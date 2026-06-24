Nú megi yngri en 25 ára ekki leigja golfbíl

Vegna tíðra óhappa á gólfbílum í leigu ungra kylfinga hefur aldurstakmark hjá Golfklúbbi Kópavogs og Garðabæjar verið hækkað í tuttugu og fimm, en það er átta ára hækkun frá fyrra aldurstakmarki hjá klúbbnum.
Í færslu sem birt var á Facebook-síðu Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar GKG segir að það hafi færst í vöxt að ungir kylfingar leigi golfbíla og því miður hafi það leitt til þess að hætta hafi skapast af notkun þeirra.
„Núna í vikunni varð óhapp sem hefði getað endað með ósköpum en sem betur fer urðu ekki slys á fólki en töluverðar skemmdir urðu á golfbílnum,“ segir í færslunni.
Því þurfi kylfingar nú að sýna fram á að þeir séu orðnir tuttugu og fimm ára gamlir til þess að fá golfbíl leigðan en þeir þurfi jafnframt að kvitta undir ábyrgðaryfirlýsingu. Aldurstakmarkið var áður sautján ár.