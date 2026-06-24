Maður sem hlaut mænuskaða eftir slys á mótórhjóli fyrir þremur árum síðan fær ekki þá NPA-þjónustu sem hann á rétt á þótt að hún hafi verið samþykkt fyrir átta mánuðum síðan. Hann hefur til að mynda ekki getað hitt dóttur sína í tvö ár og legið ítrekað í eigin þvagi klukkutímum saman vegna skorts á aðstoð.
Íslendingur sem búsettur er í Lundúnum segist aldrei hafa upplifað annan eins hita í borginni. Banvæn hitabylgja ríður yfir Evrópu og eru líkur á að nýtt hitamet fyrir júní verði sett á Englandi.
Við verðum í beinni útsendingu frá nýrri brú yfir Hornafjarðarfljót sem vígð var í dag. Fjöllum um söguna endalausu í Vesturbæjarlaug en lauginni var aftur lokað vegna þess að botn laugarinnar byrjaði aftur að flagna. Hittum unga dorgveiðimenn sem nutu fiskerís í sólinni og fjöllum um óvissu um framtíð listaverks við Sæbraut.