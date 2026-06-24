Liðsfélagi Fanneyjar og Thelmu verður sú dýrasta í sögunni Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. júní 2026 10:31 Felicia Schröder er mikill markaskorari og er henni ætlað stjörnuhlutverk hjá Real Madrid næstu árin. Getty/Jess Hornby Hin stórefnilega Felicia Schröder mun yfirgefa sænsku meistarana í Häcken og ganga til liðs við Real Madrid. Sænskir fjölmiðlar segja að Schröder verði dýrasti leikmaður sögunnar í kvennaflokki og félagið hennar staðfestir það. „Þetta er söguleg sala sem styrkir bæði kvennaknattspyrnuna og stöðu BK Häcken á alþjóðavettvangi,“ sagði Martin Ericsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá BK Häcken, í yfirlýsingu. Hin nítján ára Schröder varð markadrottning sænsku deildarinnar með 30 mörk í 26 leikjum og þrettán mörkum meira en næsta kona og í sumar er hún komin með sjö mörk í níu leikjum. „Það hefur verið heiður að fá að taka þátt í upphafi atvinnumannaferils Feliciu, þar sem við höfum átt ótrúlega vegferð saman, með titlum, sigrum og fjölda marka,“ sagði Ericsson. BK Häcken säljer Felicia Schröder 🐝19-åringen lämnar BK Häcken i den dyraste övergången någonsin inom damfotbollen. Anfallaren flyttar till Real Madrid i den spanska högstaligan.Stort lycka till, Felicia Schröder 💛🖤🔗 Se intervjun ⤵️https://t.co/sCR4YXfsjS#bkhäcken pic.twitter.com/YdhYjOKtyw— BK Häcken (@bkhackenofcl) June 23, 2026 Schröder var liðsfélagi íslensku landsliðskvennanna Fanneyjar Ingu Birkisdóttur og Thelmu Karenar Pálmadóttur hjá Häcken. Schröder skrifaði undir samning við aðallið Häcken árið 2023 og hefur skorað mörk í hrönnum í nokkur tímabil auk þess að hafa unnið sænska meistaratitilinn. „Ég get ekki þakkað nógsamlega fyrir það traust sem mér hefur verið sýnt frá upphafi, segir hún. Frá þjálfurunum, liðsfélögunum og öllum í klúbbnum sem leggja hart að sér á hverjum degi til að við höfum það eins gott og mögulegt er. Þau hafa skipt öllu máli,“ sagði hún. Ekki hefur verið tilkynnt nákvæmlega hver upphæðin er en samkvæmt sænska ríkisútvarpinu er kaupverðið yfir 15 milljónir sænskra króna. Sportbladet hefur einnig heimildir fyrir því að kaupverðið sé yfir 15 milljónir. Þar með slær það met Orlando Pride upp á 1,3 milljónir evra, um 14 milljónir sænskra króna, fyrir Lizbeth Jacqueline Ovalle. Samningurinn við Real Madrid gildir til 30. júní 2030. Sænski boltinn Spænski boltinn Real Madrid CF Mest lesið Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Íslenski boltinn Allt í steik hjá Senegal: Óánægja með kokkinn og ógreiddir bónusar Fótbolti Bandaríkin hjálpa Írönum fyrir næsta leik á HM Fótbolti „Er mörgum árum á eftir þeim og einn daginn verð ég í þeirra sporum“ Golf Pólitískar skoðanir ráða miklu um hvort fólk elskar Messi eða Ronaldo Fótbolti Forseti FIFA vill drykkjarhlé hér eftir á öllum heimsmeistaramótum Fótbolti „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ Íslenski boltinn Búinn að vera með martraðir af kvíða fyrir þessu Sport Trump mætir á úrslitaleikinn og afhendir bikarinn Fótbolti Varnarjaxl og varamaður tryggðu sínum þjóðum nauma sigra í nótt Fótbolti Fleiri fréttir Liðsfélagi Fanneyjar og Thelmu verður sú dýrasta í sögunni Maður dagsins á HM: „Ég er mættur aftur“ Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Pólitískar skoðanir ráða miklu um hvort fólk elskar Messi eða Ronaldo Forseti FIFA vill drykkjarhlé hér eftir á öllum heimsmeistaramótum Allt í steik hjá Senegal: Óánægja með kokkinn og ógreiddir bónusar Varnarjaxl og varamaður tryggðu sínum þjóðum nauma sigra í nótt Bandaríkin hjálpa Írönum fyrir næsta leik á HM „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ Trump mætir á úrslitaleikinn og afhendir bikarinn Varnarmúr Gana hélt gegn Englandi Guðni: Ekki á vísan að róa ef nýtingin er svona slök Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Víkingur 1-1 | Jafnt suður með sjó Uppgjör: FH - Valur 1-1 | FH mistókst að komast á toppinn Kominn með nýtt starf eftir að hafa mistekist að koma Ítalíu á HM Missti móður sína og stýrir Frakklandi ekki gegn Noregi Ronaldo í sögubækurnar í stórsigri Portúgals Ronaldo fyrstur til að skora á sex heimsmeistaramótum Ipswich ræður gamla stjóra Úlfanna Neitar að róa með Norðmönnum Ganga hús úr húsi til að safna pening til að bjarga félaginu sínu Hörð barátta um Gullskóinn Engin skylda að gefa á Cristiano Ronaldo Erfitt fyrir leikmenn að bíða eftir veðri Alvarez segir að hann vilji fara frá Atletico „Það er stórt“ að skáka Eiði Smára „Held að sú umræða sé bara heima á Íslandi“ Menn dagsins á HM: Stefnir í rosalegt kapphlaup um Gullskóinn á HM Segist hafa sett bölvun á Harry Kane fyrir kvöldið Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Sjá meira