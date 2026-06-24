Erica Mancel, systir Emeric Mancel, manns sem fannst látinn á hótelherbergi á Edition-hótelinu í fyrra, bar vitni fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Erica er mágkona Ming Ting Mancel, sem er ákærð fyrir að bana dóttur sinni í samráði við Emeric, eiginmann sinn, á hótelinu. Erica segir bróður sinn hafa verið afar stjórnsaman og að eiginkona hans og dóttir hafi verið undirgefnar honum. Hún segir bróðurdóttur sína hafa verið greindarskerta og hún hefði átt í erfiðleikum með að búa ein.
Réttarhöldin í Edition-málinu héldu áfram í dag, þar sem hin 56 ára Ming Ting Mancel hefur verið ákærð fyrir að myrða 29 ára dóttur sína, Catherine, í samráði við eiginmann sinn, Emeric Mancel heitinn, á lúxushótelinu Reykjavik Edition í júní 2025.
Samkvæmt ákærunni eiga hjónin að hafa haldið dóttur sinni, Catherine, fastri og brugðið snöru um háls hennar til að þrengja að öndunarvegi.
Aftur á móti hefur komið fram í málflutningi Ming Ting að fjölskyldan öll hafi ætlað að svipta sig lífi á hótelherberginu þessa nótt, aðfaranótt 14. júní. Ming Ting sagði að dóttir sín hefði ekki streist á móti en viðurkenndi engu að síður að dóttir hennar hefði viljað fara á annan hátt. Réttarlæknir sagði aftur á móti að klóráverkar á hálsi kynnu að benda til þess að hún hafi streist á móti.
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Erica Mancel, mágkona Ming Ting og systir Emeric, bar vitni fyrir dómi í gegnum fjarfundarbúnað í dag.
Hún segist hafa átt í brotakenndu sambandi við bróður sinn og fjölskyldu hans. Meira hafi þó orðið úr sambandi systkinanna eftir andlát móður þeirra árið 2020 en fram að því hafi samskiptin verið lítil sem engin. Til að mynda hafi henni ekki verið boðið í hjónavígslu bróður síns og Ming Ting.
Aðspurð hvort að hún hafi verið náin Catherine, dóttur þeirra hjóna, segist hún ekki hafa verið það, enda hafi samband stórfjölskyldunnar verið slitrótt vegna fjölskylduerja og erfðadeilna.
Systir Emeric segir Catherine, dóttur þeirra hjóna, hafa verið „lítillega greindarskert sem stafaði af vansköpun á heila“. Foreldrar hennar hefðu verndað dóttur sína mjög en einnig hvatt hana til að stunda nám.
Aðspurð hvort Catherine hafi verið háð foreldrum sínum að hennar mati segir hún að það hefði ábyggilega reynst Catherine afar erfitt að búa ein. Hún segir dótturina hafa átt í nánu sambandi við foreldra sína en þau hafi alltaf búið saman.
Spurð hvort hún myndi lýsa fjölskyldunni sem hefðbundinni fjölskyldu segir hún að sem útivinnandi nútímakonu finnist henni fjölskyldan frekar hafa líkst hefðbundinni fjölskyldu sjöunda áratugarins. Emeric hafi tekið allar ákvarðanir fjölskyldunnar og bæði Ming Ting og Catherine hafi verið undirgefnar honum.
Ming Ting hafi verið að einhverju leyti fjárhagslega háð eiginmanni sínum og hann hafi sagt systur sinni sjálfur að Ming Ting tæki engar ákvarðanir. Catherine hafi hins vegar verið í vinnu og haft tekjur, en systir Emerics segist þó nokkuð viss um að hún hafi ekki borgað leigu þar sem þau fjölskyldan bjuggu.
Mágkona hinnar ákærðu telur líklegt að Emeric bróðir sinn hafi skipulagt „allt sem gerðist á Íslandi“ í Dyflinni, þar sem fjölskyldan var búsett, enda hafi hann verið vanur að skipuleggja allt fyrir fjölskylduna.
„Ég er sannfærð um það að Emeric var búinn að skipuleggja þetta áður en þau lögðu af stað í ferðalagið til Íslands,“ segir Erica.
Hún segir bróður sinn hafa verið þunglyndan, bæði vegna erfðadeilna innan fjölskyldunnar og hann hafi verið meðvitaður um að hann væri dauðvona vegna nýrnasjúkdóms sem hann glímdi við.
Emeric hafi ekki viljað skilja eiginkonu og dóttur sínar einar eftir. Dótturina, Catherine, með greindarskerðingu, og eiginkonuna, Ming Ting, sem hafi aldrei hugað að fjármálum fjölskyldunnar og þyrfti að eiga við erfðadeilu fjölskyldunnar.
Emeric hafi sent systur sinni og lögmanni tölvupóst þann 10. júní. Hann hafi sagt sér að hann væri að fara í frí en hafi ekki gefið upp áfangastaðinn Ísland. Auk þess hafi hann sent systur sinni erfðaskrá sína. Auk þess hafi hann skrifað í póstinum: „Við erum farin, þú sérð okkur ekki aftur,“ og lokið honum á orðunum „vertu sæl.“ Hún segir póstinn hafa verið sönnun fyrir því að þau öll hafi ætlað að deyja á Íslandi.
Aðalmeðferð málsins heldur áfram á mánudag.