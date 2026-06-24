Fótbolti

Liðsfélagi Fann­eyjar og Thelmu verður sú dýrasta í sögunni

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Felicia Schröder er mikill markaskorari og er henni ætlað stjörnuhlutverk hjá Real Madrid næstu árin.
Felicia Schröder er mikill markaskorari og er henni ætlað stjörnuhlutverk hjá Real Madrid næstu árin. Getty/Jess Hornby

Hin stórefnilega Felicia Schröder mun yfirgefa sænsku meistarana í Häcken og ganga til liðs við Real Madrid.

Sænskir fjölmiðlar segja að Schröder verði dýrasti leikmaður sögunnar í kvennaflokki og félagið hennar staðfestir það.

„Þetta er söguleg sala sem styrkir bæði kvennaknattspyrnuna og stöðu BK Häcken á alþjóðavettvangi,“ sagði Martin Ericsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá BK Häcken, í yfirlýsingu.

Hin nítján ára Schröder varð markadrottning sænsku deildarinnar með 30 mörk í 26 leikjum og þrettán mörkum meira en næsta kona og í sumar er hún komin með sjö mörk í níu leikjum.

„Það hefur verið heiður að fá að taka þátt í upphafi atvinnumannaferils Feliciu, þar sem við höfum átt ótrúlega vegferð saman, með titlum, sigrum og fjölda marka,“ sagði Ericsson.

Schröder var liðsfélagi íslensku landsliðskvennanna Fanneyjar Ingu Birkisdóttur og Thelmu Karenar Pálmadóttur hjá Häcken.

Schröder skrifaði undir samning við aðallið Häcken árið 2023 og hefur skorað mörk í hrönnum í nokkur tímabil auk þess að hafa unnið sænska meistaratitilinn.

„Ég get ekki þakkað nógsamlega fyrir það traust sem mér hefur verið sýnt frá upphafi, segir hún. Frá þjálfurunum, liðsfélögunum og öllum í klúbbnum sem leggja hart að sér á hverjum degi til að við höfum það eins gott og mögulegt er. Þau hafa skipt öllu máli,“ sagði hún.

Ekki hefur verið tilkynnt nákvæmlega hver upphæðin er en samkvæmt sænska ríkisútvarpinu er kaupverðið yfir 15 milljónir sænskra króna. Sportbladet hefur einnig heimildir fyrir því að kaupverðið sé yfir 15 milljónir.

Þar með slær það met Orlando Pride upp á 1,3 milljónir evra, um 14 milljónir sænskra króna, fyrir Lizbeth Jacqueline Ovalle.

Samningurinn við Real Madrid gildir til 30. júní 2030.

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