Margrét McArthur Friðriksdóttir blaðamaður var kærð af Barböru Björnsdóttur héraðsdómara og féll dómur í héraði 4. júní síðastliðinn ritaður af Jónasi Jóhannssyni. Þar kennir ýmissa grasa.
Þó mönnum geti fundist sitt um þá ákvörðun Barböru að kæra Margréti, hin kærðu orð hljóta endurnýjun lífdaga í meiðyrðamálum og er viðhaldið, kemur á óvart hversu orðljót Margrét er en hún er strangtrúuð. Það kann að skýra ákvörðun Barböru.
Séu ummæli Margrétar skoðuð sérstaklega má ljóst vera að þar er ekki kristilegum kærleiksblómum fyrir að fara. Málið er reyndar einstakt í íslenskri réttarfarssögu en hér eru dómarar að fjalla um mál sem snúa að hluta til að meintu sambandi dómara. Margrét hefur, í ítarlegu viðtali við Samstöðina, talað um að hún telji málið allt sýna að réttarfar á Íslandi sé í molum.
Greint hefur verið frá niðurstöðu dómsins en Vísir fylgdist með réttarhöldunum. Margrét var dæmd til að greiða 200.000 krónur í sekt til ríkissjóðs auk þess sem henni var gert að greiða 600.780 þúsund krónur til Skúla Sveinssonar fyrrum verjanda síns og 2/3 hluta 3.887.400 króna málsvarnalaun Hilmars Garðars Þorsteinssonar verjanda síns, en einn þriðji þeirra málsvarnarlauna greiðist úr ríkissjóði.
Vísir hefur dóminn undir höndum og er þar sérstaklega tekið til þess að Margrét setti ummælin fram í „hita leiksins“ svo vitnað sé í hana sjálfa. En í dómnum er sagt að með ummælunum hafi verið vegið gróflega og að ósekju að mannorði og og starfsheiðri Barböru Björnsdóttur héraðsdómara.
„Ummælin eru tilhæfulaus, dæma sig sjálf og eru rituð af einstaklingi sem var greinilega í mikilli geðshræringu yfir sakfellingardómi Barböru, sem síðar var snúið í Landsrétti,“ segir í dómsorði. Komið hefur fram að Margrét hyggst áfrýja þessum dómi.
Málið á rætur að rekja til þess þegar Barbara sakfelldi Margréti árið 2023, fyrir hótanir í garð baráttukonunnar Semu Erlu Serdaroglu í Héraðsdómi Reykjavíkur.
Ummælin einkennast af heift en þar var Margréti gefið að sök líflátshótun gegn Semu: „I´m gonna kill you, you fucking bich“. Margrét var dæmd í 30 daga skilorðsbundið fangelsi.
Í dómi héraðsdóms sem féll í upphafi mánaðar, eru ummæli Margrétar gegn Barböru þau tíunduð.
Auk þessa, en það hefur ekki komið fram, sendi Margrét Barböru einkaskilaboð í gegnum Facebook-reikning sinn: „Þú fremur á mér réttarmorð, og kærir mig fyrir að mótmæla því með sannleikann að vopni, áhugavert. Þú ert komin í naflaskoðun hvað varðar óheiðarleika þinn og lauslæti, og ef þú telur þig yfir mig hafin þá skjátlast þér, því sannleikurinn sigrar ávalt óheiðarleikann. Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak í kerfinu sem ber að svara. Vertu sæl, þangað til næst.“
Í dómnum er málið reifað fram og til baka. Margrét gekkst greiðlega við því að hafa ritað ummælin og vísaði til þess að Barbara væri gift kona sem haldið hefði við kvæntan mann, Símon Sigvaldason yfirmann sinn og dómsstjóra í Héraðsdómi Reykjavíkur. Símon hefur síðar verið skipaður dómari við Landsrétt. Þessi væri ástæðan fyrir því að hún teldi sig í fullum rétti, hún hafi verið sakfelld af lauslátri konu sem seldi blíðu sína í skiptum fyrir stöðu dómara.
Hún hafi selt sálu sína fyrir með umræddum dómi, yfir sér í máli gegn Semu sem hafi átt upptök að rifrildi í ágúst 2018, sem Margrét síðar hlaut dóm fyrir. Margrét sagðist standa við hvert orð.
Vísað er til skýrslu sem Barbara gaf hjá lögreglu 21. september 2023 þar sem hún greindi frá því að skrif Margrétar hafi flogið víða, þau hafi verið mjög truflandi fyrir fjölskyldu sína og hana sjálfa og hún vildi ekki sitja undir slíkum óhróðri. Þess vegna hafi hún kært.
