fólk elskar Messi eða Ronaldo Fótbolti Bandaríkin hjálpa Írönum fyrir næsta leik á HM Fótbolti „Alfreð er æðsti klerkur þar“ Fótbolti „VAR fór í kaffi“ til að hjálpa „heppnum“ Englendingum Fótbolti Forseti FIFA vill drykkjarhlé hér eftir á öllum heimsmeistaramótum Fótbolti Búinn að vera með martraðir af kvíða fyrir þessu Sport Stólarnir styrkja sig: „Spilað í stórum leikjum á háu stigi“ Körfubolti Fleiri fréttir Ronaldinho tók skóna af hillunni eftir níu ár: „Við munum gera eitthvað sérstakt“ Hefur komið Eiði Smára skemmtilega á óvart við HM Mikil upplifun fyrir fólkið í bænum að mæta Man. Utd Ancelotti staðfesti að hann getur notað Neymar í fyrsta sinn í kvöld „VAR fór í kaffi“ til að hjálpa „heppnum“ Englendingum „Alfreð er æðsti klerkur þar“ Liðsfélagi Fanneyjar og Thelmu verður sú dýrasta í sögunni Maður dagsins á HM: „Ég er mættur aftur“ Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Pólitískar skoðanir ráða miklu um hvort fólk elskar Messi eða Ronaldo Forseti FIFA vill drykkjarhlé hér eftir á öllum heimsmeistaramótum Allt í steik hjá Senegal: Óánægja með kokkinn og ógreiddir bónusar Varnarjaxl og varamaður tryggðu sínum þjóðum nauma sigra í nótt Bandaríkin hjálpa Írönum fyrir næsta leik á HM „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ Trump mætir á úrslitaleikinn og afhendir bikarinn Varnarmúr Gana hélt gegn Englandi Guðni: Ekki á vísan að róa ef nýtingin er svona slök Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Víkingur 1-1 | Jafnt suður með sjó Uppgjör: FH - Valur 1-1 | FH mistókst að komast á toppinn Kominn með nýtt starf eftir að hafa mistekist að koma Ítalíu á HM Missti móður sína og stýrir Frakklandi ekki gegn Noregi Ronaldo í sögubækurnar í stórsigri Portúgals Ronaldo fyrstur til að skora á sex heimsmeistaramótum Ipswich ræður gamla stjóra Úlfanna Neitar að róa með Norðmönnum Ganga hús úr húsi til að safna pening til að bjarga félaginu sínu Hörð barátta um Gullskóinn Engin skylda að gefa á Cristiano Ronaldo Erfitt fyrir leikmenn að bíða eftir veðri Sjá meira