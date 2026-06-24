Fyrrverandi starfsmaður á veitingastað sem rekinn var af athafnamanninum Quang Lé hafði betur gegn þrotabúi Vietnam restaurant í einkaréttarkröfumáli fyrir Landsrétti. Alls fær hann 19,9 milljónir króna í forgangskröfu í þrotabúið eftir að viðurkennt var að launakröfur hans skyldu einnig ná til yfirvinnu enda fékkst það staðfest að hann hefði unnið tólf tíma á dag, sex daga vikunnar.
Frá þessu er greint í tilkynningu frá Eflingu en Landsréttardómurinn hefur ekki verið birtur opinberlega.
Í tilkynningu stéttarfélagsins er greint frá því að þýðingamikill sigur hafi unnist félagsmanni í gær þegar dómurinn hafi úrskurðað í máli manns sem unnið hafði hjá veitingastaðnum Vietnam restaurant áður en staðurinn var tekinn til gjaldþrotaskipta.
Í tilkynningunni segir að dómurinn hafi viðurkennt meðal annars að launakröfur mannsins skyldu ná til yfirvinnu hans og sneri þar með við úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur.
„Er um gríðarlega mikið hagsmunamál að ræða, bæði fyrir umræddan mann, en einnig fyrir um á fjórða tug annarra starfsmanna, þar á meðal Eflingarfélaga, sem bíða úrlausnar sinna mála.“
Wokon, rekstrarfélag Wok On, var tekið til gjaldþrotaskipta 12. júní 2024, en fyrir þann tíma hafði lögregla ráðist í umfangsmiklar aðgerðir sem beindust að fyrirtækjum í eigu veitingamannsins Quangs Lé, en hann var grunaður um mansal, peningaþvætti, brot á atvinnuréttindum útlendinga og skipulagða brotastarfsemi.
Quang Le var bæði einn umsvifamesti veitingamaður landsins auk þess að reka gistiheimili í miðbæ Reykjavíkur. Hann er grunaður um mansal og skipulagða glæpastarfsemi.
Sjá einnig: Mál Quangs Lé
Lögregla hefur enn ekki gefið út ákæru í máli Quang Lé, sem alls átti átta félög á þessum tíma sem ýmist héldu utan um rekstur veitingastaða eða voru fasteignafélög.
Vietnam restaurant var úrskurðað gjaldþrota 12. september 2024 og á málið sem Landsréttur úrskurðaði í gær rætur að rekja til þess, að því er fram kemur í tilkynningunni.
Í tilkynningu Eflingar er það reifað að fyrir dómi hafi þess verið krafist að þrotabúið greiddi manninum vangoldin laun, annars vegar vegna dagvinnu og hins vegar vegna yfirvinnu, auk orlofs.
Skiptastjóri þrotabúsins hafi þegar fallist á að greiða dagvinnulaunin en ágreiningur hafi verið um yfirvinnu, þar sem krafan var tæpar 15 milljónir króna. Sú krafa byggði á því að maðurinn hefði frá upphafi ráðningarsamnings síns, frá febrúar 2022, unnið mun meira en hann hafi fengið greitt fyrir.
Hann hafi að jafnaði unnið tólf klukkustundir á dag, sex daga vikunnar.
Við málareksturinn hafi verið bent á það að það væri á ábyrgð vinnuveitanda að halda utan um unnar yfirvinnustundir samkvæmt lögum. Það hafi hann hins vegar ekki gert.
Skiptastjóri þrotabúsins vildi meina að starfsmaðurinn fyrrverandi yrði að færa sönnur á að hann hefði unnið umrædda yfirvinnu, en engin tiltæk skjöl eða tímaskráningar um vinnutíma lágu fyrir.
Í ljósi þess leiddi fyrrverandi starfsmaðurinn fram fjölda vitna, fyrrverandi starfsmenn Vietnam Restaurant, sem hafi borið um það vitni að vinnutími mannsins, sem og þeirra allra, hafi verið tólf klukkustundir á dag, sex daga vikunnar.
Sömu vitnisburðir hafi legið fyrir í skýrslum lögreglu af starfsfólkinu, auk þess sem upplýsingar um opnunartíma veitingastaðarins hafi gefið þeim vitnisburðum vægi.
Í tilkynningu Eflingar segir að í úrskurði Landsréttar komi fram að í ljósi þess að ekki hafi neitt komið fram um að Vietnam Restaurant hafi komið upp kerfi til að halda utan um unnar vinnustundir, svo sem skylt er, hafi það verði það á ábyrgð vinnuveitandans, og þar með skiptastjóra þrotabúsins, að hnekkja staðhæfingum starfsfólksins um vinnutíma. Það hafi þrotabúið ekki gert.
Dómurinn hafi fallist á kröfu starfsmannsins fyrrverandi um að hann hefði unnið mikla yfirvinnu sem skyldi hafa stöðu forgangskröfu í þrotabúið. Alls var upphæð yfirvinnunnar sem dómurinn úrskurðaði um rétt rúmar 14 milljónir króna. Þá var jafnframt fallist á aðrar kröfur, þ.e. um dagvinnu og orlof.
Alls hafi Landsréttur úrskurðað að tæpar 19,9 milljóna króna kröfur starfsmannsins fyrrverandi skyldu njóta forgangs sem launakröfur við skipti á þrotabúi Vietnam Restaurant.
Kærufrestur til Hæstaréttar vegna málsins er tvær vikur en alls óljóst er hvort málinu verði áfrýjað, segir í niðurlagi tilkynningarinnar.