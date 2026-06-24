Þessi 24 vilja taka við bæjarstjórastólnum af Magnúsi Atli Ísleifsson skrifar 24. júní 2026 13:43 Nýr bæjarstjóri mun taka við stöðunni af Magnúsi Stefánssyni sem hefur gengt stöðunni frá árinu 2018, þar áður hafði hann í fjögur ár gegnt stöðu bæjarstjóra í Garði. Vísir/Vilhelm Alls sóttu 26 um stöðu bæjarstjóra Suðurnesjabæjar sem auglýst var laus til umsóknar á dögunum, en tveir drógu umsókn sína til baka. Nýr bæjarstjóri mun taka við stöðunni af Magnúsi Stefánssyni sem hefur gegnt stöðunni frá árinu 2018, þar áður hafði hann í fjögur ár gegnt stöðu bæjarstjóra í Garði. Garður og Sandgerði sameinuðust í Suðurnesjabæ árið 2018. Í hópi umsækjenda má finna nokkra fyrrverandi þingmenn og sömuleiðis fyrrverandi sveitarstjóra. Samfylking og Sjálfstæðisflokkur náðu saman um myndun meirihluta að loknum sveitarstjórnarkosningum í maí, en samkomulag náðist um að ráðið yrði í stöðu bæjarstjóra. Meðal umsækjenda eru Alexandra Jóhannesdóttir, fyrrverandi bæjarstjóri á Skagaströnd, Ásmundur Friðriksson, fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokks, Einar Kristján Jónsson, fyrrverandi sveitarstjóri Skaftárhrepps, Gísli Rafn Ólafsson, fyrrverandi þingmaður Pírata, Jón Ingi Hákonarson, fyrrverandi bæjarfulltrúi Viðreisnar í Hafnarfirði, Jóhann Friðrik Friðriksson, fyrrverandi þingmaður Framsóknar, Ólafur Þór Ólafsson, fyrrverandi sveitarstjóri Tálknafjarðar, og Pétur Markan, fyrrverandi bæjarstjóri í Hveragerði. Að neðan má sjá listann í heild sinni. Agnar Júlíusson - Forstöðumaður Alexandra Jóhannesdóttir – Fv. sveitar- og hafnarstjóri Arna Hrönn Aradóttir - Verkefnastjóri og ráðgjafi Aron Heiðar Steinsson - Deildarstjóri Ásgeir Sveinsson - Verkefnastjóri Ásmundur Friðriksson - Fv. alþingismaður Birgir Albertsson Sanders - Blikksmiður Einar Kristján Jónsson – Fv. sveitarstjóri Gauti Magnússon - Viðskiptastjóri Gísli Kr. Björnsson - Lögmaður Gísli Rafn Ólafsson – Fv. framkvæmdastjóri Hannes Lúðvíksson - Ritari Hilmar Vilberg Gylfason - Lögfræðingur Jóhann Friðrik Friðriksson - Ráðgjafi Jón Ingi Hákonarson - Ráðgjafi Kristinn Óskarsson – Stjórnendaþjálfari og ráðgjafi Maríanna Hugrún Helgadóttir – Fv. framkvæmdastjóri Ólafur Þór Ólafsson – Fv. sveitarstjóri Pétur G. Markan – Fv. bæjarstjóri Sigurður Jóhannesson - Sérfræðingur Snorri Leo Gabríelsson - Þjónn Súsanna Björg Fróðadóttir - Lögmaður Syed Anisuddin - Öryggisvörður Þorsteinn Þorsteinsson - Ritstjóri Suðurnesjabær Sveitarstjórnarkosningar 2026 Vistaskipti Tengdar fréttir Lokatölur í Suðurnesjabæ: Samfylkingin stærst Listi Samfylkingar og óháðra fær þrjá bæjarfulltrúa í Suðurnesjabæ og listi Framsókn tvo samkvæmt lokatölum í sveitarstjórnarkosningum. Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkur fá tvo fulltrúa hvor. 16. maí 2026 05:03 Samfylking og Sjálfstæðisflokkur í samstarf í Suðurnesjabæ Listi Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks hafa náð saman um myndun meirihluta í Suðurnesjabæ en samstarfssamkomulag flokkanna var undirritað fyrr í kvöld. Til stendur að ráðið verði í stöðu bæjarstjóra. 26. maí 2026 21:37 Mest lesið „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Innlent Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Innlent Vilja að konur uppfylli sinn æðsta tilgang: að verða mæður Innlent Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut Innlent Þurfi að finna Kaffistofunni nýjan og góðan stað Innlent „Svona getur þetta ekki gengið lengur“ Innlent Tónleikasvæðið á Þingvöllum fyrir og eftir: Eins og „góð mosatæting“ Innlent „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Erlent Slegið á fingur Trumps vegna stríðsreksturs í Íran Erlent Kosti um tvo milljarða að laga verstu gangstéttirnar í borginni Innlent Fleiri fréttir Þessi 24 vilja taka við bæjarstjórastólnum af Magnúsi Skráðum félögum í Nýju Avalon fjölgaði um 575 prósent Telja ríkið vera að brjóta samkomulag um börn með fjölþættan vanda Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut „Við stöndum öll með starfsemi Samhjálpar“ Óvissa með kaffistofu Samhjálpar og listaverk Gerðar í hættu Konum sem beita heimilisofbeldi fjölgar Kosti um tvo milljarða að laga verstu gangstéttirnar í borginni Hyggjast stórbæta aðstöðu ferðamanna við Hvítserk „Svona getur þetta ekki gengið lengur“ Þurfi að finna Kaffistofunni nýjan og góðan stað Jarðskjálftar í grennd við Húsafell en enginn órói „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Fluttur á slysadeild eftir að bifreið var ekið á rafskútu Fer full af bjartsýni og von inn á fundinn: „Ég treysti því bara að við getum haldið áfram á einhverjum tímapunkti“ Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Rafmagn komið aftur á í miðbæ Reykjavíkur Vilja að konur uppfylli sinn æðsta tilgang: að verða mæður Facebook og Instagram liggi niðri vegna bilunar Allir umsækjendurnir metnir jafn hæfir Tónleikasvæðið á Þingvöllum fyrir og eftir: Eins og „góð mosatæting“ „Við erum eitt þeirra landa sem skilja fiskveiðarnar einna best“ Harpa verður fulltrúi Íslands á heimsmeistaramóti nuddara Sjálfstæðisflokkur á flugi og ríkisstjórnin aldrei mælst með minna fylgi Tíðindi í glænýrri Maskínukönnun, Samhjálp og HM í nuddi Opna nýtt hjúkrunarheimili með 90 rýmum í Reykjanesbæ Íbúar höfðu betur: Umsókn Samhjálpar felld úr gildi Myndir úr Hvalfirði: Langreyðar dregnar á land „Planið“ sé byrjað að virka Gjörbreytt staða ef Íslendingar ganga inn í ESB Sjá meira