Íslendingur sem búsettur er í Lundúnum segist aldrei hafa upplifað annan eins hita í borginni. Banvæn hitabylgja ríður yfir Evrópu og eru líkur á að nýtt hitamet fyrir júní verði sett á Englandi.
Bresk yfirvöld hafa gefið út rauða hitaviðvörun fyrir stóran hluta Mið- og Suður- Englands og Wales en viðvörunin hefur einungis einu sinni áður verið gefin út og var það í júlí árið 2022 þegar hitinn fór yfir fjörutíu gráður. Skólum hefur sums staðar verið lokað og lestaferðum aflýst, en hitinn getur sveigt teina og haft áhrif á rafmagnsvíra sem knýja lestarkerfið áfram.
Íslendingur sem búsettur er í Lundúnum segist aldrei hafa upplifað annan eins hita í borginni.
„Þannig það eru bara flestir heima hjá sér sem geta. Sem stendur er ég að fylla fötur af svita,“ sagði Jes Gíslason.
Enda loftkælingin ekki með besta móti í íbúð Jes. Þrjátíu og fimm stiga hiti var úti þegar viðtalið var tekið og segir Jes að þegar gengið er út mæti honum heitur veggur.
„Af því að London er ekki byggt fyrir svona veður. Hitinn safnast allur saman og verður þéttur þannig það er nánast ómögulegt að vera í London í svona hitabylgju.“
Og segir Jes enga golu á svæðinu. Hann segir marga hafa undirbúið sig undir ástandið en tekur ekki eftir því að fólk hamstri vatn úr verslunum. Sjálfur keypti hann glerflöskur sem hann fyllir af vatni.
Ætlaru að fara eitthvað út í dag?
„Nei ég ætla bara að svitna heima.“
Hann segist sakna veðurfarsins á Íslandi. Á meðan landsmenn hér heima flykkjast út í hitann ætli Jes að flýja hann með Íslandsferð í júlí.
„Maður horfir á það í hillingum nánast.“
Áfram er spáð miklum hita í Frakklandi, á Spáni og Ítalíu. Rauðar viðvaranir hafa verið gefnar út í sextán borgum Ítalíu þar sem hitinn er talinn getað náð allt að 41 gráðu í Flórens og 28 gráðum í Mílanó.
Áfram er varað við lífshættulegri hitabylgju í Evrópu, allt frá London í vestri til Mílanó í austri, í dag. Líkur eru á að nýtt hitamet fyrir júní verði sett á Englandi.
Nýliðin nótt var sú heitasta frá upphafi mælinga í Frakklandi og Lundúnum er lýst sem bakaraofni. Hitabylgjan í Evrópu hefur reynst banvæn en veðurfræðingur sem talar frá Róm segir að miðja hitahvelfingarinnar sé að færast norður yfir Bretlandseyjar.