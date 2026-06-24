Óvissa með kaffistofu Samhjálpar og listaverk Gerðar í hættu Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 24. júní 2026 11:35 Í hádegisfréttum verður rætt við Hildi Björnsdóttur borgarstjóra um stöðuna á húsnæðismálum kaffistofu Samhjálpar sem til stóð að koma fyrir á Grensásvegi. Hildur segir aðstöðumál Samhjálpar afar snúin en hún vonast til að farsæl lausn finnist í málinu. Þá verður rætt við Þóru Helgadóttur sem hefur verið búsett í Lundúnum í nær tuttugu ár um brexit, en tíu ár eru nú liðin frá því Bretar ákváðu að yfirgefa Evrópusambandið. Einnig verður rætt við safnstjóra Gerðarsafns en hún gerir alvarlega athugasemd við niðurrif á iðnaðarhúsi að Dugguvogi 42 sem er prýtt vegglistaverkum eftir Gerði Helgadóttur. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 24. júní 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Innlent Vilja að konur uppfylli sinn æðsta tilgang: að verða mæður Innlent Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Innlent Þurfi að finna Kaffistofunni nýjan og góðan stað Innlent „Svona getur þetta ekki gengið lengur“ Innlent Tónleikasvæðið á Þingvöllum fyrir og eftir: Eins og „góð mosatæting“ Innlent Slegið á fingur Trumps vegna stríðsreksturs í Íran Erlent Nýir bandamenn Miðflokksins sakaðir um rasisma gegn þingkonu Erlent Kosti um tvo milljarða að laga verstu gangstéttirnar í borginni Innlent Fer full af bjartsýni og von inn á fundinn: „Ég treysti því bara að við getum haldið áfram á einhverjum tímapunkti“ Innlent Fleiri fréttir „Við stöndum öll með starfsemi Samhjálpar“ Óvissa með kaffistofu Samhjálpar og listaverk Gerðar í hættu Konum sem beita heimilisofbeldi fjölgar Kosti um tvo milljarða að laga verstu gangstéttirnar í borginni Hyggjast stórbæta aðstöðu ferðamanna við Hvítserk „Svona getur þetta ekki gengið lengur“ Þurfi að finna Kaffistofunni nýjan og góðan stað Jarðskjálftar í grennd við Húsafell en enginn órói „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Fluttur á slysadeild eftir að bifreið var ekið á rafskútu Fer full af bjartsýni og von inn á fundinn: „Ég treysti því bara að við getum haldið áfram á einhverjum tímapunkti“ Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Rafmagn komið aftur á í miðbæ Reykjavíkur Vilja að konur uppfylli sinn æðsta tilgang: að verða mæður Facebook og Instagram liggi niðri vegna bilunar Allir umsækjendurnir metnir jafn hæfir Tónleikasvæðið á Þingvöllum fyrir og eftir: Eins og „góð mosatæting“ „Við erum eitt þeirra landa sem skilja fiskveiðarnar einna best“ Harpa verður fulltrúi Íslands á heimsmeistaramóti nuddara Sjálfstæðisflokkur á flugi og ríkisstjórnin aldrei mælst með minna fylgi Tíðindi í glænýrri Maskínukönnun, Samhjálp og HM í nuddi Opna nýtt hjúkrunarheimili með 90 rýmum í Reykjanesbæ Íbúar höfðu betur: Umsókn Samhjálpar felld úr gildi Myndir úr Hvalfirði: Langreyðar dregnar á land „Planið“ sé byrjað að virka Gjörbreytt staða ef Íslendingar ganga inn í ESB Operation Raccoon: Krónur urðu að evrum og slóðin leiddi að höfuðpaurum Byrjuð að laga „frægustu gangstéttina í Grafarvogi“ „Úr penna þeirra manna streymir gamalt fullyrðingarusl“ Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækis síns Sjá meira