Margrét hélt því fram að samband Barböru og Símonar væri altalað. Vísað var til bréfs sem ritað hafði verið til Dómstólasýslunnar 13. júní en það ritar Sigríður Hjaltested þar sem fjölyrt er um óviðeigandi samband þeirra Barböru og Símons. Barbara hafnaði því að hafa átt í ástarsambandi við Símon Sigvaldason en Símon neitaði að svara spurningunni. Hún væri óviðeigandi.
Í dómsniðurstöðu er reifað að í málinu takist á tvö sjónarmið sem eru tjáningarfrelsi ákærðu og svo sjónarmið um æruvernd og friðhelgi einkalífs Barböru Björnsdóttur. Ákæruvaldið hafni því að Facebook skrif Margrétar geti talist „liður í opinberri umræðu um mikilvæg þjóðfélagsleg málefni og eigi af þeim sökum brýnt erindi við almenning.“
Í niðurstöðum um efni máls segir að Barbara hafi verið skipuð í embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur 1. apríl 2013 og kosin varadómstjóri héraðsdóms 2017. Þar hlaut hún 12 af 19 greiddum atkvæðum samdómenda sinna. Barbara kvað upp dóm í sakamáli sem ákæruvaldið höfðaði gegn Margréti vegna hótunar í garð Semu Erlu. Þetta var 9. febrúar 2023.
Eftir að heim kom var hún að eigin sögn mjög reið og í miklu áfalli og heitt í hamsi ritaði hún eftirfarandi færslu:
„Viðbjóðslegur dómur og lauslát mella gefur sinn dóm: Nú var ég sakfelld í dag af lauslátri konu sem seldi blíðu sína til að komast í stöðu dómara, Barbara Björnsdóttir er mella sem hélt við harðgiftan mann (Símon Sigvaldason) svokallaður Simmi Grimmi eða Símon vondi, sem hefur verið uppáhald ákæruvaldsins, því hann hefur dæmt saklausa menn að óskekju fyrir ákæruvaldið. Þetta siðblinda pakk er auðsjáanlega að kalla eftir stríði sem þau munu fá, því ranglæti er eitthvað sem ég mun aldrei samþykkja, og enginn vill lenda á þeim stað.“
Og Margrét var ekki búin:
„Vitni staðfestu minn vitnisburð, en það var ekki tekið mark á þeim. Sema viðurkenndi meira að segja að Hákon (vitni) hafi hringt í sig til að vara hana við að ég væri á staðnum en hún sagðist hafa misst af símtalinu, Hákon sagði hins vegar að hann hefði ekki haft símann með sér umrætt kvöld og þarna er auugljóst misræmi í vitnisburði sem dómari tekur ekki mark á.
Fyrir mér er þessi dómari lauslát mella sem selt hefur sálu sína, og því verður svarað,. Og til að undirstrika allt þá verður þessu máli að sjálfsögðu áfrýjað og Símon Sigvaldar verður ekki tekinn sem gildur því hann á í ástarsambandi við umræddan dómara (og þetta er umtalað innan dómara og lögmannastéttarinnar.) Frumskógarlögmál stjórna Íslandi miðað við þennan úrskurð, svo mikið er víst.“
Í dómnum eru reifuð fordæmi hliðstæðra mála hjá Mannréttindadómstóli Evrópu. Þá vikið að ummælunum sem beri að meta heildstætt og í því samhengi sem þau eru sett fram. Er því ekki haldið fram af hálfu Margrétar, þó hún segðist fyrir dómi vera blaðamaður, að um fréttaflutning væri að ræða. Heldur væru ummælin rituð af afar reiðum einstaklingi og við það er miðað við úrlausn málsins.
Greint er frá því að fara verði varlega í að refsa einstaklingi sem fer út fyrir þau mörk tjáningarfrelsis sem varin eru af 10. gr. MSE og 73. gr. stjórnarskrár. Dómurinn tekur mið af þessum atriðum.
Endurtekinn málflutningur í meiðyrðamáli Margrétar Friðriksdóttur fór fram í morgun. Ákæruvaldið krefst þess að hún verði dæmd í þrjátíu daga fangelsi. Í lok þinghaldsins beindi Margrét orðum sínum að Barböru Björnsdóttur héraðsdómara og ítrekaði skoðun sína á henni, áður en hún flutti Passíusálm.
Héraðsdómur Reykjaness hefur hafnað kröfu Margrétar McArthur Friðriksdóttur um að fá að leiða dómarana Barböru Björnsdóttur, Símon Sigvaldason og Sigríði Hjaltested fyrir dóminn sem vitni í meiðyrðamáli lögreglunnar á hendur henni. Barbara og Símon höfðu áður gefið vitni en Margrét hélt því fram að Barbara hefði reynt að hafa áhrif á framburð Símonar. Þá vildi hún að Sigríður kæmi fyrir dóminn vegna ásakana Barböru um áralang einelti af hálfu Sigríðar.