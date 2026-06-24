Guðný María Jóhannsdóttir, formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur, segir þurfa að finna Kaffistofu Samhjálpar nýjan stað þar sem meiri sátt er við nágrenni og samfélag. Þjónustan sé samfélagslega mikilvæg en við flutning hennar hefði mátt vinna málið betur.
Greint var frá því í gær að úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefði fellt úr gildi ákvörðun byggingarfulltrúans í Reykjavík frá því í mars um að gefa Samhjálp leyfi til að endurinnrétta húsnæði við Grensásveg 46 fyrir nýja Kaffistofu. Í úrskurði nefndarinnar segir að borgin hefði átt að fara í deiliskipulag á reitnum fyrir samþykkt byggingarleyfis vegna mögulegra grenndaráhrifa.
Framkvæmdastýra Samhjálpar sagði í kvöldfréttum Sýnar óljóst hvað niðurstaðan þýði fyrir gesti Samhjálpar en ljóst að hún hafi áhrif á fyrirhugaða opnun kaffistofunnar sem áætluð var seinna í þessum mánuði. Hún sagði nokkuð ljóst að borgin þurfi að leggjast betur yfir málið.
Rætt var við Guðnýju Maríu um málið í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í gær en hún er borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks og tók við ráðinu eftir kosningar. Þar sagði hún nýjan meirihluta hafa unnið að þessu máli frá því þau tóku við. Eitt af hennar fyrstu verkum hafi verið að taka á móti íbúum og hlusta á þeirra hlið. Hún segir Sjálfstæðisflokkinn hafa bókað við afgreiðslu málsins að það væri ekki verið að taka tillit til athugasemda íbúa en á sama tíma sé þessi þjónusta samfélagslega mikilvæg og það sé ljóst að það þurfi að finna kaffistofunni stað sem sé í sátt við næsta nágrenni og samfélagið.
Guðný María segir nýjan meirihluta þurfa að funda með Samhjálp og skoða hvað sé hægt að gera í stöðunni og finna þessari þjónustu nýjan stað.
„Og ræða það hvernig við vinnum þetta áfram.“
Hún segir úrskurð nefndarinnar sýna að vinna hefði málið betur og nefnir að til dæmis hafi ekki farið fram hagsmunamat á áhrifum á börn.
„Það þarf að finna þessari þjónustu góðan stað.“
„Það þarf að finna þessari þjónustu góðan stað.“
Spurð hvort þetta sé akút segir Guðný María að það hafi farið fram vinna við að finna þjónustunni staðsetningu og að það þurfi að taka þann þráð aftur upp. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri ætli að funda með þeim á morgun, fimmtudag, til að ræða þessa hluti.
„Nú er komin upp óvissa,“ segir hún og að Samhjálp hafi þegar innréttað rýmið. Framkvæmdastýra sagði í viðtali í gær að framkvæmdum væri nærri lokið og þær hefðu kostað tugi milljóna.
Guðný María segir mikilvægt að huga að því hvaða staðsetning hentar fyrir þau sem sækja þjónustu Samhjálpar. Kaffistofa Samhjálpar er opin allan ársins hring frá klukkan 10 til 14 og er í boði að koma þangað og fá morgunmat og hádegismat gjaldfrjálst.
Um 300 til 400 máltíðir eru afgreiddar daglega og er hópurinn sem sækir þjónustuna afar fjölbreyttur en þangað leita til dæmis heimilislausir, hælisleitendur og fólk sem ekki hefur efni á mat. Guðný María segir að málið verði unnið hratt. Það sé stefna meirihlutans að gera það.
Vinna úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála er á lokastigi hvað varðar kærur frá íbúum vegna málsmeðferðar Reykjavíkurborgar á flutningi Kaffistofu Samhjálpar á Grensásveg 46. Nefndin sér fram á að ljúka sinni vinnu fyrir mánaðamót en Samhjálp stefnir á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði.
Fimm kærur hafa verið lagðar fram vegna fyrirhugaðs flutnings Kaffistofu Samhjálpar að Grensásvegi 46. Íbúar lýsa yfir áhyggjum af því að starfsemi verði hafin í húsinu áður en niðurstaða úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála liggur fyrir. Undirskriftasöfnun stendur yfir á island.is og hópur íbúa krafði framboðin um svör fyrir borgarstjórnarkosningar.
Íbúar í hverfi 108 lýstu á íbúafundi í gær yfir miklum vonbrigðum með ákvörðun Reykjavíkurborgar um að heimila staðsetningu Kaffistofu Samhjálpar á Grensásvegi. Um 200 íbúar samþykktu ályktun gegn flutningi kaffistofunnar og vilja að henni verði fundin hentugri staðsetning.