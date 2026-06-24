Innlent

Ó­vissa með kaffi­stofu Sam­hjálpar og lista­verk Gerðar í hættu

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum verður rætt við Hildi Björnsdóttur borgarstjóra um stöðuna á húsnæðismálum kaffistofu Samhjálpar sem til stóð að koma fyrir á Grensásvegi. 

Hildur segir aðstöðumál Samhjálpar afar snúin en hún vonast til að farsæl lausn finnist í málinu.

Þá verður rætt við Þóru Helgadóttur sem hefur verið búsett í Lundúnum í nær tuttugu ár um brexit, en tíu ár eru nú liðin frá því Bretar ákváðu að yfirgefa Evrópusambandið. 

Einnig verður rætt við safnstjóra Gerðarsafns en hún gerir alvarlega athugasemd við niðurrif á iðnaðarhúsi að Dugguvogi 42 sem er prýtt vegglistaverkum eftir Gerði Helgadóttur.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 24. júní 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

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