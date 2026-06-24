Fótbolti

Ronaldinho tók skóna af hillunni eftir níu ár: „Við munum gera eitt­hvað sér­stakt“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Endurkoma Ronaldinho þýðir að margir munu fylgjast með ítölsku C-deildinni í haust.
Endurkoma Ronaldinho þýðir að margir munu fylgjast með ítölsku C-deildinni í haust. Getty/Darrian Traynor

Brasilíska knattspyrnugoðsögnin Ronaldinho hefur nú tjáð sig opinberlega um þá ákvörðun að taka fótboltaskóna af hillunni eftir níu ára bið til að ganga til liðs við Ravenna í C-deildinni.

„Ég er ánægður með að fólk sé að tala um þetta,“ sagði Ronaldinho. Hann er 46 ára gamall og lék síðast í Indlandi árið 2017.

„Fólk hefur líka verið að spyrja mig út í þetta allan tímann. Vinir mínir, öll fjölskyldan – ‚Er það satt að þú sért að fara að spila aftur?‘ Þannig hlutir,“ sagði Ronaldinho.

„En sannleikurinn er sá að þetta er dásamlegt; þetta er frábært fyrir okkur og við munum fara þangað til að gera stórkostlega hluti. Við munum gera eitthvað sérstakt. Það er málið,“ sagði Ronaldinho.

„Ég get ekki beðið eftir að komast þangað, að kynnast staðnum; öll fjölskyldan mín og ég erum alveg himinlifandi. Og ég get ekki beðið eftir að komast þangað,“ sagði Ronaldinho.

„Þetta er eitthvað stórkostlegt sem er að gerast og þetta mun vekja athygli allra í heiminum. Ég held að það verði mikil veisla þegar hann spilar í alvöru,“ sagði Ignazio Cipriani, eigandi Ravenna.

Ronaldinho er almennt talinn einn af bestu leikmönnum allra tíma. Hann vann tvisvar verðlaunin Knattspyrnumaður ársins hjá FIFA og einn Gullknött (Ballon d'Or).

Hann er eini leikmaðurinn sem hefur unnið allt eftirfarandi: heimsmeistaratitil, Suður-Ameríkukeppnina (Copa América), Álfukeppnina (Confederations Cup), Meistaradeildina, Suður-Ameríkukeppni félagsliða (Copa Libertadores) og Gullknöttinn.

Ronaldinho var goðsögn í íþróttinni á heimsvísu og var þekktur fyrir sendingar sínar, nákvæmni í aukaspyrnum, brellur, gabbhreyfingar, sendingar án þess að horfa og hjólhestaspyrnur, auk hæfileika sinna til að skora og skapa mörk. Hann var einnig þekktur undir gælunafninu „O Bruxo“ („Galdramaðurinn“) og var á ferli sínum einn verðmætasti íþróttamaður heims.

Ronaldinho lék alls 97 landsleiki fyrir Brasilíu og skoraði í þeim 33 mörk. Hann var lykilmaður í síðasta heimsmeistaraliði Brassa árið 2002.

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