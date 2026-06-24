Hiti á fyrsta fundi: „Það þarf ekki minni menntun til að kenna minna fólki“ Lovísa Arnardóttir skrifar 24. júní 2026 20:41 Sigrún Ásta Einarsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, er nýr formaður nýs leikskóla- og daggæsluráðs. Aðsend og Vísir/Vilhelm Áheyrnarfulltrúar starfsmanna og stjórnenda í leikskólum og foreldra leikskólabarna gagnrýna þá breytingu að meirihlutinn hafi aðskilið grunn- og leikskólastigið í tveimur nýjum ráðum. Þá gagnrýna fulltrúar starfsmanna og stjórnenda það harðlega að meirihluti ætli í samtali við ráðherra um styttingu leikskólakennaranámsins. Leikskólastigið í Reykjavík tilheyrir nú nýju ráði, leikskóla- og daggæsluráði, en grunnskólinn tilheyrir enn skóla- og frístundaráði. Fyrsti fundur nýs leikskóla- og daggæsluráðs fór fram í fyrradag. Sigrún Ásta Einarsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, er formaður ráðsins. Í bókun fulltrúanna, Guðrúnar Gunnarsdóttur fulltrúa leikskólastjóra og Lindu Óskar Sigurðardóttur fulltrúa starfsfólks í leikskólum, er bent á að leikskólinn sé samkvæmt lögum fyrsta skólastigið og að það veki því furðu að leikskólastiginu sé blandað við daggæsluráð. „Bent er á að eftir breytinguna er skóla- og frístundaráð rangnefni. Skóli er samheiti yfir öll skólastig en ekki heiti á grunnskólanum. Réttnefni á skóla- og frístundaráði væri þá grunnskóla- og frístundaráð eða grunnskóla-, tónlistarskóla- og frístundaráð ef tónlistarskólinn er enn partur af ráðinu,“ segir enn fremur í bókun þeirra. Ítreka mikilvægi góðra samskipta beggja skólastiga Anna Laufey Stefánsdóttir, áheyrnarfulltrúi foreldra barna í leikskólum, gagnrýndi einnig breytinguna á fundi. „Samskipti og samræmi á milli skólastiga skipta mjög miklu máli, enda er leikskólastigið fyrsta skólastigið. Foreldrar leikskólabarna eru annaðhvort með börn í grunnskólum eða væntanleg börn í grunnskólum. Það er mikilvægt að samskipti og áherslur séu samstíga á milli stiga,“ segir í bókun. Þessu svöruðu fulltrúar meirihlutans, þær Sigrún Ásta og Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar, og bentu á að meirihlutinn hefði ákveðið að stofna sérstakt leikskóla- og daggæsluráð til þess að draga fram mikilvægi málaflokkanna. „Skóla- og frístundasvið hefur umsjón með bæði leikskóla- og daggæsluráði og skóla- og frístundaráði sem er lykilatriði í því að málefni beggja skólastiga séu rædd í samfellu og gott samtal sé á milli ráðanna,“ segir í bókun meirihlutans um málið. Mikill áhugi sé á leikskólakennaranámi Í umræðu á fyrsta fundi ráðsins fór svo fram kynning á verkefnalista meirihlutans en á honum er til dæmis að hefja viðræður við vinnustaði um stofnun leikskóla eða daggæslu, stofnun nýs daggæslustigs, systkinaforgang, samtal við stjórnvöld um lengingu fæðingarorlofs og að hefja samtal við barna- og menntamálaráðherra um áhrif afnáms eins leyfisbréfs og styttingar leikskólakennaranáms á mönnun leikskóla og ræða mótvægisaðgerðir. Það síðasta gagnrýna áheyrnarfulltrúar starfsmanna og stjórnenda í leikskólum harðlega í bókun á fundinum. Breytingin var töluvert rædd í aðdraganda kosninga og var þessi tillaga gagnrýnd af Félagi leikskólakennara. „Búið er að sýna fram á með haldbærum gögnum að eitt leyfisbréf hefur gert það að verkum að flæðið á milli skólastiga hefur nánast verið jafnt undanfarin tvö ár. Það var svo sannarlega ekki raunin fyrir leyfisbréfabreytinguna og hallaði þar verulega á leikskólastigið,“ segir í bókun þeirra. Þar er bent á að í fyrra hafi 128 útskrifast úr meistaranámi sem veiti leyfisbréf til kennslu með áherslu á menntunarfræði leikskóla árið 2025 og að það séu, til dæmis, fleiri en útskrifuðust með meistarapróf í lögfræði það sama ár. „Meistaranám í menntunarfræði leikskóla er því mjög vinsælt og einstaklingar setja ekki fyrir sig að mennta sig í leikskólafræðum. Það lýsir miklum fordómum gagnvart menntunarfræði ungra barna að láta sér detta það í hug að gera minni kröfur til þeirra sem kenna á leikskólastiginu. Það þarf ekki minni menntun til að kenna minna fólki,“ segir í bókuninni og að allar forsendur séu til staðar til að fjölga kennurum enn frekar. „Tækifærin eru svo sannarlega til staðar og þau eigum við að nýta. Þannig aukum við gæði náms í leikskólum börnum til heilla. Leikskólinn er fyrir börn og þau eiga það besta skilið.