Innlent

Skráðum fé­lögum í Nýju Avalon fjölgaði um 575 prósent

Birgir Olgeirsson skrifar
Nýjustu tölur Þjóðskrár sýna hreyfingu í skráningum trú- og lífsskoðunarfélaga. Þjóðkirkjan er áfram langfjölmennust en Nýja Avalon tók stærsta hlutfallslega stökkið.
Nýjustu tölur Þjóðskrár sýna hreyfingu í skráningum trú- og lífsskoðunarfélaga. Þjóðkirkjan er áfram langfjölmennust en Nýja Avalon tók stærsta hlutfallslega stökkið. Vilhelm

Nýja Avalon tók mesta hlutfallslega stökk allra trú- og lífsskoðunarfélaga á landinu á fyrri hluta ársins. Skráðum einstaklingum í félagið fjölgaði úr fjórum í 27 frá 1. desember 2025 til 1. júní síðastliðins.

Það jafngildir 575 prósenta fjölgun.

Skýringin er þó jarðbundnari en prósentan gefur til kynna. Eldey Huld Jónsdóttir, forstöðumaður Nýju Avalon-miðstöðvarinnar, segir fjölgunina skýrast af því að Kirkja hins upprisna lífs hafi verið afskráð sem trúfélag um áramótin.

„Við afskráðum Kirkju hins upprisna lífs um áramótin sem trúfélag og þeir sem voru þar færðu sig yfir í Nýju Avalon sem er móðurfélagið,“ segir Eldey.

Hún segir þetta tilkomið vegna kröfu um að að lágmarki 25 einstaklingar séu skráðir í trúfélag.

„Kirkja hins upprisna lífs lifir áfram góðu lífi. Öllum er frjálst að sækja þjónustu þar. Hún var stofnuð árið 1985 en ásóknin hefur minnkað talsvert á seinni tímum,“ segir Eldey.

Kirkja hins upprisna lífs er merkt sem lögð niður í nýjustu töflu Þjóðskrár. Þar voru 20 skráðir 1. desember síðastliðinn en enginn skráður fjöldi birtist 1. júní.

Kaþólsku kirkjunni fjölgaði mest

Þótt Nýja Avalon hafi tekið stærsta hlutfallslega stökkið fjölgaði mest í kaþólsku kirkjunni í hreinum fjölda. Þar fjölgaði skráðum um 131, úr 15.917 í 16.048.

Næstmest fjölgaði í Fríkirkjunni í Hafnarfirði, eða um 108 manns. Þjóðkirkjan bætti við sig 102 skráðum einstaklingum, Stofnun múslima á Íslandi fjölgaði um 86 og Félag múslima á Íslandi um 76.

Þjóðkirkjan er eftir sem áður langfjölmennasta trú- og lífsskoðunarfélag landsins. Alls voru 224.158 einstaklingar skráðir í þjóðkirkjuna 1. júní síðastliðinn og hafði þeim fjölgað um 102 frá 1. desember. Kaþólska kirkjan var næstfjölmennust með 16.048 skráða og Fríkirkjan í Reykjavík þriðja fjölmennust með 10.055.

Ótilgreindum fjölgaði mest allra flokka

Alls voru 286.054 einstaklingar skráðir í tiltekið trú- eða lífsskoðunarfélag 1. júní. Þeim fjölgaði um 231 frá 1. desember síðastliðnum.

Mesta breytingin í töflu Þjóðskrár er þó ekki hjá einstöku félagi heldur í flokknum ótilgreint. Þar voru 96.714 skráðir 1. júní og hafði þeim fjölgað um 2.068 frá 1. desember.

Þjóðskrá skilgreinir ótilgreinda skráningu þannig að viðkomandi hafi ekki tekið afstöðu til skráningar í trú- eða lífsskoðunarfélag. Til samanburðar voru 30.911 skráðir utan trú- og lífsskoðunarfélaga, sem þýðir að viðkomandi hefur tekið afstöðu til þeirrar skráningar. Þeim fækkaði um 20 frá 1. desember.

