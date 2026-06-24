Innlent

Tæp­lega tveggja ára fangelsi fyrir kókaín­smygl

Atli Ísleifsson skrifar
Dómur féll í málinu í Héraðsdómi Reykjaness síðastlðinn föstudag.
Dómur féll í málinu í Héraðsdómi Reykjaness síðastlðinn föstudag. Vísir/Vilhelm

Héraðsdómur Reykjaness hefur dæmt mann í 22 mánaða fangelsi fyrir að flytja um 1,7 kíló af kókaíni með flugi til landsins í apríl síðastliðnum.

Maðurinn var ákærður fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot en hann kom með flugi frá París í Frakklandi til Keflavíkurflugvallar og var hann með efnin falin í farangri sínum.

Í dómi segir að styrkleiki efnanna hafi verið 79 til 84 prósent og voru efnin ætluð til söludreifingar hér á landi.

Maðurinn játaði brot sín án undandráttar við þingfestingu málsins. Af gögnum mátti ráða að hann hafi ekki verið eigandi efnanna heldur hafi hann samþykkt að flytja þau til landsins gegn greiðslu.

Dómari í málinu mat hæfilega refsingu vera 22 mánaða fangelsi, en til frádráttar kæmi sá tími sem hann hafði setið í gæsluvarðhaldi, eða frá 19. apríl þegar hann kom til landsins.

Maðurinn var jafnframt dæmdur til að greiða 1,7 milljónir króna í sakarkostnað.

Dómsmál Fíkniefnabrot Flug Smygl

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