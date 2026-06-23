Innlent

Nýr í­þrótta­völlur vekur at­hygli í fá­mennri sveit

Freyja Þórisdóttir og Kristján Már Unnarsson skrifa
Íbúar Suðursveitar fagna fjölnota íþróttavelli en hver veit nema nýtt Íslandsmet verði slegið á vellinum um helgina?
Íbúar Suðursveitar fagna fjölnota íþróttavelli en hver veit nema nýtt Íslandsmet verði slegið á vellinum um helgina? Sýn/Egill Aðalsteinsson

Nýjum íþróttamannvirkjum er jafnan vel fagnað meðal þeirra sem munu njóta þeirra en við Hrollaugsstaði í Suðursveit er verið er að taka í notkun nýjan fjölnota íþróttavöll. Sveitin er mjög fámenn og eru þar innan við tuttugu heimili og því vekur nýi völlurinn mikla athygli.

Kristján Már Unnarsson fréttamaður Sýnar greindi frá málinu í kvöldfréttum en hann nefnir það meðal annars að kennslu hafi lokið í Hrollaugsstaðaskóla fyrir tuttugu árum eða svo.

Ekki nema um fimmtán heimili í sveitinni

„Ég er hér í ægifagurri umgjörð Hrollaugsstaðaskóla með Kálfafellstind hér fyrir ofan. Hér lauk kennslu fyrir tuttugu árum eða svo og það verður að hafa í huga að þetta er mjög fámenn sveit. Hér eru bara um fjórtán til fimmtán heimili þar sem er búið og því vekur mikla athygli þessi fjölnotaíþróttavöllur sem er kominn,“ segir Kristján en á vellinum eru meðal annars hlaupabraut, grindur fyrir grindahlaup, stökkgryfjur, og súlur og dýnur fyrir stangarstökk.

Þá er svo sannarlega ekki allt upptalið enn því að á vellinum er búið að koma fyrir eins konar búri svo hægt sé að æfa þar sleggjukast og kringlukast en þar er jafnframt bæði körfuboltavöllur og fótboltavöllur.

Öllu verði tjaldað til

Formaður Ungmennafélagsins Vísis í Suðursveit, sem var stofnað árið 1912, er Bjarni Malmquist Jónsson. Hann segir frá því að vígja eigi völlinn um helgina með alþjóðlegu frjálsíþróttamóti.

„Hér verður öllu tjaldað til og forseti ÍSÍ ætlar meðal annars að mæta og heiðra samkomuna,“ segir hann en bætir við að á vellinum verði gerð atlaga að Íslandsmeti kvenna í kringlukasti. Íslandsmethafinn sjálfur muni mæta þannig að líkurnar séu þokkalegar.

Hann segir að á vellinum sé notast við sömu efni og finna má á Ólympíuleikvöngum.

„Þetta er bara það flottasta sem þú finnur í sportinu. Þetta er það sama og er notað á alþjóðlegum völlum, Ólympíuleikvöngum og slíkum völlum, þannig að það er ekkert til sparað, öllu er til tjaldað,“ segir hann.

Hvaða samfélagslegu áhrif hefur svona völlur?

„Þetta bara hefur hellings þýðingu að hérna þjappa fólki svona saman. Að sameina sveitina aftur,“ segir Bjarni og útskýrir að þegar skólinn hafi liðið undir lok hafi vantað hvatningu til að hrista fólkið í sveitinni saman.

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