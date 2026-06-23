Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Freyja Þórisdóttir og Kristján Már Unnarsson skrifa 23. júní 2026 23:33 Íbúar Suðursveitar fagna fjölnota íþróttavelli en hver veit nema nýtt Íslandsmet verði slegið á vellinum um helgina? Sýn/Egill Aðalsteinsson Nýjum íþróttamannvirkjum er jafnan vel fagnað meðal þeirra sem munu njóta þeirra en við Hrollaugsstaði í Suðursveit er verið er að taka í notkun nýjan fjölnota íþróttavöll. Sveitin er mjög fámenn og eru þar innan við tuttugu heimili og því vekur nýi völlurinn mikla athygli. Kristján Már Unnarsson fréttamaður Sýnar greindi frá málinu í kvöldfréttum en hann nefnir það meðal annars að kennslu hafi lokið í Hrollaugsstaðaskóla fyrir tuttugu árum eða svo. Ekki nema um fimmtán heimili í sveitinni „Ég er hér í ægifagurri umgjörð Hrollaugsstaðaskóla með Kálfafellstind hér fyrir ofan. Hér lauk kennslu fyrir tuttugu árum eða svo og það verður að hafa í huga að þetta er mjög fámenn sveit. Hér eru bara um fjórtán til fimmtán heimili þar sem er búið og því vekur mikla athygli þessi fjölnotaíþróttavöllur sem er kominn,“ segir Kristján en á vellinum eru meðal annars hlaupabraut, grindur fyrir grindahlaup, stökkgryfjur, og súlur og dýnur fyrir stangarstökk. Þá er svo sannarlega ekki allt upptalið enn því að á vellinum er búið að koma fyrir eins konar búri svo hægt sé að æfa þar sleggjukast og kringlukast en þar er jafnframt bæði körfuboltavöllur og fótboltavöllur. Öllu verði tjaldað til Formaður Ungmennafélagsins Vísis í Suðursveit, sem var stofnað árið 1912, er Bjarni Malmquist Jónsson. Hann segir frá því að vígja eigi völlinn um helgina með alþjóðlegu frjálsíþróttamóti. „Hér verður öllu tjaldað til og forseti ÍSÍ ætlar meðal annars að mæta og heiðra samkomuna,“ segir hann en bætir við að á vellinum verði gerð atlaga að Íslandsmeti kvenna í kringlukasti. Íslandsmethafinn sjálfur muni mæta þannig að líkurnar séu þokkalegar. Hann segir að á vellinum sé notast við sömu efni og finna má á Ólympíuleikvöngum. „Þetta er bara það flottasta sem þú finnur í sportinu. Þetta er það sama og er notað á alþjóðlegum völlum, Ólympíuleikvöngum og slíkum völlum, þannig að það er ekkert til sparað, öllu er til tjaldað,“ segir hann. Hvaða samfélagslegu áhrif hefur svona völlur? „Þetta bara hefur hellings þýðingu að hérna þjappa fólki svona saman. Að sameina sveitina aftur,“ segir Bjarni og útskýrir að þegar skólinn hafi liðið undir lok hafi vantað hvatningu til að hrista fólkið í sveitinni saman. Íþróttir barna Frjálsar íþróttir Tímamót Sveitarfélagið Hornafjörður Mest lesið Nafn mannsins sem lést í umferðarslysi austan við Vík Innlent Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Innlent Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Innlent Operation Raccoon: Krónur urðu að evrum og slóðin leiddi að höfuðpaurum Innlent Fjölskylduferð í skemmtigarð tók óvænta stefnu í hitabylgjunni Erlent „Það var alveg skýrt að það ætti bara að drepa þetta mót hjá okkur“ Innlent Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækis síns Innlent Fengju ekki að rústa verslunarmiðstöð óáreittir Innlent Byrjuð að laga „frægustu gangstéttina í Grafarvogi“ Innlent Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Innlent Fleiri fréttir Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Rafmagn er farið af í miðbæ Reykjavíkur Vilja að konur uppgötvi sinn æðsta tilgang: að verða mæður Facebook og Instagram liggi niðri vegna bilunar Allir umsækjendurnir metnir jafn hæfir Tónleikasvæðið á Þingvöllum fyrir og eftir: Eins og „góð mosatæting“ „Við erum eitt þeirra landa sem skilja fiskveiðarnar einna best“ Harpa verður fulltrúi Íslands á heimsmeistaramóti nuddara Sjálfstæðisflokkur á flugi og ríkisstjórnin aldrei mælst með minna fylgi Tíðindi í glænýrri Maskínukönnun, Samhjálp og HM í nuddi Opna nýtt hjúkrunarheimili með 90 rýmum í Reykjanesbæ Íbúar höfðu betur: Umsókn Samhjálpar felld úr gildi Myndir úr Hvalfirði: Langreyðar dregnar á land „Planið“ sé byrjað að virka Gjörbreytt staða ef Íslendingar ganga inn í ESB Operation Raccoon: Krónur urðu að evrum og slóðin leiddi að höfuðpaurum Byrjuð að laga „frægustu gangstéttina í Grafarvogi“ „Úr penna þeirra manna streymir gamalt fullyrðingarusl“ Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækis síns Eins og að vera í bakaraofni í hitabylgjunni: „Raunveruleg hætta á að fólk geti fengið hitaslag“ Fjöldi tilvika af glæfralegum framúrakstri áhyggjuefni „Dýravernd er ekki öfgaskoðun“ Hvalirnir skornir og lögreglan með áhyggjur af hraðakstri Segir milljarðahönnun skóla í Vogahverfi óraunhæfa Þrjú alvarleg ofbeldisbrot Hvetja stjórnvöld til að binda enda á „villimannslegar“ hvalveiðar Rabarbari hafinn til vegs og virðingar á Blönduósi Fengju ekki að rústa verslunarmiðstöð óáreittir Langreyðarnar komnar á land Sextán mánuðir á skilorði fyrir að brjóta á átta stúlkum Sjá meira