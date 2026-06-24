Innlent

Þessi 24 vilja taka við bæjar­stjórastólnum af Magnúsi

Atli Ísleifsson skrifar
Nýr bæjarstjóri mun taka við stöðunni af Magnúsi Stefánssyni sem hefur gengt stöðunni frá árinu 2018, þar áður hafði hann í fjögur ár gegnt stöðu bæjarstjóra í Garði.
Nýr bæjarstjóri mun taka við stöðunni af Magnúsi Stefánssyni sem hefur gengt stöðunni frá árinu 2018, þar áður hafði hann í fjögur ár gegnt stöðu bæjarstjóra í Garði. Vísir/Vilhelm

Alls sóttu 26 um stöðu bæjarstjóra Suðurnesjabæjar sem auglýst var laus til umsóknar á dögunum, en tveir drógu umsókn sína til baka.

Nýr bæjarstjóri mun taka við stöðunni af Magnúsi Stefánssyni sem hefur gegnt stöðunni frá árinu 2018, þar áður hafði hann í fjögur ár gegnt stöðu bæjarstjóra í Garði. Garður og Sandgerði sameinuðust í Suðurnesjabæ árið 2018.

Í hópi umsækjenda má finna nokkra fyrrverandi þingmenn og sömuleiðis fyrrverandi sveitarstjóra.

Samfylking og Sjálfstæðisflokkur náðu saman um myndun meirihluta að loknum sveitarstjórnarkosningum í maí, en samkomulag náðist um að ráðið yrði í stöðu bæjarstjóra.

Meðal umsækjenda eru Alexandra Jóhannesdóttir, fyrrverandi bæjarstjóri á Skagaströnd, Ásmundur Friðriksson, fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokks, Einar Kristján Jónsson, fyrrverandi sveitarstjóri Skaftárhrepps, Gísli Rafn Ólafsson, fyrrverandi þingmaður Pírata, Jón Ingi Hákonarson, fyrrverandi bæjarfulltrúi Viðreisnar í Hafnarfirði, Jóhann Friðrik Friðriksson, fyrrverandi þingmaður Framsóknar, Ólafur Þór Ólafsson, fyrrverandi sveitarstjóri Tálknafjarðar, og Pétur Markan, fyrrverandi bæjarstjóri í Hveragerði.

Að neðan má sjá listann í heild sinni.

  1. Agnar Júlíusson - Forstöðumaður
  2. Alexandra Jóhannesdóttir – Fv. sveitar- og hafnarstjóri
  3. Arna Hrönn Aradóttir - Verkefnastjóri og ráðgjafi
  4. Aron Heiðar Steinsson - Deildarstjóri
  5. Ásgeir Sveinsson - Verkefnastjóri
  6. Ásmundur Friðriksson - Fv. alþingismaður
  7. Birgir Albertsson Sanders - Blikksmiður
  8. Einar Kristján Jónsson – Fv. sveitarstjóri
  9. Gauti Magnússon - Viðskiptastjóri
  10. Gísli Kr. Björnsson - Lögmaður
  11. Gísli Rafn Ólafsson – Fv. framkvæmdastjóri
  12. Hannes Lúðvíksson - Ritari
  13. Hilmar Vilberg Gylfason - Lögfræðingur
  14. Jóhann Friðrik Friðriksson - Ráðgjafi
  15. Jón Ingi Hákonarson - Ráðgjafi
  16. Kristinn Óskarsson – Stjórnendaþjálfari og ráðgjafi
  17. Maríanna Hugrún Helgadóttir – Fv. framkvæmdastjóri
  18. Ólafur Þór Ólafsson – Fv. sveitarstjóri
  19. Pétur G. Markan – Fv. bæjarstjóri
  20. Sigurður Jóhannesson - Sérfræðingur
  21. Snorri Leo Gabríelsson - Þjónn
  22. Súsanna Björg Fróðadóttir - Lögmaður
  23. Syed Anisuddin - Öryggisvörður
  24. Þorsteinn Þorsteinsson - Ritstjóri
Suðurnesjabær Sveitarstjórnarkosningar 2026 Vistaskipti

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