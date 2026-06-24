Innlent

Hyggjast stór­bæta að­stöðu ferða­manna við Hvít­serk

Kristján Már Unnarsson skrifar
Knútur Arnar Óskarsson er ferðaþjónustubóndi á Ósum á Vatnsnesi.
Knútur Arnar Óskarsson er ferðaþjónustubóndi á Ósum á Vatnsnesi. Egill Aðalsteinsson

Undirbúningur er hafinn að því að stórbæta aðstöðu ferðamanna við klettinn Hvítserk, helsta aðdráttarafl Húnaþings. Reisa á þjónustuhús, leggja göngustíga og smíða tröppur og verða bílastæðagjöld meðal annars nýtt til að standa undir kostnaði.

Í kvöldfréttum Sýnar var farið að Hvítserk en myndir af klettinum eru með þeim algengustu sem birtast í landkynningum um Ísland. Því fylgir að þar er krökkt af túristum.

Bændur á næsta bæ, Ósum, hafa nýtt sér frægð klettsins með rekstri ferðaþjónustu í hartnær fjörutíu ár. Þar er glettilega mikil umferð.

Útsýnispallurinn við Hvítserk er á háum sjávarbakka.Egill Aðalsteinsson

„Það er nefnilega alveg svakalega mikil umferð um Vatnsnesið,“ segir Knútur Arnar Óskarsson, ferðaþjónustubóndi á Ósum.

„Ég hugsa að það gætu verið um 150 þúsund manns sem eru að heimsækja Hvítserk yfir sumartímann. Það er alveg rosalega mikil umferð,“ segir Knútur.

Landeigendur hafa núna í samstarfi við sveitarfélagið Húnaþing vestra hafið undirbúning að því að bæta aðstöðuna og fengið í lið með sér danska arkitektastofu, Nordic Office of Architecture, en þar starfar Íslendingurinn Jón Rafnar Benjamínsson.

Svona gæti fyrirhugað þjónustuhús við Hvítserk litið út.Nordic Office of Architecture

„Sem er búinn að hanna alveg glæsilega heildarhönnun á svæðinu, sem felur í sér palla, göngustíga, stiga niður í flæðarmál, því að þetta er í sjálfu sér hættulegt þegar fólk er að klöngrast hérna niður eftir, og nýtt þjónustuhús og stækkun á bílastæði,“ segir Knútur.

Aðstaðan mun einnig þjóna ósasvæðinu, sem er í göngufæri skammt frá.

„Þetta eru tveir seglar í raun og veru. Það er Hvítserkur og síðan eru það selaláturin við Sigríðarstaðasand. Fólk er líka að koma að skoða þau.“

Svona sjá hönnuðir fyrir sér að þjónustumiðstöðin við Hvítserk verði að innan.Nordic Office of Architecture

Knútur telur brýnt að bæta aðstöðuna.

„Staðan í dag er í sjálfu sér sú að þetta er hættulegt. Það er hættulegt að fólk hrapi hérna niður og meiði sig.“

-En hvernig á að borga fyrir mannvirkin?

„Það verður náttúrulega sótt um styrki til verkefnisins. En það er í sjálfu sér hafin gjaldtaka til að safna peningum í verkefnið. Gjaldtakan, eða þeir peningar sem safnast með gjaldtöku á bílastæðagjaldi, verði notaðir til þess að fjármagna verkefnið að einhverju leyti.“

Frá bílastæðinu við Hvítserk.Egill Aðalsteinsson

-En hvenær gætu framkvæmdir hafist og verkið klárast?

„Það væri mjög vonandi að framkvæmdir geti hafist næsta sumar. Og eigum við ekki bara að vera bjartsýn á að þetta geti gerst á næstu tíu árum.

-Er það ekki dálítil svartsýni?

„Ætli það sé ekki bara raunsæi,“ svarar bóndinn á Ósum á Vatnsnesi hér í sjónvarpsfrétt Sýnar:

Húnaþing vestra Ferðaþjónusta Öryggi á ferðamannastöðum

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