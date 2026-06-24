Til marks um tíma þegar fólk vildi gefa eitthvað til baka Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 24. júní 2026 21:01 Pétur Geir Magnússon segir listaverkið og húsið bindast órjúfanlegum böndum. Vísir/Bjarni Listaverk Gerðar Helgadóttur á iðnaðarhúsi við Sæbraut er til vitnis um tíma þegar menn höfðu metnað fyrir því að gefa eitthvað til baka til samfélagsins, að mati listamanns sem gagnrýnir hugmyndir um að rífa húsið. Það stendur til að setja Sæbraut í stokk en til þess að koma umferðinni eitthvert annað og Dugguvogur 42, hann þarf mögulega að víkja, miðað við tillögur sem nú eru í skipulagsgátt. Og við það eru forsvarsmenn Gerðarsafns ekki sáttir enda er lágmynd listakonunnar Gerðar Helgadóttur í níu hlutum steypt í vesturvegg hússins, sem hefur staðið við Sæbraut síðan árið 1972. Pétur Geir Magnússon listamaður segir listaverkið til marks um metnað fyrri tíma en flutningafyrirtæki var til húsa í Dugguvogi þegar Gerður hannaði verkið. „Hún sótti fullt af bæklingum um varahluti í allskonar vörubíla og iðnaðartæki og myndaði þessa lágmynd úr því, þannig þetta er beintenging við starfsemi hússins og ef við tökum þetta í stærra samhengi iðnaðarhverfið í heild sinni.Þegar ljósið skín á þetta þá er þetta á stöðugri hreyfingu og þetta gleður, sérstaklega gleður vegfarendur eða gangandi.“ Nú gætu einhverjir heima spurt sig: Bíddu nú við, þetta er alveg við Sæbrautina, á iðnaðarsvæði, ekki á besta stað, hvað finnst þér um þá gagnrýni? „Þetta er einmitt einhver hluti sem mér finnst vanta í tengingu fólks í dag, er að þessi ábyrgð fólks sem fékk lóðir á sínum tíma og þótt að þau væru að gera iðnaðarhús, samanber Græna gímaldið umdeilda, að þeim fannst þeir ábyrgir fyrir því að allavega gera þetta eitthvað fallegt og gefa eitthvað til baka til samfélagsins, þess vegna skreyttu þeir oft eins og til dæmis Sundahöllina hérna aðeins lengra, hún er eftir Sigurjón Ólafsson og Gerður Helgadóttir hérna og að þetta myndi gleðja samfélagið og vera einhverskonar tilbreyting í staðinn fyrir bara lárétt eða lóðrétt bárujárn. Fegurð utan á húsum er bara mikils virði.“ Myndlist Sæbrautarstokkur Reykjavík Skipulagsmál Mest lesið „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Innlent Ekki séð dóttur sína í tvö ár og lá í sínu eigin þvagi í alla nótt Innlent Dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir banaslysið á Sæbraut Innlent „Mun skynsamlegri leið en að hækka skatta og gjöld“ Innlent „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Erlent Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut Innlent Fyrrverandi starfsmaður fær tæpar tuttugu milljónir Innlent Lögreglan leitar enn að Ernu Innlent Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Innlent Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Innlent Fleiri fréttir Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Til marks um tíma þegar fólk vildi gefa eitthvað til baka Hiti á fyrsta fundi: „Það þarf ekki minni menntun til að kenna minna fólki“ Aldrei upplifað annan eins hita í Lundúnum Nú mega yngri en 25 ára ekki leigja golfbíl Fluttur á sjúkrahús eftir að hafa ekið á kyrrstæðan bíl úti í vegkanti Ekki séð dóttur sína í tvö ár og lá í sínu eigin þvagi í alla nótt Skattamál: „Sumir kalla það hækkun, aðrir kalla það að hætta að fá afslátt“ Nóróveira í ostrum Fær ekki lögbundna þjónustu og óvissa um framtíð listaverks Fyrrverandi starfsmaður fær tæpar tuttugu milljónir Lögreglan leitar enn að Ernu „Mun skynsamlegri leið en að hækka skatta og gjöld“ Kölluð út vegna aflvana báts við Hellisey Segir bróðurdóttur sína hafa verið greindarskerta Dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir banaslysið á Sæbraut Tæplega tveggja ára fangelsi fyrir kókaínsmygl Þessi 24 vilja taka við bæjarstjórastólnum af Magnúsi Skráðum félögum í Nýju Avalon fjölgaði um 575 prósent Telja ríkið vera að brjóta samkomulag um börn með fjölþættan vanda Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut „Við stöndum öll með starfsemi Samhjálpar“ Óvissa með kaffistofu Samhjálpar og listaverk Gerðar í hættu Konum sem beita heimilisofbeldi fjölgar Kosti um tvo milljarða að laga verstu gangstéttirnar í borginni Hyggjast stórbæta aðstöðu ferðamanna við Hvítserk „Svona getur þetta ekki gengið lengur“ Þurfi að finna Kaffistofunni nýjan og góðan stað Jarðskjálftar í grennd við Húsafell en enginn órói „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Sjá meira