Innlent

Kölluð út vegna afl­vana báts við Hellis­ey

Lovísa Arnardóttir skrifar
Myndin er tekin við bryggju í Vestmannaeyjum.
Myndin er tekin við bryggju í Vestmannaeyjum. Eyjafréttir

Klukkan tíu í morgun var áhöfn björgunarskipsins Þórs í Vestmannaeyjum kölluð út vegna aflvana fiskibáts. Í tilkynningu frá Landsbjörg kemur fram að einn skipverji hafi verið um borð og taldi hann enga yfirvofandi hættu á ferðum fyrir utan aflleysið.

Í tilkynningu kemur einnig fram að áhöfn Þórs hafi í þetta sinn verið óvenju fljót til skips. Þór hafi verið lagður úr höfn rétt um fimm mínútum eftir að útkall barst og stefnan hafi verið sett út innsiglinguna og svo til austurs að Hellisey þar sem fiskibáturinn var.

Frá aðgerðum í dag. Landsbjörg

„Siglingin þangað tók rétt um tuttugu mínútur og um þremur korterum eftir útkall var búið að koma taug á milli bátanna og Þór farinn að draga. Rétt fyrir klukkan 12 var Þór kominn með bátinn inn á Klettsvík þar sem áhöfnin tók bátinn á síðu Þórs til að koma honum örugglega að bryggju,“ segir í tilkynningunni.

Um tuttugu mínútur í eitt hafi Þór svo verið kominn aftur að bryggju.

Kölluð út við Siglufjörð

Í tilkynningu Landsbjargar kemur einnig fram að um tvö í dag hafi áhöfn björgunarskipsins Sigurvins á Siglufirði verið kölluð út til aðstoðar öðrum fiskibát sem varð aflvana rétt norður af Straumnesi og sé enn á leiðinni.

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