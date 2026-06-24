Innlent

Nú mega yngri en 25 ára ekki leigja golfbíl

Freyja Þórisdóttir skrifar
Ungur kylfingur ók þessum golfbíl út af stígnum, sem betur fer slasaðist enginn alverlega.
Ungur kylfingur ók þessum golfbíl út af stígnum, sem betur fer slasaðist enginn alverlega. Facebook/GKG

Vegna tíðra óhappa á golfbílum í leigu ungra kylfinga hefur aldurstakmark hjá Golfklúbbi Kópavogs og Garðabæjar verið hækkað í tuttugu og fimm, en það er átta ára hækkun frá fyrra aldurstakmarki hjá klúbbnum.

Í færslu sem birt var á Facebook-síðu Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar GKG segir að það hafi færst í vöxt að ungir kylfingar leigi golfbíla og því miður hafi það leitt til þess að hætta hafi skapast af notkun þeirra.

„Núna í vikunni varð óhapp sem hefði getað endað með ósköpum en sem betur fer urðu ekki slys á fólki en töluverðar skemmdir urðu á golfbílnum,“ segir í færslunni.

Því þurfi kylfingar nú að sýna fram á að þeir séu orðnir tuttugu og fimm ára gamlir til þess að fá golfbíl leigðan en þeir þurfi jafnframt að kvitta undir ábyrgðaryfirlýsingu. Aldurstakmarkið var áður sautján ár.

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