Konum sem beita heimilisofbeldi fjölgar Lovísa Arnardóttir skrifar 24. júní 2026 11:27 Lögreglan hefur á fyrstu þremur mánuðum ársins sinnt fjölda verkefna vegna heimilisofbeldis víða um land. Vísir/Vilhelm Ný gögn ríkislögreglustjóra fyrir fyrsta ársfjórðung 2026, janúar til mars, sýna að konur beittu ofbeldi í rúmlega fjórðungi heimilisofbeldismála, eða 27 prósent þeirra. Það er fjölgun frá síðustu árum. Konur eru þolendur í flestum tilvikum, eða í tæpum 70 prósentum tilfella sama til hvaða flokks er litið. Í tilkynningu ríkislögreglustjóra kemur fram að hlutfall kvenna hafi hækkað jafnt og þétt undanfarin ár, úr 17 prósentum árið 2021 í 24 prósent árið 2025, og hafi ekki mælst hærra á tímabilinu. Þar segir einnig að helst megi rekja þessa hækkun til mála þar sem fólk tengist fjölskyldutengslum. Tilkynningum um ágreining milli skyldra og tengdra aðila fækkaði verulega milli ára samkvæmt tilkynningu. Karlar eru þó enn í miklum meirihluta árásaraðila, eða 73,5 prósent og konur 67,9 prósent þolenda árása. Meðalaldur gerenda er samkvæmt skýrslu 36 ár og þolenda um 34 ár. Í tilkynningu ríkislögreglustjóra kemur einnig fram að tilkynningum um ágreining milli skyldra eða tengdra aðila, þar sem ekki er grunur um brot, fækkaði úr 332 málum fyrstu þrjá mánuði ársins 2025 í 258 mál á sama tímabili 2026, eða um 22 prósent. Heimilisofbeldismál, þar sem grunur er um brot á borð við líkamsárás, hótun eða eignaspjöll, eru mjög svipuð að fjölda og í fyrra, eða 327 tilvik samanborið við 322, samkvæmt tilkynningunni. Þar kemur einnig fram að samanlagt hafi 585 tilvik heimilisofbeldis og ágreinings verið skráð á tímabilinu en 654 á sama tíma í fyrra og skýrist sú fækkun nær alfarið af færri ágreiningsmálum. Fleiri makar sem beita ofbeldi en færri fyrrverandi Í skýrslu ríkislögreglustjóra kemur fram að þegar heimilisofbeldismálin eru greind eftir tegund kemur í ljós að ofbeldi af hendi maka jókst úr 119 tilvikum fyrstu þrjá mánuði ársins 2025 í 135 tilvik sama tímabils 2026, eða um 13 prósent. Á móti fækkaði ofbeldi af hendi fyrrum maka úr 70 tilvikum í 61. Ofbeldi foreldris í garð barns var 52 tilvik samanborið við 47 fyrstu þrjá mánuði ársins 2025 og ofbeldi barns í garð foreldris 57 tilvik samanborið við 51 á sama tíma í fyrra. Karlmenn voru oftast gerendur þegar um var að ræða ofbeldi af hendi maka, núverandi eða fyrrverandi, eða í 78,2 prósent tilfella og konur þolendur í 74,4 prósent tilfella. Þá fækkaði tilvikum sem flokkast undir endurtekna eða alvarlega hótun gegn lífi og heilsu samkvæmt 218. gr. b hegningarlaga úr 43 í 31 á sama tímabili. Beiðnir um nálgunarbann og/eða brottvísun voru 35, eða jafnmargar og á sama tímabili í fyrra. Samkvæmt skýrslunni áttu um 73 prósent heimilisofbeldismála á tímabilinu sér stað á höfuðborgarsvæðinu og 27 prósent á landsbyggðinni. Þá voru 63 prósent ágreiningsmála á höfuðborgarsvæðinu og 37 prósent á landsbyggðinni. Heimilisofbeldi Kynbundið ofbeldi Ofbeldi gegn börnum Mest lesið „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Innlent Vilja að konur uppfylli sinn æðsta tilgang: að verða mæður Innlent Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Innlent Þurfi að finna Kaffistofunni nýjan og góðan stað Innlent „Svona getur þetta ekki gengið lengur“ Innlent Tónleikasvæðið á Þingvöllum fyrir og eftir: Eins og „góð mosatæting“ Innlent Slegið á fingur Trumps vegna stríðsreksturs í Íran Erlent Nýir bandamenn Miðflokksins sakaðir um rasisma gegn þingkonu Erlent Kosti um tvo milljarða að laga verstu gangstéttirnar í borginni Innlent Fer full af bjartsýni og von inn á fundinn: „Ég treysti því bara að við getum haldið áfram á einhverjum tímapunkti“ Innlent Fleiri fréttir „Við stöndum öll með starfsemi Samhjálpar“ Óvissa með kaffistofu Samhjálpar og listaverk Gerðar í hættu Konum sem beita heimilisofbeldi fjölgar Kosti um tvo milljarða að laga verstu gangstéttirnar í borginni Hyggjast stórbæta aðstöðu ferðamanna við Hvítserk „Svona getur þetta ekki gengið lengur“ Þurfi að finna Kaffistofunni nýjan og góðan stað Jarðskjálftar í grennd við Húsafell en enginn órói „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Fluttur á slysadeild eftir að bifreið var ekið á rafskútu Fer full af bjartsýni og von inn á fundinn: „Ég treysti því bara að við getum haldið áfram á einhverjum tímapunkti“ Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Rafmagn komið aftur á í miðbæ Reykjavíkur Vilja að konur uppfylli sinn æðsta tilgang: að verða mæður Facebook og Instagram liggi niðri vegna bilunar Allir umsækjendurnir metnir jafn hæfir Tónleikasvæðið á Þingvöllum fyrir og eftir: Eins og „góð mosatæting“ „Við erum eitt þeirra landa sem skilja fiskveiðarnar einna best“ Harpa verður fulltrúi Íslands á heimsmeistaramóti nuddara Sjálfstæðisflokkur á flugi og ríkisstjórnin aldrei mælst með minna fylgi Tíðindi í glænýrri Maskínukönnun, Samhjálp og HM í nuddi Opna nýtt hjúkrunarheimili með 90 rýmum í Reykjanesbæ Íbúar höfðu betur: Umsókn Samhjálpar felld úr gildi Myndir úr Hvalfirði: Langreyðar dregnar á land „Planið“ sé byrjað að virka Gjörbreytt staða ef Íslendingar ganga inn í ESB Operation Raccoon: Krónur urðu að evrum og slóðin leiddi að höfuðpaurum Byrjuð að laga „frægustu gangstéttina í Grafarvogi“ „Úr penna þeirra manna streymir gamalt fullyrðingarusl“ Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækis síns Sjá meira