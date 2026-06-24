„Við stöndum öll með starfsemi Samhjálpar“ Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 24. júní 2026 12:01 Hildur Björnsdóttir borgarstjóri. Vísir/Vilhelm Borgarstjóri segir aðstöðumál Samhjálpar séu afar snúin en hún vonist til að farsæl lausn finnist í málinu og tekið verði á því af festu. Hún mun funda með framkvæmdastjóra Samhjálpar á morgun. Greint var frá því í gær að úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefði fellt úr gildi ákvörðun byggingarfulltrúans í Reykjavík frá því í mars um að gefa Samhjálp leyfi til að opna nýja kaffistofu á Grensávegi sem ráðgert var að opna þar síðar í mánuðinum. Segir þar að borgin hefði átt að fara í deiluskipulag á reitnum fyrir samþykkt byggingarleyfis vegna mögulegra grenndaráhrifa en opnun kaffistofunnar hefur reynst afar umdeild meðal íbúa. Framkvæmdastýra Samhjálpar sagði í kvöldfréttum Sýnar í gær að óljóst sé hvað tekur við. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir miklu máli skipta að finna starfsemi Samhjálpar réttan stað. „Þetta er auðvitað erfitt mál því við stöndum öll með starfsemi Samhjálpar og með Kaffistofunni en það skiptir máli að finna henni réttan stað. Við fengum þennan úrskurð í hendur í gær og okkar fólk er auðvitað að rýna hann og við höfum óskað eftir kynningu á niðurstöðunni á næsta fundi Borgarráðssem er á fimmtudaginn. Ég mun jafnframt síðdegis á morgun eiga fund með Samhjálp og stóð nú reyndar til, sá fundur, ja áður en úrskurðurinn féll, en þar gefst okkur tækifæri til að ræða framtíðarlausnir.“ Kaffistofa Samhjálpar er tímabundið í húsnæði Fíladelfíu og ljóst að tíma hefur tekið að finna nýtt húsnæði. Hildur segist bjartsýn að eðlisfari og að hún bindi vonir við að farsæl lausn finnist á málinu en formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur sagði í Bítinu að vinna hefði mátt málið betur. „Það er ofsalega margt sem við þurfum að hugsa upp á nýtt þegar nýr meirihluti tekur við og þetta er auðvitað eitt af því, og bara velferðarmálin öll. Við þurfum að hugsa hvernig við stöndum vel að þessum málaflokki og búum vel að fólkinu sem sækir þjónustu velferðarsviðs og ssvo aðra tengda þjónustu, þannig að jú jú við munum skoða þetta eins og allt annað en eftir situr að við þurfum að finna kaffistofu Samhjálpar góðan stað og stöndum auðvitað með starfseminni og vitum að þangað hefur margt fólk sótt góða þjónustu.“ Geturðu gefið einhvern tímaramma? Veistu hvað þetta mun taka langan tíma allt saman? „Það er auðvitað erfitt að segja og við eigum auðvitað eftir að fá þessa umræðu inn í borgarráð á fimmtudaginn og ég á eftir að taka fundinn með Samhjálp, þannig við eigum aðeins eftir að ná að kortleggja stöðuna, en ég mun allavega leggja áherslu á að það verði engar tafir á málinu og að það vinnist eins hratt og vel og hægt er.“ Kaffistofa Samhjálpar Mest lesið „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Innlent Vilja að konur uppfylli sinn æðsta tilgang: að verða mæður Innlent Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Innlent Þurfi að finna Kaffistofunni nýjan og góðan stað Innlent „Svona getur þetta ekki gengið lengur“ Innlent Tónleikasvæðið á Þingvöllum fyrir og eftir: Eins og „góð mosatæting“ Innlent Slegið á fingur Trumps vegna stríðsreksturs í Íran Erlent Nýir bandamenn Miðflokksins sakaðir um rasisma gegn þingkonu Erlent Kosti um tvo milljarða að laga verstu gangstéttirnar í borginni Innlent Fer full af bjartsýni og von inn á fundinn: „Ég treysti því bara að við getum haldið áfram á einhverjum tímapunkti“ Innlent Fleiri fréttir „Við stöndum öll með starfsemi Samhjálpar“ Óvissa með kaffistofu Samhjálpar og listaverk Gerðar í hættu Konum sem beita heimilisofbeldi fjölgar Kosti um tvo milljarða að laga verstu gangstéttirnar í borginni Hyggjast stórbæta aðstöðu ferðamanna við Hvítserk „Svona getur þetta ekki gengið lengur“ Þurfi að finna Kaffistofunni nýjan og góðan stað Jarðskjálftar í grennd við Húsafell en enginn órói „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Fluttur á slysadeild eftir að bifreið var ekið á rafskútu Fer full af bjartsýni og von inn á fundinn: „Ég treysti því bara að við getum haldið áfram á einhverjum tímapunkti“ Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Rafmagn komið aftur á í miðbæ Reykjavíkur Vilja að konur uppfylli sinn æðsta tilgang: að verða mæður Facebook og Instagram liggi niðri vegna bilunar Allir umsækjendurnir metnir jafn hæfir Tónleikasvæðið á Þingvöllum fyrir og eftir: Eins og „góð mosatæting“ „Við erum eitt þeirra landa sem skilja fiskveiðarnar einna best“ Harpa verður fulltrúi Íslands á heimsmeistaramóti nuddara Sjálfstæðisflokkur á flugi og ríkisstjórnin aldrei mælst með minna fylgi Tíðindi í glænýrri Maskínukönnun, Samhjálp og HM í nuddi Opna nýtt hjúkrunarheimili með 90 rýmum í Reykjanesbæ Íbúar höfðu betur: Umsókn Samhjálpar felld úr gildi Myndir úr Hvalfirði: Langreyðar dregnar á land „Planið“ sé byrjað að virka Gjörbreytt staða ef Íslendingar ganga inn í ESB Operation Raccoon: Krónur urðu að evrum og slóðin leiddi að höfuðpaurum Byrjuð að laga „frægustu gangstéttina í Grafarvogi“ „Úr penna þeirra manna streymir gamalt fullyrðingarusl“ Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækis síns Sjá meira