Innlent

„Við stöndum öll með starf­semi Sam­hjálpar“

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Hildur Björnsdóttir borgarstjóri.
Hildur Björnsdóttir borgarstjóri. Vísir/Vilhelm

Borgarstjóri segir aðstöðumál Samhjálpar séu afar snúin en hún vonist til að farsæl lausn finnist í málinu og tekið verði á því af festu. Hún mun funda með framkvæmdastjóra Samhjálpar á morgun. 

Greint var frá því í gær að úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefði fellt úr gildi ákvörðun byggingarfulltrúans í Reykjavík frá því í mars um að gefa Samhjálp leyfi til að opna nýja kaffistofu á Grensávegi sem ráðgert var að opna þar síðar í mánuðinum. Segir þar að borgin hefði átt að fara í deiluskipulag á reitnum fyrir samþykkt byggingarleyfis vegna mögulegra grenndaráhrifa en opnun kaffistofunnar hefur reynst afar umdeild meðal íbúa. Framkvæmdastýra Samhjálpar sagði í kvöldfréttum Sýnar í gær að óljóst sé hvað tekur við. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir miklu máli skipta að finna starfsemi Samhjálpar réttan stað.

„Þetta er auðvitað erfitt mál því við stöndum öll með starfsemi Samhjálpar og með Kaffistofunni en það skiptir máli að finna henni réttan stað. Við fengum þennan úrskurð í hendur í gær og okkar fólk er auðvitað að rýna hann og við höfum óskað eftir kynningu á niðurstöðunni á næsta fundi Borgarráðssem er á fimmtudaginn. Ég mun jafnframt síðdegis á morgun eiga fund með Samhjálp og stóð nú reyndar til, sá fundur, ja áður en úrskurðurinn féll, en þar gefst okkur tækifæri til að ræða framtíðarlausnir.“

Kaffistofa Samhjálpar er tímabundið í húsnæði Fíladelfíu og ljóst að tíma hefur tekið að finna nýtt húsnæði. Hildur segist bjartsýn að eðlisfari og að hún bindi vonir við að farsæl lausn finnist á málinu en formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur sagði í Bítinu að vinna hefði mátt málið betur.

„Það er ofsalega margt sem við þurfum að hugsa upp á nýtt þegar nýr meirihluti tekur við og þetta er auðvitað eitt af því, og bara velferðarmálin öll. Við þurfum að hugsa hvernig við stöndum vel að þessum málaflokki og búum vel að fólkinu sem sækir þjónustu velferðarsviðs og ssvo aðra tengda þjónustu, þannig að jú jú við munum skoða þetta eins og allt annað en eftir situr að við þurfum að finna kaffistofu Samhjálpar góðan stað og stöndum auðvitað með starfseminni og vitum að þangað hefur margt fólk sótt góða þjónustu.“

Geturðu gefið einhvern tímaramma? Veistu hvað þetta mun taka langan tíma allt saman?

„Það er auðvitað erfitt að segja og við eigum auðvitað eftir að fá þessa umræðu inn í borgarráð á fimmtudaginn og ég á eftir að taka fundinn með Samhjálp, þannig við eigum aðeins eftir að ná að kortleggja stöðuna, en ég mun allavega leggja áherslu á að það verði engar tafir á málinu og að það vinnist eins hratt og vel og hægt er.“

Kaffistofa Samhjálpar

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