“ Á fundi tók Silja Sóley Birgisdóttir, skóla- og frístundaráðsfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands, leggur, tók undir þessa gagnrýni starfsfólks. „Fulltrúi Sósíalista bendir jafnframt á að verkefni meirihlutans snúa helst að foreldrum leikskólabarna og aukinni áherslu á einkavæðingu leikskólakerfisins. Afar fáar aðgerðir snúast um bættar starfsaðstæður starfsfólks eða koma inn á velferð og farsæld ungra barna,“ sagði Silja Sóley. Vilja að Reykjavík verði leiðandi í leikskólastarfi Þessu svöruðu fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Viðreisnar, þær Sigrún Ásta og Björg, og sögðu að þau ætluðu að leggja áherslu á að ná árangri í skólamálum. Þar þurfi að huga allt í senn að aðstæðum og ánægju kennara og starfsfólks, gæðum leikskólastarfs fyrir börnin og hvernig eigi að þjónusta fjölskyldur í borginni sem best. „Það er vilji þessa meirihluta að gera allt sem hægt er til þess að Reykjavík verði leiðandi í leikskólastarfi og að leikskólakennarar sækist eftir því að vinna í sveitarfélaginu.“ Leikskólar Skóla- og menntamál Borgarstjórn Grunnskólar Reykjavík Börn og uppeldi Sjálfstæðisflokkurinn Viðreisn Sósíalistaflokkurinn Mest lesið „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Innlent Ekki séð dóttur sína í tvö ár og lá í sínu eigin þvagi í alla nótt Innlent Dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir banaslysið á Sæbraut Innlent „Mun skynsamlegri leið en að hækka skatta og gjöld“ Innlent „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Erlent Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut Innlent Fyrrverandi starfsmaður fær tæpar tuttugu milljónir Innlent Lögreglan leitar enn að Ernu Innlent Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Innlent Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Innlent Fleiri fréttir Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Til marks um tíma þegar fólk vildi gefa eitthvað til baka Hiti á fyrsta fundi: „Það þarf ekki minni menntun til að kenna minna fólki“ Aldrei upplifað annan eins hita í Lundúnum Nú mega yngri en 25 ára ekki leigja golfbíl Fluttur á sjúkrahús eftir að hafa ekið á kyrrstæðan bíl úti í vegkanti Ekki séð dóttur sína í tvö ár og lá í sínu eigin þvagi í alla nótt Skattamál: „Sumir kalla það hækkun, aðrir kalla það að hætta að fá afslátt“ Nóróveira í ostrum Fær ekki lögbundna þjónustu og óvissa um framtíð listaverks Fyrrverandi starfsmaður fær tæpar tuttugu milljónir Lögreglan leitar enn að Ernu „Mun skynsamlegri leið en að hækka skatta og gjöld“ Kölluð út vegna aflvana báts við Hellisey Segir bróðurdóttur sína hafa verið greindarskerta Dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir banaslysið á Sæbraut Tæplega tveggja ára fangelsi fyrir kókaínsmygl Þessi 24 vilja taka við bæjarstjórastólnum af Magnúsi Skráðum félögum í Nýju Avalon fjölgaði um 575 prósent Telja ríkið vera að brjóta samkomulag um börn með fjölþættan vanda Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut „Við stöndum öll með starfsemi Samhjálpar“ Óvissa með kaffistofu Samhjálpar og listaverk Gerðar í hættu Konum sem beita heimilisofbeldi fjölgar Kosti um tvo milljarða að laga verstu gangstéttirnar í borginni Hyggjast stórbæta aðstöðu ferðamanna við Hvítserk „Svona getur þetta ekki gengið lengur“ Þurfi að finna Kaffistofunni nýjan og góðan stað Jarðskjálftar í grennd við Húsafell en enginn órói „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Sjá meira