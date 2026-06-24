Kölluð út vegna aflvana báts við Hellisey Lovísa Arnardóttir skrifar 24. júní 2026 15:18 Myndin er tekin við bryggju í Vestmannaeyjum. Eyjafréttir Klukkan tíu í morgun var áhöfn björgunarskipsins Þórs í Vestmannaeyjum kölluð út vegna aflvana fiskibáts. Í tilkynningu frá Landsbjörg kemur fram að einn skipverji hafi verið um borð og taldi hann enga yfirvofandi hættu á ferðum fyrir utan aflleysið. Í tilkynningu kemur einnig fram að áhöfn Þórs hafi í þetta sinn verið óvenju fljót til skips. Þór hafi verið lagður úr höfn rétt um fimm mínútum eftir að útkall barst og stefnan hafi verið sett út innsiglinguna og svo til austurs að Hellisey þar sem fiskibáturinn var. Frá aðgerðum í dag. Landsbjörg „Siglingin þangað tók rétt um tuttugu mínútur og um þremur korterum eftir útkall var búið að koma taug á milli bátanna og Þór farinn að draga. Rétt fyrir klukkan 12 var Þór kominn með bátinn inn á Klettsvík þar sem áhöfnin tók bátinn á síðu Þórs til að koma honum örugglega að bryggju,“ segir í tilkynningunni. Um tuttugu mínútur í eitt hafi Þór svo verið kominn aftur að bryggju. Kölluð út við Siglufjörð Í tilkynningu Landsbjargar kemur einnig fram að um tvö í dag hafi áhöfn björgunarskipsins Sigurvins á Siglufirði verið kölluð út til aðstoðar öðrum fiskibát sem varð aflvana rétt norður af Straumnesi og sé enn á leiðinni. Björgunarsveitir Vestmannaeyjar Sjávarútvegur Fjallabyggð Mest lesið „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Innlent „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Erlent Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut Innlent Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Innlent Dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir banaslysið á Sæbraut Innlent Vilja að konur uppfylli sinn æðsta tilgang: að verða mæður Innlent Þurfi að finna Kaffistofunni nýjan og góðan stað Innlent „Svona getur þetta ekki gengið lengur“ Innlent Tónleikasvæðið á Þingvöllum fyrir og eftir: Eins og „góð mosatæting“ Innlent „Við stöndum öll með starfsemi Samhjálpar“ Innlent Fleiri fréttir Kölluð út vegna aflvana báts við Hellisey Segir fjölskylduföðurinn hafa verið afar stjórnsaman Dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir banaslysið á Sæbraut Tæplega tveggja ára fangelsi fyrir kókaínsmygl Þessi 24 vilja taka við bæjarstjórastólnum af Magnúsi Skráðum félögum í Nýju Avalon fjölgaði um 575 prósent Telja ríkið vera að brjóta samkomulag um börn með fjölþættan vanda Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut „Við stöndum öll með starfsemi Samhjálpar“ Óvissa með kaffistofu Samhjálpar og listaverk Gerðar í hættu Konum sem beita heimilisofbeldi fjölgar Kosti um tvo milljarða að laga verstu gangstéttirnar í borginni Hyggjast stórbæta aðstöðu ferðamanna við Hvítserk „Svona getur þetta ekki gengið lengur“ Þurfi að finna Kaffistofunni nýjan og góðan stað Jarðskjálftar í grennd við Húsafell en enginn órói „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Fluttur á slysadeild eftir að bifreið var ekið á rafskútu Fer full af bjartsýni og von inn á fundinn: „Ég treysti því bara að við getum haldið áfram á einhverjum tímapunkti“ Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Rafmagn komið aftur á í miðbæ Reykjavíkur Vilja að konur uppfylli sinn æðsta tilgang: að verða mæður Facebook og Instagram liggi niðri vegna bilunar Allir umsækjendurnir metnir jafn hæfir Tónleikasvæðið á Þingvöllum fyrir og eftir: Eins og „góð mosatæting“ „Við erum eitt þeirra landa sem skilja fiskveiðarnar einna best“ Harpa verður fulltrúi Íslands á heimsmeistaramóti nuddara Sjálfstæðisflokkur á flugi og ríkisstjórnin aldrei mælst með minna fylgi Tíðindi í glænýrri Maskínukönnun, Samhjálp og HM í nuddi Opna nýtt hjúkrunarheimili með 90 rýmum í Reykjanesbæ Sjá meira