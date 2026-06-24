Undirbúningur er hafinn að því að stórbæta aðstöðu ferðamanna við klettinn Hvítserk, helsta aðdráttarafl Húnaþings. Reisa á þjónustuhús, leggja göngustíga og smíða tröppur og verða bílastæðagjöld meðal annars nýtt til að standa undir kostnaði.
Í kvöldfréttum Sýnar var farið að Hvítserk en myndir af klettinum eru með þeim algengustu sem birtast í landkynningum um Ísland. Því fylgir að þar er krökkt af túristum.
Bændur á næsta bæ, Ósum, hafa nýtt sér frægð klettsins með rekstri ferðaþjónustu í hartnær fjörutíu ár. Þar er glettilega mikil umferð.
„Það er nefnilega alveg svakalega mikil umferð um Vatnsnesið,“ segir Knútur Arnar Óskarsson, ferðaþjónustubóndi á Ósum.
„Ég hugsa að það gætu verið um 150 þúsund manns sem eru að heimsækja Hvítserk yfir sumartímann. Það er alveg rosalega mikil umferð,“ segir Knútur.
Landeigendur hafa núna í samstarfi við sveitarfélagið Húnaþing vestra hafið undirbúning að því að bæta aðstöðuna og fengið í lið með sér danska arkitektastofu, Nordic Office of Architecture, en þar starfar Íslendingurinn Jón Rafnar Benjamínsson.
„Sem er búinn að hanna alveg glæsilega heildarhönnun á svæðinu, sem felur í sér palla, göngustíga, stiga niður í flæðarmál, því að þetta er í sjálfu sér hættulegt þegar fólk er að klöngrast hérna niður eftir, og nýtt þjónustuhús og stækkun á bílastæði,“ segir Knútur.
Aðstaðan mun einnig þjóna ósasvæðinu, sem er í göngufæri skammt frá.
„Þetta eru tveir seglar í raun og veru. Það er Hvítserkur og síðan eru það selaláturin við Sigríðarstaðasand. Fólk er líka að koma að skoða þau.“
Knútur telur brýnt að bæta aðstöðuna.
„Staðan í dag er í sjálfu sér sú að þetta er hættulegt. Það er hættulegt að fólk hrapi hérna niður og meiði sig.“
-En hvernig á að borga fyrir mannvirkin?
„Það verður náttúrulega sótt um styrki til verkefnisins. En það er í sjálfu sér hafin gjaldtaka til að safna peningum í verkefnið. Gjaldtakan, eða þeir peningar sem safnast með gjaldtöku á bílastæðagjaldi, verði notaðir til þess að fjármagna verkefnið að einhverju leyti.“
-En hvenær gætu framkvæmdir hafist og verkið klárast?
„Það væri mjög vonandi að framkvæmdir geti hafist næsta sumar. Og eigum við ekki bara að vera bjartsýn á að þetta geti gerst á næstu tíu árum.
-Er það ekki dálítil svartsýni?
„Ætli það sé ekki bara raunsæi,“ svarar bóndinn á Ósum á Vatnsnesi hér í sjónvarpsfrétt Sýnar:
Ferðamaður slasaðist nokkuð þegar hann féll niður bratta brekku niður í fjöru við Hvítserk í dag. Maðurinn var með meðvitund þegar björgunarfólk kom á staðinn. Til stóð að flytja hann á sjúkrahús í Reykjavík.
Sum börn á Vatnsnesi þurfa að ferðast um áttatíu kílómetra á dag eftir veginum. Dæmi er um að þau hafi ælt af hristingnum. Íbúi segir þau sýna einkenni þess að vilja ekki fara í skóla vegna þess.