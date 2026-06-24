Tæplega tveggja ára fangelsi fyrir kókaínsmygl Atli Ísleifsson skrifar 24. júní 2026 14:38 Dómur féll í málinu í Héraðsdómi Reykjaness síðastlðinn föstudag. Vísir/Vilhelm Héraðsdómur Reykjaness hefur dæmt mann í 22 mánaða fangelsi fyrir að flytja um 1,7 kíló af kókaíni með flugi til landsins í apríl síðastliðnum. Maðurinn var ákærður fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot en hann kom með flugi frá París í Frakklandi til Keflavíkurflugvallar og var hann með efnin falin í farangri sínum. Í dómi segir að styrkleiki efnanna hafi verið 79 til 84 prósent og voru efnin ætluð til söludreifingar hér á landi. Maðurinn játaði brot sín án undandráttar við þingfestingu málsins. Af gögnum mátti ráða að hann hafi ekki verið eigandi efnanna heldur hafi hann samþykkt að flytja þau til landsins gegn greiðslu. Dómari í málinu mat hæfilega refsingu vera 22 mánaða fangelsi, en til frádráttar kæmi sá tími sem hann hafði setið í gæsluvarðhaldi, eða frá 19. apríl þegar hann kom til landsins. Maðurinn var jafnframt dæmdur til að greiða 1,7 milljónir króna í sakarkostnað. Dómsmál Fíkniefnabrot Flug Smygl Mest lesið „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Innlent „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Erlent Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut Innlent Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Innlent Dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir banaslysið á Sæbraut Innlent Vilja að konur uppfylli sinn æðsta tilgang: að verða mæður Innlent Þurfi að finna Kaffistofunni nýjan og góðan stað Innlent „Svona getur þetta ekki gengið lengur“ Innlent Tónleikasvæðið á Þingvöllum fyrir og eftir: Eins og „góð mosatæting“ Innlent „Við stöndum öll með starfsemi Samhjálpar“ Innlent Fleiri fréttir Kölluð út vegna aflvana báts við Hellisey Segir fjölskylduföðurinn hafa verið afar stjórnsaman Dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir banaslysið á Sæbraut Tæplega tveggja ára fangelsi fyrir kókaínsmygl Þessi 24 vilja taka við bæjarstjórastólnum af Magnúsi Skráðum félögum í Nýju Avalon fjölgaði um 575 prósent Telja ríkið vera að brjóta samkomulag um börn með fjölþættan vanda Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut „Við stöndum öll með starfsemi Samhjálpar“ Óvissa með kaffistofu Samhjálpar og listaverk Gerðar í hættu Konum sem beita heimilisofbeldi fjölgar Kosti um tvo milljarða að laga verstu gangstéttirnar í borginni Hyggjast stórbæta aðstöðu ferðamanna við Hvítserk „Svona getur þetta ekki gengið lengur“ Þurfi að finna Kaffistofunni nýjan og góðan stað Jarðskjálftar í grennd við Húsafell en enginn órói „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Fluttur á slysadeild eftir að bifreið var ekið á rafskútu Fer full af bjartsýni og von inn á fundinn: „Ég treysti því bara að við getum haldið áfram á einhverjum tímapunkti“ Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Rafmagn komið aftur á í miðbæ Reykjavíkur Vilja að konur uppfylli sinn æðsta tilgang: að verða mæður Facebook og Instagram liggi niðri vegna bilunar Allir umsækjendurnir metnir jafn hæfir Tónleikasvæðið á Þingvöllum fyrir og eftir: Eins og „góð mosatæting“ „Við erum eitt þeirra landa sem skilja fiskveiðarnar einna best“ Harpa verður fulltrúi Íslands á heimsmeistaramóti nuddara Sjálfstæðisflokkur á flugi og ríkisstjórnin aldrei mælst með minna fylgi Tíðindi í glænýrri Maskínukönnun, Samhjálp og HM í nuddi Opna nýtt hjúkrunarheimili með 90 rýmum í Reykjanesbæ Sjá meira