Af virkum trú- og lífsskoðunarfélögum í töflu Þjóðskrár fjölgaði skráðum í 33 félögum, þeim fækkaði í 17 og fjöldinn stóð í stað í fjórum. Tvö félög eru merkt lögð niður í töflunni: Kirkja hins upprisna lífs og Zuism.

Staðan hjá öllum félögum:

Hér að neðan er yfirlit yfir fjölda skráðra í hverju trú- og lífsskoðunarfélagi 1. júní 2026 og breytingu frá 1. desember 2025:

  • Alþjóðleg kirkja Guðs og embætti Jesú Krists: 192 (+9)
  • Ashutosh-jóga á Íslandi: 70 (+3)
  • Ásatrúarfélagið: 6.282 (+12)
  • Bahá'í-samfélag: 290 (-6)
  • Betanía: 134 (0)
  • Boðunarkirkjan: 117 (-1)
  • Búddistafélag Íslands: 1.035 (-11)
  • Bænahúsið: 25 (+1)
  • Catch The Fire (CTF): 177 (-4)
  • Demantsleið búddismans: 38 (+4)
  • DíaMat: 237 (-3)
  • Endurfædd kristin kirkja: 38 (+16)
  • Eþíópíska Tewahedo-rétttrúnaðarkirkjan: 27 (+1)
  • Farsæld-húmanískt lífsskoðunarfélag: 11 (+11)
  • Félag múslima á Íslandi: 658 (+76)
  • Félag Tíbet-búddista: 51 (+2)
  • Fjölskyldusamtök heimsfriðar og sameiningar: 28 (+11)
  • Fríkirkjan í Hafnarfirði: 8.075 (+108)
  • Fríkirkjan í Reykjavík: 10.055 (+2)
  • Fríkirkjan Kefas: 80 (-4)
  • Fyrsta baptistakirkjan: 72 (+11)
  • Heimakirkja: 54 (+4)
  • Hjálpræðisherinn trúfélag: 260 (-1)
  • Hvítasunnukirkjan á Íslandi: 2.082 (+15)
  • I am Equipping Center: 10 (+10)
  • ICCI: 708 (+20)
  • ISKCON, kristnasamfélag: 150 (+33)
  • Ísland kristin þjóð: 26 (0)
  • Íslenska Kristskirkjan: 219 (-1)
  • Kaþólska kirkjan: 16.048 (+131)
  • Kirkja hins upprisna lífs*: lagt niður (-20)
  • Kirkja Jesú Krists hinna síðari daga heilögu: 118 (-3)
  • Kirkja sjöunda dags aðventista á Íslandi: 548 (-7)
  • Lífspekifélag Íslands: 139 (+4)
  • Loftstofan baptistakirkjan: 125 (+5)
  • Menningarfélag gyðinga: 83 (+4)
  • Nýja Avalon: 27 (+23)
  • Óháði söfnuðurinn: 2.935 (-61)
  • Reykjavíkurgoðorð: 35 (-1)
  • Samfélag ahmadiyya-múslíma á Íslandi: 10 (0)
  • Samfélag trúaðra: 2 (-20)
  • Serbneska rétttrúnaðarkirkjan: 506 (+19)
  • SGI á Íslandi: 148 (-1)
  • Siðmennt: 6.451 (+3)
  • Sjónarhæðarsöfnuðurinn: 33 (-1)
  • Smárakirkja: 327 (-9)
  • Stofnun múslíma á Íslandi: 974 (+86)
  • Söfnuður heilags Bartelómeusar: 33 (+19)
  • Söfnuður Moskvu-Patríarkatsins: 812 (+7)
  • Vegurinn: 404 (-3)
  • Vitund: 6 (+4)
  • Vottar Jehóva: 515 (+1)
  • Wat Phra-búddistasamtökin: 209 (+3)
  • Zen á Íslandi - Nátthagi: 207 (0)
  • Zuism*: lagt niður (-372)
  • Þjóðkirkjan: 224.158 (+102)
  • Ótilgreint: 96.714 (+2.068)
  • Utan trú- og lífsskoðunarfélaga: 30.911 (-20)

* Merkt sem lagt niður í töflu Þjóðskrár.

Trúmál Þjóðkirkjan

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